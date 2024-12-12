Ekonomi hız kesti, ağır ticari araç vites düşürdü

Türkiye otomotiv sek­törü için 2025 olduk­ça zorlu bir viraj oldu. Bu süreçte ekonomide yaşanan olumsuz hava şartları hem oto­motiv sanayiyi hem de iç pa­zarda sıfır araç satışlarını vur­du.

Ticaretin öncü bir göster­gesi olarak görülen ağır ticari araç pazarındaki daralma da bu kötü gidişata işaret etti. Sa­nayi üretimi hız kesince, ağır ticari araç satışları vites düşür­dü. Üretimler daraldı, kapasi­teler yarıya kadar düştü.

Tica­ri araçlarda yaşanan genel üre­tim kayıpları da sektörün genel performansını olumsuz etki­ledi. Ekonomideki durgunlu­ğun özellikle ağır ticari araç satışlarına yansıdığı görülür­ken, diğer taraftan da finans­man maliyetleri kamyonun devrini düşürdü. Sektörde ya­şanan olumsuz tablo Ağır Tica­ri Araçlar Derneği (TAİD) ra­porlarına da yansıdı.

Yılın ilk 11 ayında ağır ticari araç pazarı yüzde 11 daralarak 34 bin 734 adede geriledi. Kasım ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre bin 558 adete düşerek yüzde 25 azaldı. 16 ton ve üstü kamyon satışları yüz­de 17 oranında azalarak bin 143 adet ve 16 ton altı kamyon sa­tışları da yüzde 67 oranında ar­tarak 812 adet oldu.

Pandemi etkisi 10 yıllık veride sürdü

Son 10 yıllık TAİD verilerine göre, satışların yüzde 24 arttı­ğı görüldü. Özellikle pandemi döneminde yaşanan lojistik ih­tiyacı patlaması ortalamanın yukarıda kalmasına neden ol­du. Çekici satışları son 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 24 artarken, kam­yon satışları da yüzde 24 ora­nında artış gösterdi. Toplam Semi-Treyler Araç Pazarı ka­sım ayında bir önceki yılın aynı göre yüzde 25 oranında artarak bin 4 adet olarak gerçekleşti.

Kamyon satışlarında itici güç olan inşaatta daralma bek­lenildiği kadar olmadı. Tabi bu­rada da neredeyse 11 ili yıkıma uğratan deprem etkili oldu. Ka­sım ayında inşaat sektörü yüz­de 9,2 büyüdü. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Der­neği (Türkiye İMSAD) verile­rine göre, inşaat malzemesi sa­nayi üretimi yılın üçüncü çey­reğinde yüzde 2,2 azaldı. Fakat yılın ilk dokuz ayına göre yüz­de 1,7 yükseliş kaydetti. Sektör­deki bu tablo kamyon satışla­rında da etkili oldu.

Yılın ilk 11 ayında 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 11 oranında ar­tarak 13 bin 23 adet, 16 ton al­tı kamyon satışları da yüzde 8 oranında ivme kazanarak 5 bin 558 adede çıktı. Sektör temsil­cileri de deprem ve kentsel dö­nüşüm projeleri nedeniyle in­şaat kamyonu satışlarının ha­reketli olduğunu, yük taşımaya yönelik araç satışlarının ise hız kestiğini paylaştı.

Treyler lojistikle daraldı

2024 yılı Ocak-Kasım dö­nemi ağır ticari araç paza­rı, bir önceki yılın aynı döne­mine göre yüzde 11 oranın­da azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 34 bin 734 oldu.

Çekici satışları, 2024 yı­lı Ocak-Kasım döneminde ge­çen yıla göre yüzde 27 oranında azalarak 16 bin 153 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüz­de 11 oranında artarak 13 bin 23 adet olarak kayıtlara geçti. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 8 oranında artarak 5 bin 558 adet seviyesine geldi. 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi Se­mi-Treyler araç pazarı, bir ön­ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında azaldı.

Sa­tış adedi ise 7 bin 343 oldu. Lo­jistikte yaşanan daralmanın treyler pazarına da yansıması sert oldu. Otomotiv Satış Son­rası Ürün ve Hizmetleri Derne­ği’nin (OSS) 2024 Yılı 3. Çey­rek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın üçüncü çeyreğinde, 2023’ün aynı dö­nemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 1,08’lik gerileme yaşandı.

En büyük sorun maliyetlerdeki artış

Üretici üyelerin yüzde 30,8’i önümüzdeki üç ayda yatırım planlarken, 2024’ün üçün­cü çeyreğinde de gözlemlenen problemlerin başında ilk iki çeyrekte olduğu gibi ‘maliyet­lerdeki aşırı artış’ yer aldı. An­kete göre, ‘nakit akışında yaşa­nan problemler’ öncelikli so­runlar arasında öne çıktı.

OSS Derneği Başkanı Ali Özçete “Otomotiv satış sonrası sektö­rü 2024 yılına temkinli bir baş­langıç yapmasına rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde de durgun­luğunu sürdürmüştür. Sektör­deki en dikkat çekici unsurlar arasında, satış ve ihracattaki düşüşe rağmen istihdamın ko­runması yer alıyor. Bu, iş gücü açısından istikrar sağlasa da, ekonomik faaliyetlerin daral­dığının bir göstergesidir. Tüm bunlarla birlikte maliyet ar­tışları ve nakit akışı sorunları hâlâ sektörün temel sıkıntıları arasında yer alıyor” dedi.

Doblo bitti ithalat patladı

Üretimde yaşanan sorunlar hafif ticari tarafta da kendini gösterdi. Türkiye otomotiv sanayinde daralma en son Otomotiv Sanayi Derneği’nin (OSD) açıkladığı verilerine de yansıdı. Öte yandan TOFAŞ’ın Doblo üretimini sonlandırması da ithalatın hafif ticari tarafta patlamasına neden oldu. Hafif ticari araç satışlarında ithalatın payı yüzde 80’i aşarak tarihi rekora ulaştı. Ekimde yerli hafif ticari araç satışları yüzde 43 azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 54 arttı.