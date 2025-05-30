Ehliyetsiz araç kullanan 200 bin TL ceza ödeyecek

Ferit PARLAK

Trafik kazalarının azaltılması, trafik kazalarının neden ol­duğu sosyo-ekonomik kayıpların önlenmesi, trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması hedefiy­le, trafik kural ihlalleri nedeniyle uygulanan para cezaları artırılı­yor. TBMM Adalet Komisyonun­da trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi.

Cezalarda artış caydırmadı; gelir arttı

2007-2016 yılları arasında toplam 18 milyar lira (ortalama 1.1 milyar dolar) tutarında, 105 milyon 320 bin adet trafik ceza­sı kesilirken; sadece 2024 yılın­da, trafik cezalarından Hazine’ye aktarılan gelir 40 milyar liraya yaklaştı. 2023 yılında bu kalem­den 15.4 milyar lira gelir elde edil­miş ve 2024 bütçesi için 26.9 mil­yar liralık gelir hedeflenmişti.

2024 yılı başında, yeniden de­ğerleme oranı da dikkate alına­rak yapılan ve yüzde 58’in üzerin­de artırılan trafik para cezalarına rağmen, trafik cezası sayısı 2023 yılına göre yüzde 55’in üzerinde artarak 30 milyona yaklaştı ve 7.9 milyon araç trafikten men edildi.

2025’te 68 milyar lira trafik ce­zası öngörülürken, artırılan trafik cezaları ile gelirin 110 milyar lira­yı aşabileceğine dikkat çekiliyor.

Dur ikazına uymayan yandı

Seyir hâlinde cep ve araç telefo­nu ile benzer haberleşme cihaz­larının kullanımına ilişkin yap­tırımlar da ağırlaştırıldı. Araç­larını karayolunda bu şekilde kullanan sürücülere 46 bin li­ra idari para cezası uygulanacak. Bir yıl içinde iki veya daha fazla bu madde hükmüne uymayan sürü­cülere her seferinde 140 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç 60 gün süre ile trafikten me­nedilecek.

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kulla­nanlara 40 bin lira, sürücü belge­si geçici olarak ya da tedbiren ge­ri alındığı halde motorlu araçları kullananlara 200 bin lira, sürücü belgesi iptal edildiği halde motor­lu araçları kullananlara 200 bin lira ceza kesilecek. Sabit veya se­yir halinde yürütülen denetimler­de zabıtanın uyarı ve işaretleri­ne rağmen dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belge­leri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürü­cülere bu ihlalin tekrarı hallerin­de verilecek cezalar kademeli ola­rak artırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin ger­çekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilme­si halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi ha­linde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altın­cı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücü­lerin sürücü belgeleri 60 gün sü­reyle geri alınacak.Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerin­de alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya çıkarılıyor. Alkollü ola­rak araç kullanma nedeniyle sü­rücü belgesi geri alınanlara ihla­lin ikinci defa gerçekleşmesi ha­linde uygulanan idari para cezası 877 liradan 50 bin liraya yükselti­lecek. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarp­tırılacak.

Yeniden sürücü kursu zorunluluğu

Uyuşturucu veya uyarıcı mad­de aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uy­gulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Bu kişiler hakkında ayrı­ca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kursları­na devam etmeleri ve yapılan sı­navlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Hız sınırını aşana 60 bin TL

Kanunun idari yaptırıma bağ­layarak yasakladığı bir eylemi ba­sın, yayın, internet, sosyal med­ya ve diğer elektronik cihazlar yo­luyla paylaşarak trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri alenen yaymak ve övmek yasak­lanacak.

Bu hükme uymayanlara 25 bin lira idari para cezası veri­lecek. Hız ölçen teknik cihaz ve­ya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belir­lenen hız sınırlarını; yerleşim ye­ri içinde; 6-10 kilometre/saat ve daha fazla aşanlara 2 bin lira, 11- 15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanla­ra 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilomet­re/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin li­ra, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/ saatten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Plakasız kullananlar 46 bin TL

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belge­leri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten menedilecek. Son ihlalin gerçek­leştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla birinci cümlenin ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 140 bin lira idari para cezası uygulana­rak sürücü belgeleri 60 gün sürey­le geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilecek.

Aracı tescil ettirmeyen mirasçıya ceza geliyor

Araç sahiplerinin vefat etmesi halinde mirasçılar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak vefat tarihinden itibaren doksan gün içerisinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek ve adlarına tescil belgesi almak zorunda olacak. Bu bent kapsamında yapılan tescil işlemlerinde, tescil vefat tarihi itibarıyla yapılacak. Bu araçların süresi sonuna mirasçılar adına tescil edilmeden karayoluna çıkarıldığının tespiti halinde sürücüye 3 bin lira idari para cezası verilecek, mirasçılar adına tescil ettirilinceye kadar araç trafikten menedilecek.

Farklı plaka kullanımına önlem

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası verilecek. Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilecek.

Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası verilecek ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilecek.