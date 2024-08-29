Ekici: Sanayiye yön veren şirketlerden biriyiz
Ekici Peynir’in 40 bayisiyle, 81 il ve 44 bin noktada 30 çeşit peynir ürettiğini söyleyen Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, yılda 24 bin ton peynir üreten dev bir işletme olduklarını belirterek, “Türkiye'nin sanayisine yön veren şirketlerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Beyaz peynirde tüketicinin beğenisini kazanarak sektörde fark yarattıklarını söyleyen Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, giderek artan talebi karşılamak ve ürün çeşitliliğini artırmak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi. 40 bayisiyle, 81 il ve 44 bin noktada 30 çeşit peynir sunduklarını bildiren Ekici, yaklaşık 690 kişiye de istihdam sağladıklarını kaydetti.
Türkiye’nin en büyük ilk 1000 şirketi arasında yer alan Ekici Peynir’in en kaliteli sütlerden sadece peynir ürettiğini vurgulayan Ekici, “Uluslararası standartlarda üretim için yatırımlarına devam eden şirketimiz, 2015 yılında beyaz peynirde başlattığı tam otomasyon sistemini diğer peynir türlerinde de hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
2001 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri sertifikası alan Ekici Peynir, o tarihten bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri standartları şartlarını yerine getiriyor. Şirketimizin kalite yönetim sistemini de 2004 yılında üretim sahasının fiziksel şartları ve üretimin tüm aşamalarında kritik kontrol noktaları HACCP şartlarını karşılayacak şekilde iyileştirdik. Türk Gıda Kodeksi şartlarına uygun üretim gerçekleştiren şirketimiz, deneyimli ve eğitimli personeli ile tüm aşamaları kalite kontrol süreçleri ile kontrol altında tutuyor ” dedi.
“Yılda 24 bin ton peynir üreten dev bir işletmeyiz”
Kaliteli ham maddeden kaliteli ürün üretilir felsefesini yaşatarak, uzmanı oldukları peynir işinden hiç ödün vermediklerini anlatan Ekici, bugün gelinen noktada, yılda yaklaşık 136 milyon litre süt işleyen ve her yıl 24 bin ton peynir üreten dev bir işletme olduklarına dikkat çekti. 40 bayisiyle 81 il ve 44 bin noktada ürünlerini tüketicileriyle buluşturduklarını kaydeden Ekici, “Aynı zamanda dünyanın önemli ve zorlu pazarlarına ihracat yaparak bunda da başarılı olan bir markayız.
Türkiye'nin sanayisine yön veren şirketlerden biri olmak bizler için gurur kaynağı. Ülke ekonomisine yaptığımız katkı, istihdama verdiğimiz destek, yenilik ve sürdürülebilirlik için çalışmalarımız bizlerin geleceğe yönelik hedeflerinde en büyük motivasyon kaynağı. Bu başarıyı sürdürmeye ve daha da ileri taşımaya üretimle devam edeceğiz” diye konuştu.
Ekici Peynir olarak İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin en büyük ilk 1000 şirketi arasında olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Ekici, bu sene 145 sıra birden yükselerek ikinci 500 listesinde 36’ncı sıraya yerleştiğini söyledi. 2024 için hedeflerinin ilk 500 listesinde yer almak olduğuna vurgu yapan Ekici, bunun için çalışmaya ve yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.
2023 yılının hedefleri açısından gerçekleştirdikleri bir yıl olduğunu vurgulayan Ekici, “2024 yılında ilk altı ayda penetrasyon artışı ile birlikte hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ekici Peynir olarak, 2023 yılında ihracatta tonajda yüzde 10, ciroda ise yüzde 25 büyüme elde ettik. Buna paralel olarak 2024 yılının ilk yarısında özellikle ABD ve KKTC pazarlarında kayda değer bir büyüme sağladık” dedi.
Ekici Peynir, ihracat pazarlarını büyütecek
Bugüne kadar ABD, Irak, KKTC, Almanya, Belçika, Bulgaristan, BAE, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Libya, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Malezya‘ya ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekici, Almanya, Belçika ve Bulgaristan pazarlarında büyüyerek orta vadede diğer Avrupa Birliği ülkelerine ve İngiltere‘ye de ürünlerini ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.
“Yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz”
Yılsonunda ABD pazarında yüzde 100 büyüme, genel ihracat performansında tonajda yüzde 30 ve ciroda yüzde 50 oranında büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Burçin Ekici, Avrupa Birliği ülkelerindeki varlıklarını güçlendirerek yeni pazarlara açılmayı ve özellikle süt ürünleri sektörü için önemli bir pazar olan Körfez ülkelerine ihracatı artırmayı planladıklarını bildirdi. Ekici, özellikle Suudi Arabistan'daki pazarın yeniden canlanmasıyla birlikte bölgesel varlıklarını ve ürün çeşitliliğini artırmanın öncelikleri olacağını vurguladı.
Ürünlerini Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 42 bin metrekarelik toplam alana sahip fabrikada gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekici, “Yılda yaklaşık 136 milyon litre süt işliyoruz ve her yıl 24 bin ton peynir üretiyoruz. Özenle kabulünü yaptığımız ve en kaliteli sütlerden ürettiğimiz yaklaşık 30 çeşit peynir ile dünya ve Türk mutfaklarına lezzet katıyoruz. Ürün hatlarımızın tamamında kapasite artışı sağlayarak büyümeye devam etmek hedeflerimiz arasında bulunuyor” dedi.