Ekotek Isı Teknolojileri, akıllı kazan sistemlerini sektöre kazandıracak

Endüstriyel buhar kazanları, sıcak su kazanları ve kızgın yağ kazanları üretiminde Türki­ye'nin öncü firmalarından Ekotek Isı Teknolojileri 1999 yılında ku­ruldu.

2024 yılı itibariyle ihraca­tını 30’u aşkın ülkeye ulaştırdıkla­rını söyleyen Ekotek Isı Teknolo­jileri Şirket Sahibi Ali Tirelioğlu, yenilikçi teknolojileri ve müşteri odaklı çözümleriyle sektörde fark yaratmaya devam ettiklerini di­le getirdi. 2023 yılında cirolarının yüzde 15-20 oranında artış gös­terdiğini ifade eden Tirelioğlu, bununla birlikte 2 bin metrekare alana sahip yeni depolarını hizme­te açtıklarını aktardı.

Kızgın yağ kazanları ve buhar kazanlarında enerji kayıplarını azaltarak akıllı teknolojiler konusunda ticari giz­liliğe sahip ürünler geliştirdikleri­ni belirten Tirelioğlu, “Orta vade­de akıllı kazan sistemlerini sektö­re kazandırmayı, uzun vadede ise karbon nötr kazan üretimi yapma­yı planlıyoruz. Bu yenilikler, hem şirketimize küresel sorumluluk anlamında katkı sağlayacak hem de sektördeki rekabetçi pozisyo­numuzu daha da güçlendirecek” şeklinde konuştu.

“Yeni nesil kazan sistemleriyle ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz”

2023 yılında enerji maliyet­lerindeki artış ve küresel lojis­tik sorunlarının şirketi zorladığı­nı belirten Ali Tirelioğlu, çevre­de oluşan savaş ve kritik sorunlar, Türkiye'deki maliyet artışları ve enflasyon gibi durumların paza­rın bozulmasına neden olduğunu ifade etti. Bu durumun kendileri­ni dijital dönüşüm projelerinden ziyade maliyet düşürmeye yönelik çalışmalara yönlendirdiğini söyle­yen Tirelioğlu, “Özellikle Ortado­ğu ve Avrupa pazarlarındaki yeni müşteri portföyümüz iş hacmimi­zin gelişmesine katkı sağladı” diye konuştu. 2024 yılında ise ihracat­larını yüzde 40 oranında artırmayı hedeflediklerini dile getiren Tire­lioğlu, bunun için enerji verimlili­ği yüksek yeni nesil kazan sistem­leri geliştirdiklerinden söz etti.

“Kazanların elektrikli ve farklı yakma teknolojilerine ağırlık verdik”

Ar-Ge merkezlerinde yapay zekâ destekli kontrol sistemleri üzerine çalıştıklarını anlatan Ali Tirelioğlu, “Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleriyle sektörde fark yaratmayı planlıyoruz. Yeni almış olduğumuz kaynak robotu ve kon bom kaynak robotu ile üretimle­rimiz daha hızlı ve daha güveni­lir hale geldi” ifadelerini kullandı. Ayrıca yeşil enerji ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla endüst­riyel ve bireysel kazanların elekt­rikli ve farklı yakma teknolojileri­ne ağırlık verdiklerinden söz eden Tirelioğlu, bu çalışmalarıyla, Ar- Ge'nin inovatif gücünü sektörle buluşturduklarını belirtti.

Öte yandan sektörün yaşadı­ğı sorunlara da değinen Ali Tire­lioğlu, en temel sorunlardan biri­nin enerji maliyetlerinin yüksek olması ve nitelikli iş gücü eksikli­ği olduğunu bildirdi.

Ayrıca, küre­sel etkenlerin sonucu olarak mali­yet ve vergi artışlarının üreticinin yalnız bırakılmasına neden oldu­ğunu söyleyen Tirelioğlu, bu du­rumun ihracatta rekabet gücünün kaybolmasına yol açtığını ifade et­ti. Üreticiyi en çok zora sokan ko­nulardan bir diğerinin ise belge­siz üretim yapan firmaların hem kaliteyi bozması hem de güven or­tamını zedelemesi olduğunu dile getiren Tirelioğlu, belgesiz kazan üretiminin ve satışının tamamen yasaklanması gerektiğini vurgula­dı.

Bunun yanında, endüstriyel ka­zan kullanan firmaların belgeli ka­zan kullanmalarının sağlanması ve bu kazanların bakım durumla­rının devlet tarafından denetlen­mesi gerektiğinin altını çizen Ti­relioğlu, “Son olarak, devlet des­tekli mesleki eğitim programları ve yenilenebilir enerji projelerine verilen teşvikin artması, sektörün yaşadığı sorunların çözülmesinde önemli bir rol oynayacaktır” de­ğerlendirmesinde bulundu.

“Yeni üretim tesisimizle üretim kapasitemizi yüzde 50 artıracağız”

2024 yılında yeni bir üretim tesisi kurma planları olduğunu da söyleyen Ali Tirelioğlu, bu tesisin modern teknolojilerle donatılacağını ve üretim kapasitelerini yüzde 50 oranında artıracağını dile getirdi. Akıllı bina ve akıllı kazan projeleriyle kazandıran teknoloji bağlamında atık enerji dönüşümü projeleri olduğunu ifade eden Tirelioğlu, piyasa şartları izin verdiğinde bu yatırımları hayata geçireceklerini belirtti.

Bunların yanı sıra 2023 yılından beri yapay zekâ konusunda altyapı yatırımları yaptıklarından söz eden Tirelioğlu, “Bu alandaki teknolojileri süreçlerimize entegre ediyoruz. Özellikle üretim verimliliğini artırmak ve hata oranlarını minimize etmek için yapay zekâ destekli çözümler geliştirdik. Bu, sektördeki rekabet gücümüzü artıran önemli bir unsur olmuştur” açıklamasında bulundu.