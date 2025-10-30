Ekmekte küflenmeye son

Hamide HANGÜL

Dünyada üretilen 4 mil­yar ton gıdanın 1,3 milyar tonu israf edi­lirken, Türkiye’de ise sofra­ların baş tacı ekmek israfı ol­dukça derin. Araştırmalara göre, günde 12 milyon adet, yılda 4.3 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Temel gıda mad­desi ekmekte israfı önlemek için çalışma başlatan AVB Bi­yoteknoloji, elektron kapla­ma yöntemiyle ekmekte küf­lenmeyi önledi.

Normal oda sıcaklığında test edilen ek­mek 100’üncü günde de bozul­mazken, renk ve kokusunda da değişiklik olmadı. Dünya­da ilk defa bir Türk teknolo­ji şirketinin gerçekleştirdiği elektron kaplama ile tüm gıda ürünlerinde israfın önüne ge­çilmesi amaçlanıyor.

“İki saatlik kaplamayla 100. günde de bozulmadı”

Çalışmalarını ve hedefleri­ni AVB Biyoteknoloji CEO’su Serkan Tunç ile konuştuk. Türkiye’deki ekmek israfına işaret eden Tunç, “Ülkemiz­de, maalesef bir günde 12 mil­yon, yılda 4.3 milyar adet ek­mek çöpe gidiyor. Çöpe giden gıdanın sadece yüzde 5 azal­tılması milyarlarca liralık ta­sarruf demek” dedi.

Sofraların temel besini ekmekte küflen­meyi önlemek, böylelikle isra­fını azaltmak için çalışma baş­lattıklarını açıklayan Serkan Tunç, bunun için elektron kap­lama yöntemi kullandıklarını söyledi. Söz konusu elektron kaplamanın, organik madde­lerin bozulmasına neden olan oksidasyonun ve sporlu mik­roorganizmaların önüne geç­me prensibine dayandığının altını çizen Tunç, şöyle devam etti: “İki saat süren bir elekt­ron kaplama uygulaması son­rasında, oda şartlarında ısı, nem ve ışık altında bıraktığı­mız bir tost ekmeği küflenme­den 100’üncü günü de tamam­ladı.

Bu süre zarfında rengin­de, kokusunda hiçbir bozulma olmadı. Testler halen devam ediyor, dönemsel testler için numune parçaları alınıyor. Bu süre altı ay ya da bir yıla çıkabi­lir.” Bu yöntemle gıdada da is­rafın önüne geçilmesinin söz konusu olduğunu vurgu yapan Tunç, yeni teknoloji için büyük hazır gıda firmalarıyla da gö­rüşmeler yaptıklarını söyledi.

“Açıktaki ekmekte 48 saate kadar küflenme başlar”

Gıdada, ambalaj ve kat­kı maddelerinin küflenme­yi kısmen geciktirdiğini di­le getiren Tunç, raflarda satılan tost ekmeklerinin küflenme süresinin oda sı­caklığı, ortam koşulları ve neme göre değiştiğini söy­ledi. Normal şartlar altın­da 20-25 derece oda sıcaklı­ğında bir ekmeğin ortalama 7 gün içerisinde küflendiği­ne işaret eden Serkan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şayet ambalaj açılmamış­sa, üretim sırasında kulla­nılan koruyucu maddeler (örneğin kalsiyum propiyo­nat veya sorbik asit) küflen­me süresini uzatıyor.

Amba­laj açıldıktan sonra hava ve nemle temas başladığı için 3-4 gün içinde küflenme be­liriyor. Sıcaklık ve nem ne kadar yüksekse olursa küf­lenme de o kadar hızlanıyor. Dış ortamda ise bu süre 1-2 güne kadar düşüyor. Bu ne­denle açıkta bırakılan bir di­lim tost ekmeği genellikle 24-48 saat içinde küf lekele­ri görünmeye başlar.”

Su kıtlığına karşı ‘hava’lı çözüm

Bir başka çalışmalarının da su konusunda olduğuna işaret eden Serkan Tunç, yaptıkları çalışmalarda, oksijen ve hidrojen iyonlarını atmosferik ortamda birleştirerek su molekülü elde ettiklerini söyledi. Tunç, “Mevcut sistemlerde deniz suyu tuzdan arındırılmak için önce buharlaştırılıyor, sonra yoğunlaştırılıyor. Biz ise geliştirdiğimiz yöntemle hem deniz suyundan hem de havadaki nemden oksijen ve hidrojen alarak su üretebiliyoruz. Havayı veya deniz suyunu sistemin içinden geçirmek yeterli.

Bu yöntem karmaşık görünse de doğadaki doğal döngünün aynısı. Bu anlamda dünyada bir ilki gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Laboratuvar ortamında yaklaşık 100 cc su üretimi sağladıklarını vurgulayan Tunç, “Bu teknolojiyle 1 ton suyu da 100 bin ton suyu da saniyeler içinde üretmek mümkün. Çünkü oksijen ve hidrojen bir saniyenin milyonda birinde birbirine bağlanıyor. Bu da sınırsız su anlamına geliyor” dedi. Tunç, talep gelmesi halinde sistemi kurabileceklerini de sözlerine ekledi.

Mikroorganizma üremesini durduruyor

Her maddenin dış yüzey atomlarının, özellikle ısı artışına bağlı elektron kaybettiğini, soğuk arttıkça elektron kaybının azaldığını, bunun da bozulmayı azalttığını belirten Tunç, buzdolaplarında da bunun görüldüğünü söyledi.

Elektron kaplamanın korumadaki teknik özelliklerini Tunç, şöyle açıkladı: “Elektron kaplamayla, soğutma yerine elektron kayıpları sürekli yerine konarak, elektron eksikliğine dayalı iç ve dış ortamda kimyasal reaksiyon oluşmasının engellenebileceğini düşünüyoruz. Güçlü elektron ışıması ile sporların yapısının bozulabileceği, bu sayede mikroorganizma üremesinin durdurularak organik maddelerin bozulması üzerindeki diğer faktöründe giderilebileceğini düşünüyoruz.”