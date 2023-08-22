EGEV, iller arasında güç birliği oluşturmak istiyor

Özlem SARSIN

Ege illerinin gerek tarım gerekse sanayi ve ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Hasan Küçükkurt, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için iş insanları ve STK’lar ile birlikte projeler üreteceklerinin altını çizdi.

Küçükkurt sözlerini şöyle sürdürdü: “EGEV olarak yeni dönemin ilk başkanlar toplantımızı Aydın’da düzenledik. Aydın ve İzmir arasındaki tarım ve sanayi potansiyelini geliştirmek, sürdürülebilir hale getirmek için yola çıkıyoruz. Mesela İzmir’den Aydın’a yola çıkın, tarım ve orman vasfını yitirmiş pek çok arazi görürsünüz fakat İzmir’de sanayicimiz yatırım için arsa bulamıyor, işte bu iki il arasındaki arsalar bir sanayi planlaması yapılmalı.

EGEV olarak bundan böyle yönetim kurulu toplantılarımızı Ege’nin farklı illerimizde yapıp güç birliği sağlamayı hedefliyoruz. 13 komisyonumuz ile ekonomik ilişkileri sürdürülebilir hale getirmek, sinerji yaratabilmek, birlikte ticaret yapabilmek ve bölgeler arası ortak projeler geliştirmek için çalışacağız. Böylesine geniş bir çatı kuruluşunu başka bir yerde göremezsiniz.”

“Girdi maliyetleri herkesi olumsuz etkiliyor”

Bölge sanayicisinin öncelikle paraya erişim sorunu yaşadığını ifade eden Küçükkurt, “Para çok pahalı. Her ne kadar politika faizi düşük olsa da bankaların bizlere uyguladığı faiz oranları çok yüksek.

Onu da alabilirsek tabi. En büyük derdimiz bu” dedi. İhracatçıların ise dolar üzerindeki baskıda şikayetçi olduğunun altını çizen Küçükkurt, herkesin ortak probleminin ise girdi maliyetleri ve enflasyon olduğunu belirtti. Yeni ekonomi yönetimini de değerlendiren Hasan Küçükkurt, “Yönetiminin attığı adımları beğeniyorum, rasyonel politika izliyorlar.

Ülkemiz bir süre yüksek enflasyonla mücadele edecek ancak atılan ve atılacak reel adımlarla ekonominin yoluna gireceğini düşünüyorum. Ülkemiz 6 Şubat’ta emsali görülmemiş bir afet yaşadı, yeniden büyük bir yapılandırma projesi yürütülüyor. Bunları yapmak kolay değil, ciddi bir kaynak gerekiyor. Bir süre sıkıntı çekeceğiz ancak nelerin nasıl yapılacağını bilmek, izlenecek yolu görebilmek önemli” dedi.

Tarımda sorun plansız üretim

Tarım konusuna da ayrı bir başlık açan Hasan Küçükkurt, tarımın Türkiye genelinde geri gittiğini ve Ege’nin de bundan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Sektörün en önemli sorununun plansız üretim olduğunu işaret eden Küçükkurt, “Hem bitkisel, hem hayvansal üretim için aynı durum söz konusu. Oysa Ege, daha geniş bakarsak Türkiye, “insan eksen yetişir” tabirini hak eden çok verimli tarım topraklarına sahip. Bize çocukluğumuzda Türkiye’nin “Kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri” olduğu öğretildi.

Ancak bugün bu kalmadı” dedi. Yaşanan pandemi sürecinin ülkelerin kendi kendine, tarımsal ürün anlamında yetebilmesinin stratejik önemde olduğunu gösterdiğini söyleyen Küçükkurt, “Artık ne yazık ki samanı bile dışarıdan alır durumdayız. Daha makro, daha geniş bir tarım politikası belirlenmeli ve bu plan sektör ile beraber hazırlanmalı” dedi.