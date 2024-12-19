Ekotek Isı Teknolojileri, akıllı kazan sistemlerini sektöre kazandıracak
Kızgın yağ kazanları ve buhar kazanlarında enerji kayıplarını azaltan ürünler geliştirdiklerini anlatan Ekotek Isı Teknolojileri Şirket Sahibi Ali Tirelioğlu, “Orta vadede akıllı kazan sistemlerini sektöre kazandırmayı, uzun vadede ise karbon nötr kazan üretimi yapmayı planlıyoruz” dedi.
Endüstriyel buhar kazanları, sıcak su kazanları ve kızgın yağ kazanları üretiminde Türkiye'nin öncü firmalarından Ekotek Isı Teknolojileri 1999 yılında kuruldu.
2024 yılı itibariyle ihracatını 30’u aşkın ülkeye ulaştırdıklarını söyleyen Ekotek Isı Teknolojileri Şirket Sahibi Ali Tirelioğlu, yenilikçi teknolojileri ve müşteri odaklı çözümleriyle sektörde fark yaratmaya devam ettiklerini dile getirdi. 2023 yılında cirolarının yüzde 15-20 oranında artış gösterdiğini ifade eden Tirelioğlu, bununla birlikte 2 bin metrekare alana sahip yeni depolarını hizmete açtıklarını aktardı.
Kızgın yağ kazanları ve buhar kazanlarında enerji kayıplarını azaltarak akıllı teknolojiler konusunda ticari gizliliğe sahip ürünler geliştirdiklerini belirten Tirelioğlu, “Orta vadede akıllı kazan sistemlerini sektöre kazandırmayı, uzun vadede ise karbon nötr kazan üretimi yapmayı planlıyoruz. Bu yenilikler, hem şirketimize küresel sorumluluk anlamında katkı sağlayacak hem de sektördeki rekabetçi pozisyonumuzu daha da güçlendirecek” şeklinde konuştu.
“Yeni nesil kazan sistemleriyle ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz”
2023 yılında enerji maliyetlerindeki artış ve küresel lojistik sorunlarının şirketi zorladığını belirten Ali Tirelioğlu, çevrede oluşan savaş ve kritik sorunlar, Türkiye'deki maliyet artışları ve enflasyon gibi durumların pazarın bozulmasına neden olduğunu ifade etti. Bu durumun kendilerini dijital dönüşüm projelerinden ziyade maliyet düşürmeye yönelik çalışmalara yönlendirdiğini söyleyen Tirelioğlu, “Özellikle Ortadoğu ve Avrupa pazarlarındaki yeni müşteri portföyümüz iş hacmimizin gelişmesine katkı sağladı” diye konuştu. 2024 yılında ise ihracatlarını yüzde 40 oranında artırmayı hedeflediklerini dile getiren Tirelioğlu, bunun için enerji verimliliği yüksek yeni nesil kazan sistemleri geliştirdiklerinden söz etti.
“Kazanların elektrikli ve farklı yakma teknolojilerine ağırlık verdik”
Ar-Ge merkezlerinde yapay zekâ destekli kontrol sistemleri üzerine çalıştıklarını anlatan Ali Tirelioğlu, “Ayrıca, yenilenebilir enerji projeleriyle sektörde fark yaratmayı planlıyoruz. Yeni almış olduğumuz kaynak robotu ve kon bom kaynak robotu ile üretimlerimiz daha hızlı ve daha güvenilir hale geldi” ifadelerini kullandı. Ayrıca yeşil enerji ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla endüstriyel ve bireysel kazanların elektrikli ve farklı yakma teknolojilerine ağırlık verdiklerinden söz eden Tirelioğlu, bu çalışmalarıyla, Ar- Ge'nin inovatif gücünü sektörle buluşturduklarını belirtti.
Öte yandan sektörün yaşadığı sorunlara da değinen Ali Tirelioğlu, en temel sorunlardan birinin enerji maliyetlerinin yüksek olması ve nitelikli iş gücü eksikliği olduğunu bildirdi.
Ayrıca, küresel etkenlerin sonucu olarak maliyet ve vergi artışlarının üreticinin yalnız bırakılmasına neden olduğunu söyleyen Tirelioğlu, bu durumun ihracatta rekabet gücünün kaybolmasına yol açtığını ifade etti. Üreticiyi en çok zora sokan konulardan bir diğerinin ise belgesiz üretim yapan firmaların hem kaliteyi bozması hem de güven ortamını zedelemesi olduğunu dile getiren Tirelioğlu, belgesiz kazan üretiminin ve satışının tamamen yasaklanması gerektiğini vurguladı.
Bunun yanında, endüstriyel kazan kullanan firmaların belgeli kazan kullanmalarının sağlanması ve bu kazanların bakım durumlarının devlet tarafından denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Tirelioğlu, “Son olarak, devlet destekli mesleki eğitim programları ve yenilenebilir enerji projelerine verilen teşvikin artması, sektörün yaşadığı sorunların çözülmesinde önemli bir rol oynayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
“Yeni üretim tesisimizle üretim kapasitemizi yüzde 50 artıracağız”
2024 yılında yeni bir üretim tesisi kurma planları olduğunu da söyleyen Ali Tirelioğlu, bu tesisin modern teknolojilerle donatılacağını ve üretim kapasitelerini yüzde 50 oranında artıracağını dile getirdi. Akıllı bina ve akıllı kazan projeleriyle kazandıran teknoloji bağlamında atık enerji dönüşümü projeleri olduğunu ifade eden Tirelioğlu, piyasa şartları izin verdiğinde bu yatırımları hayata geçireceklerini belirtti.
Bunların yanı sıra 2023 yılından beri yapay zekâ konusunda altyapı yatırımları yaptıklarından söz eden Tirelioğlu, “Bu alandaki teknolojileri süreçlerimize entegre ediyoruz. Özellikle üretim verimliliğini artırmak ve hata oranlarını minimize etmek için yapay zekâ destekli çözümler geliştirdik. Bu, sektördeki rekabet gücümüzü artıran önemli bir unsur olmuştur” açıklamasında bulundu.