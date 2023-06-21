EGİAD ve TRAI’den yapay zekâ iş birliği hedefi

Yapay Zekâ farkındalığını artırmayı ve yapay zekâ ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan TRAI’nin ekosisteminde bulunan yapay zekâ girişimlerinin sayısı Haziran 2022 itibariyle 259’a çıkarken, EGİAD iş birliği ile bu girişimlerin akademi ve özel sektör ile buluşmalarına, ortak proje çalışmalarına, yatırımcı buluşmalarına sahne olması bekleniyor.

TRAI ekosisteminde, girişimlerin yanı sıra ülkemizin önde gelen 50’den fazla özel sektör şirketi de yer alırken, bu şirket ekiplerinin yapay zekânın ülkemizde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Etkinliğin açılışında konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ülkemizdeki yapay zekâ ekosisteminin iş dünyası ile tanışmasına önayak olduklarını belirterek, “Ülkemizin yapay zekâ yarışı içinde yer almasına önemli katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.