EHKİB Başkanı Burak Sertbaş: 2025 yılında işler düzelmiyor, 2026 yılına umutlu girmek istiyoruz

Özlem SARSIN

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen “2024 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 73 firma, bronz, gümüş, altın ve platin kategorilerinde ödüle hak kazandı.

Törende konuşan EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, 2025 yılında işlerin düzeleceğini düşünerek 2024 yılında canla başla çalıştıklarını ama 2025 yılında da işlerin düzelmediğini, aynı temponun devam ettiğini, hatta belki geriye giderek devam edeceğini söyledi. Son dönemlerde yaptıkları pazarlama faaliyetlerinde ve katıldıkları uluslararası fuarlarda Türkiye’nin çok pahalı olduğu algısının oluştuğunu gözlemlediklerini söyleyen Sertbaş, “Münih Fabric Premier Vision Fuarı’na katıldık bu ay içinde. Gözlemlerimize göre Türkiye’nin çok pahalı olduğunun farkında herkes.

Özellikle geçen hafta da Paris’te Premier’deydik. Portekizliler şov yaptı. Keza Tunuslular Faslılar stantlarını donatmışlardı. Ne yazık ki Türkiye için pahalı ülke algısı oluştu” dedi. Döviz kurlarından başka bir çıkar yollarının kalmadığına işaret eden Sertbaş, “Ama kurların artacağına dair hiç umudumuz yok en azından 2025 sonuna kadar. Hepimiz dayanmaya çalışıyoruz, işletmelerimizi yaşatmaya çalışıyoruz, zararına üretim yapıyoruz. Yeter ki elimizdeki iş gücünü, yaptığımız yatırımları kaybetmeyelim diye. Umarım bu seneyi idare eder 2026 yılına daha umutlu gireriz” dedi.

"Rekabetçiliğimizi kaybetmiş durumdayız

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de “Çok parlak bir 2024 yılı geçirmedik. Karlılığı bırakın az zararla kapatabildiysek şanslı olduğumuz bir dönem geçirdik. Herkesin bildiği gibi ülkemizin istihdam, ihracat ve üretim deposu, emek yoğun sektörlerinden biriyiz ama maalesef rekabetçiliğimizi kaybetmiş durumdayız. Sosyal sigortalar rakamlarına göre 1 milyon 220 bin olan çalışanımız 900 binin altına düştü. Yüzde 20’nin üzerinde bir kayıp oldu. İyi bir gösterge değil, demek ki sektörde kan kaybı devam ediyor. Üretim maliyetlerimiz yüksek, krediler pahalı, finansmana erişim zor, kur düşük. Gelirler de buna paralel olarak düşük kalıyor ve sermayelerimiz de erimek üzere.” diye konuştu.