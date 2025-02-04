Eğitime ayrılan bütçe 2,1 trilyon lirayı geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yükseköğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı sadece 367 bindi, biz bu sayıyı tam iki katına, 735 bine çıkardık” dedi.
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin oyuyla Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yükseköğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti.
22 yıl önce derslik sayısı sadece 367 bindi, biz bu sayıyı tam iki katına, 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Yine bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 80’ini biz göreve başlattık” ifadelerini kullandı.
Ders kitaplarının vatandaşların en önemli sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir hafta sonraya kırtasiyeciden randevu alırdık, gider kitabımızı, defterimizi alırdık. Şimdi son 22 yılı söylüyorum, yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de aldık” diye konuştu.
“Bir büyüğünüz olarak rica ediyorum”
İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve ülke toplumuna yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Evlatlarımızı tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı korumakta kararlıyız.
Cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, sakın ha! Bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız” mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı, “Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Kim ne derse desin özgürlük bahanesiyle körpe dimağların işgal ve iğdiş edilmesine seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2025 Aile Yılı’nda dijital mecra oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacaklarını kaydetti.
Külliyede 345 derslik, 88 laboratuvar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Liselerin, uygulama okullarının ve bilim sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve suni çimli 2 futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor” bilgilerini aktardı.