Egeli tekstilcilerin ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 65 arttı

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, bu yılın Ocak ve Şubat aylarından sonra Mart ayında da ihracata yüzde 81’lik artış kaydetti. Mart ayında 35 milyon doları Türkiye’ye kazandıran birlik, ilk çeyrekte ihracatını yüzde 65 artışla 90 milyon dolara çıkardı.

"2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul" toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2020 yılında tüm olumsuz gelişmelere rağmen Birliğimizin tekstil ihracatı 2020 yılı itibariyle bir önceki yıla göre artışa geçti ve pandemiye rağmen yüzde 6 artış ile 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Tekstil ve hazır giyim sektörleri ortak olarak ise Türkiye geneli 25,6 milyar dolar olan ihracatımız 2020 yılında yüzde 5 kayıp ile 24,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bölgemizin tekstil ve hazır giyim toplam ihracatı ise 1,5 milyar dolardan yüzde 1 artışla 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılına Ocak ayında ihracatımızda yüzde 50 artışla başladık. Şubat ayında yüzde 65, Mart ayında ise yüzde 81 ihracat artışını yakaladık. İlk 3 ayda yüzde 65 ihracat artışıyla 90 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık.” bilgisini verdi.

Teknik tekstilde ihracat hedefi yükseliyor

Virüsten korunma çabasının 2020’de medikal tekstil ürünlerine ilgiyi artırdığını belirten Eskinazi, medikal tekstil ürünlerinin ihracatının 2020 yılında yüzde 2204 gibi astronomik bir artışla 1,4 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

Ege’nin medikal teknik tekstil ihracatının ise yüzde 4582 arttığını söyleyen Eskinazi, şunları kaydetti: "Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskeler asıl payı oluşturdu. Türkiye’nin toplam teknik tekstil ihracatı 2020’de yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı. Ege Bölgesi’nin ise teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artırarak 194 milyon dolara yükseldi. Hazırgiyim Birliğimiz ile ortak olarak 2019 yılından itibaren 'Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Arttırılması URGE Projesi'ni yürütüyoruz. URGE projemiz kapsamında pandemiyle birlikte küresel talebi hızlı bir şekilde artan medikal, koruyucu ve sportif tekstiller alanında firmalarımızın kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla TEKSMER tarafından proje katılımcısı altı firmaya yönelik altı ay süreli 'Koruyucu ve Medikal Teknik Tekstil Ürün Geliştirme Danışmanlık Hizmeti' verilmeye devam ediyor.”