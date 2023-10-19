"Ek vergi kararı sektöre büyük zarar verir"

Döviz kuru ve maliyet baskısı nedeniyle ihracat pazarlarında derinleşen kayıpların ilave vergi nedeniyle tekstil ürünlerini girdi olarak kullanan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün maliyetlerini ciddi oranlarda artıracağını vurgulayan AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Çin ve Hindistan bizim fiyatlarımızın yarısına mal satıyor.

Bu ülkeler kendi sektörlerine olağanüstü destekler vererek ihracat pazarlarındaki paylarını sürekli artırıyorlar. Çin, pandemi sürecindeki kayıplarını geri kazanmak için agresif bir fiyat politikası izlerken Hindistan da aynı yolu takip ediyor. Şimdi ithal ürünlere getirilen ek vergi, bizim maliyetlerimizi daha da artıracak ve uluslararası alanda rekabet etme şansımızı ortadan kaldıracaktır” dedi.

Son dönemde birçok firmanın girdilerdeki artışlar ve uygun fiyatlı kumaş bulamadığı için kapandığını kaydeden Gürkan Tekin, ülke genelinde sektörde yaklaşık 200 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını, ithal tekstil ürünlerine getirilen ek vergi ile bu kayıpların daha da artacağını belirterek sektörün ayakta kalabilmesi için çok acil ve kapsamlı devlet desteklerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

“Ortak çözümlere odaklanmalıyız”

İthal tekstil ürünlerine yönelik alınan ek vergi kararının hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne vereceği zararların önlenmesi için her iki sektörün birlikte değerlendirilmesi ve ortak çözümler bulunması gerektiğini vurgulayan Tekin şunları söyledi: “Bugüne kadar bin bir emek vererek kazandığımız pazarlarımızı maalesef Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ve yakın coğrafyamızdaki ülkelere kaptırıyoruz.

Bu ek vergi bizim girdi maliyetlerimizi artıracağı için zaten uluslararası pazarlarda rekabette zorlanan sektörümüzün ihracat imkânını tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu yüzden tekstil ürünlerine yönelik ek vergi kararının geri alınmasını istiyoruz. İhracat pazarlarındaki kazanımlarımızı koruyabilmek için tekstil sektörü ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün sorunlarına ortak çözümler aramalıyız.”