Ekici: Sanayiye yön veren şirketlerden biriyiz

Beyaz peynirde tüketicinin beğenisini kazanarak sek­törde fark yarattıklarını söyleyen Ekici Peynir Genel Mü­dürü Burçin Ekici, giderek artan talebi karşılamak ve ürün çeşitli­liğini artırmak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. 40 ba­yisiyle, 81 il ve 44 bin noktada 30 çeşit peynir sunduklarını bildiren Ekici, yaklaşık 690 kişiye de istih­dam sağladıklarını kaydetti.

Türkiye’nin en büyük ilk 1000 şirketi arasında yer alan Ekici Peynir’in en kaliteli sütlerden sa­dece peynir ürettiğini vurgulayan Ekici, “Uluslararası standartlar­da üretim için yatırımlarına de­vam eden şirketimiz, 2015 yılın­da beyaz peynirde başlattığı tam otomasyon sistemini diğer pey­nir türlerinde de hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

2001 yılında ISO 9001 Kalite Yö­netim Sistemleri sertifikası alan Ekici Peynir, o tarihten bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem­leri standartları şartlarını yerine getiriyor. Şirketimizin kalite yö­netim sistemini de 2004 yılında üretim sahasının fiziksel şartla­rı ve üretimin tüm aşamalarında kritik kontrol noktaları HACCP şartlarını karşılayacak şekilde iyi­leştirdik. Türk Gıda Kodeksi şart­larına uygun üretim gerçekleşti­ren şirketimiz, deneyimli ve eği­timli personeli ile tüm aşamaları kalite kontrol süreçleri ile kontrol altında tutuyor ” dedi.

“Yılda 24 bin ton peynir üreten dev bir işletmeyiz”

Kaliteli ham maddeden kalite­li ürün üretilir felsefesini yaşata­rak, uzmanı oldukları peynir işin­den hiç ödün vermediklerini anla­tan Ekici, bugün gelinen noktada, yılda yaklaşık 136 milyon litre süt işleyen ve her yıl 24 bin ton peynir üreten dev bir işletme olduklarına dikkat çekti. 40 bayisiyle 81 il ve 44 bin noktada ürünlerini tüke­ticileriyle buluşturduklarını kay­deden Ekici, “Aynı zamanda dün­yanın önemli ve zorlu pazarlarına ihracat yaparak bunda da başarılı olan bir markayız.

Türkiye'nin sa­nayisine yön veren şirketlerden biri olmak bizler için gurur kay­nağı. Ülke ekonomisine yaptığı­mız katkı, istihdama verdiğimiz destek, yenilik ve sürdürülebilir­lik için çalışmalarımız bizlerin geleceğe yönelik hedeflerinde en büyük motivasyon kaynağı. Bu ba­şarıyı sürdürmeye ve daha da ileri taşımaya üretimle devam edece­ğiz” diye konuştu.

Ekici Peynir olarak İstanbul Sa­nayi Odası’nın açıkladığı Türki­ye’nin en büyük ilk 1000 şirketi arasında olmaktan gurur duyduk­larını ifade eden Ekici, bu sene 145 sıra birden yükselerek ikinci 500 listesinde 36’ncı sıraya yer­leştiğini söyledi. 2024 için hedef­lerinin ilk 500 listesinde yer al­mak olduğuna vurgu yapan Ekici, bunun için çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edeceklerini be­lirtti.

2023 yılının hedefleri açı­sından gerçekleştirdikleri bir yıl olduğunu vurgulayan Ekici, “2024 yılında ilk altı ayda penet­rasyon artışı ile birlikte hedefle­rimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ekici Peynir olarak, 2023 yılında ihracatta tonajda yüzde 10, ciro­da ise yüzde 25 büyüme elde ettik. Buna paralel olarak 2024 yılının ilk yarısında özellikle ABD ve KK­TC pazarlarında kayda değer bir büyüme sağladık” dedi.

Ekici Peynir, ihracat pazarlarını büyütecek

Bugüne kadar ABD, Irak, KK­TC, Almanya, Belçika, Bulgaris­tan, BAE, Kuveyt, Suudi Arabis­tan, Ürdün, Libya, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türk­menistan, Çin Halk Cum­huriyeti ve Malezya‘ya ihracat gerçekleştirdik­lerini söyleyen Ekici, Al­manya, Belçika ve Bul­garistan pazarların­da büyüyerek orta vadede diğer Avru­pa Birliği ül­kelerine ve İngiltere‘ye de ürünle­rini ulaş­tırmayı hedefle­diklerini bildirdi.

“Yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz”

Yılsonunda ABD pazarında yüzde 100 büyüme, genel ihracat performansında tonajda yüzde 30 ve ciroda yüzde 50 oranında büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Burçin Ekici, Avrupa Birliği ülkelerindeki varlıklarını güçlendirerek yeni pazarlara açılmayı ve özellikle süt ürünleri sektörü için önemli bir pazar olan Körfez ülkelerine ihracatı artırmayı planladıklarını bildirdi. Ekici, özellikle Suudi Arabistan'daki pazarın yeniden canlanmasıyla birlikte bölgesel varlıklarını ve ürün çeşitliliğini artırmanın öncelikleri olacağını vurguladı.

Ürünlerini Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 42 bin metrekarelik toplam alana sahip fabrikada gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekici, “Yılda yaklaşık 136 milyon litre süt işliyoruz ve her yıl 24 bin ton peynir üretiyoruz. Özenle kabulünü yaptığımız ve en kaliteli sütlerden ürettiğimiz yaklaşık 30 çeşit peynir ile dünya ve Türk mutfaklarına lezzet katıyoruz. Ürün hatlarımızın tamamında kapasite artışı sağlayarak büyümeye devam etmek hedeflerimiz arasında bulunuyor” dedi.