‘Ekonomiye dönüşümden 2.9 milyar TL katkı’

04 Aralık 2019

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “6 yıllık süreçte plastikten kağıda, camdan metale, birçok atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 2 milyar 882 milyon TL katkı sağladık” dedi.

6yılda 7 Belgrad Ormanı kazandırdık

PAGEV’in düzenlediği 14. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nin açılışında konuşan Eroğlu, bilinçli tüketim ve geri dönüşüm seferberliği başlattıklarını söyledi. Eroğlu, şunları kaydetti: “PAGEV’in alt kuruluşu olan PAGÇEV’in kuruluşundan bugüne 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttük. 6 yıllık süreçte plastikten kağıda, camdan metale, birçok atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 2 milyar 882 milyon TL katkı sağladık. 2014 -2019 yılları arasında yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 9 milyon 149 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 22 milyon 100 bin kilovatsaat elektrik tasarrufu, 1 milyar 102 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 13 milyon 487 bin litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına gönderilmemesi sayesinde 9 milyon 755 bin metreküp alandan tasarruf edildi. Bu rakamlardan elde ettiğimiz kazanıma baktığımızda 6 yılda Türkiye’ye 7 Belgrad Ormanı kazandırdığımızı söyleyebiliriz.”

“Geri dönüşümde önemli çalışmalar yürütüyor”

Eroğlu, atık ve geri dönüşüm denildiğinde akla ilk olarak plastikler geldiğini belirterek, “Oysaki geri dönüşümü bir bütün olarak görmek gerekiyor. Cam, metal, kağıt ya da plastik geri dönüştürülebilir tüm malzemeleri geri dönüşümle ekonomiye kazandırmak lazım” dedi.

Sorumlu endüstri anlayışıyla PAGEV olarak geri dönüşüm konusunda üzerlerini düşeni yaptıklarını belirten Eroğlu, 2014’ten bu yana atık toplamanın yanı sıra geri dönüşüm ile ilgili eğitimler

veriyor, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor ve çevreye katkı sağlayacak pek çok projeyi de hayata geçirdiklerini kaydetti.