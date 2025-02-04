Eğitime ayrılan bütçe 2,1 trilyon lirayı geçti

Esenyurt Recep Tayyip Er­doğan Eğitim Külliye­si açıldı. Açılışta konu­şan Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan, “Milletimizin oyuyla Türkiye’yi yönetme sorumlulu­ğunu devraldığımız 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yük­seköğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti.

22 yıl önce ders­lik sayısı sadece 367 bindi, biz bu sayıyı tam iki katına, 735 bine çı­kardık. 80 yılda yapılan derslik­lerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Yine bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atama­sını gerçekleştirdik. Mevcut öğ­retmenlerimizin yüzde 80’ini biz göreve başlattık” ifadelerini kul­landı.

Ders kitaplarının vatandaş­ların en önemli sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaş­kanı Erdoğan, “Bir hafta sonraya kırtasiyeciden randevu alırdık, gi­der kitabımızı, defterimizi alırdık. Şimdi son 22 yılı söylüyorum, yak­laşık 4 milyar ders kitabını ücret­siz dağıtarak bu yükü de aldık” di­ye konuştu.

“Bir büyüğünüz olarak rica ediyorum”

İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve ülke toplumuna yabancı popüler kül­türün yaygınlaşmasıyla artış gös­teren olumsuz hadiselerin üze­rine kararlılıkla gittiklerini vur­gulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Evlatlarımızı tütün, si­gara, alkol, uyuşturucu başta ol­mak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı koru­makta kararlıyız.

Cumhurbaşka­nı olarak değil, bir baba olarak de­ğil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yal­varıyorum, sakın ha! Bu kötü alış­kanlıklardan sıyrılın, bunlara as­la prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirleri­ne nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakla­rın yakasına yapışacağız” mesa­jını verdi.

Cumhurbaşkanı, “Top­lumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimi­zin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denet­lenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenle­meleri değerlendiriyoruz” ifade­lerini kullandı. Kim ne derse de­sin özgürlük bahanesiyle körpe dimağların işgal ve iğdiş edilme­sine seyirci kalmayacaklarını vur­gulayan Erdoğan, 2025 Aile Yılı’n­da dijital mecra oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlar­la mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacaklarını kaydetti.

Külliyede 345 derslik, 88 laboratuvar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Liselerin, uygulama okullarının ve bilim sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve suni çimli 2 futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor” bilgilerini aktardı.