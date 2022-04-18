Eğitim uçaklarına kamera takma şartı getirildi

Hüseyin ASLIYÜCE



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), eğitim uçaklarına kamera takılması hakkında bir genelge yayımladı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan ‘UOD-2021/3 Hava Araçlarına Görüntü Kayıt Sistemi Takılması’na dair genelgeye göre, pilot lisansı almak için yapılan eğitim uçuşlarında kullanılan uçaklara kamera takılarak, yaşanan hava aracı kazaları ve diğer önemli olayların sebeplerinin tespit edilmesinde kolaylık sağlanacak ve eğitim kalitesinin arttırılmasına yardımcı olunacak.



Genelge, pilotaj eğitim uçuşu icra eden eğitim kuruluşlarını (ATO, DTO) ve özel pilot lisansı (PPL) ile uçuş icra eden kişilerin kullandığı hava araçlarının bağlı olduğu işletmeleri kapsıyor.

Kamera kaydı bilgilendirmesi yapılacak

Eğitim uçaklarına takılacak olan kameralar genel ortam kaydı yapabilecek şekilde olacak. Kamera ile kayıt altına alınacak uçuşların arşivlenmesi 4 ay süre ile eğitim kuruluşları tarafından yapılacak. Uçuş yapacak pilot ve pilot adaylarına uçakta kamera kaydı alındığına dair imza karşılığında bilgilendirme yapılacak ve bu bilgilendirmeler ilgili pilotların dosyalarında saklanacak.