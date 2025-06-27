Eksim, Sakarya Geyve’deki kurulu güç artışını sürdürüyor

Eksim Enerji Doğu ve Ba­tı arasında enerji korido­ru kurulması hedefleri kapsamında Ukrayna ve Gürcis­tan’daki yeni RES yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yüz­de yüz yenilenebilir enerji ala­nında yatırımlar gerçekleştiren Eksim Enerji, rüzgar ve güneş odaklı yatırımlarla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor. Tür­kiye’nin her bölgesinde yer alan RES, HES ve GES tesisleri, ger­çekleştirdiği kapasite artırımla­rı ve yurtdışı yatırımlarıyla dik­kat çeken şirket, geçtiğimiz yıl 1.9 milyon MW’lık elektrik üreti­miyle 4.3 milyon hanenin ihtiya­cını karşılayacak miktarda ener­jiyi sağladı.

“Rüzgar enerjisinde ilk sıralardayız!”

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, Sakarya Geyve’deki yatı­rım tutarının bugüne kadar 195 milyon euro’ya ulaştığını anım­satarak, en güçlü yatırımlarının RES alanında sürdüğünü dile ge­tirdi. Akbay, “Rüzgar enerjisin­de Türkiye’nin ilk sıralarında yer alıyoruz. Sakarya Geyve’de Sa­yın Cumhurbaşkanımızın katılı­mıyla gerçekleştirdiğimiz açılı­şın ardından 80 milyon euro ya­tırımla kurulu rüzgar gücümüzü 150 MW seviyesine çıkardık. 129 MW kurulu güce ulaştıracağımız Silivri RES’te ise montaj ve dev­reye alma faaliyetlerimiz devam ediyor. Rüzgar santrallerimizle aynı alanda enerji üretim verim­liliğini artıracak Balıkesir Susur­luk’tan sonra Ovacık Hibrit GES yatırımlarımıza da diğer yandan devam ediyoruz” ifadelerini kul­landı.

Türkiye’nin yenilenebilir ener­ji kaynaklarını verimli elektrik üretimine dönüştürerek, büyü­mesine vurgu yapan Akbay, ko­nuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “TEİAŞ’ın paylaştığı ve­riler ışığında, 2025’in Haziran ayına kadar yenilenebilir enerji­nin toplam kWh elektrik üretimi içindeki payının yaklaşık yüzde 40 olduğu görülüyor. Bu rakam, yenilenebilir enerjinin önümüz­deki dönemde ülkemizin ener­ji stratejisinde belirleyici bir rol oynayacağını net bir biçimde or­taya koyuyor. Biz de geçtiğimiz yıla kıyasla kurulu gücümüzü bu­gün için yaklaşık 194 MW daha artırarak 890 MW’a ulaştık. Yı­lın sonunda 1.000 MW hedefimi­zi aşma yolunda soluksuz ilerli­yoruz.”

Gürcistan’dan Ukrayna’ya uzanan yeşil yatırım ağı

Eksim Enerji’nin global vizyo­nuna ilişkin “Doğu ile Batı ara­sında elektrik enerjisinin akabi­leceği bir köprü kurabilmeyi he­defliyoruz” diyen Arkın Akbay, “20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin yeşil dönüşümünde lokomotif bir rol üstlenirken küresel ölçek­te de stratejik öneme sahip pro­jeler geliştiriyoruz. Ukrayna’da­ki ilk rüzgar santralimizi devreye almak üzere çalışmalarımızı sür­dürüyoruz. Gürcistan’da ise HES gücümüze GES ve RES’leri ekle­me yolunda önemli adımlar attık, ilk GES’imizin yapım aşamasına başlıyoruz, gelecek yıl ilk RES’i­mizin temelini atarak bölgenin temiz enerji kapasitesine ve ül­kemizin enerji sektöründeki atı­lımlarına kayda değer bir katkı sunacağız” şeklinde konuştu. Ak­bay, önümüzdeki beş yıl içinde, toplamda 2.200 MW’ı aşan kuru­lu güce ulaşma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ekledi.

“1,25 milyon ton karbon salımının önüne geçtik”

Enerji üretiminde yalnızca kar­bon emisyonlarını azaltan yeni­lenebilir kaynaklara yatırım yap­tıklarını kaydeden Arkın Akbay, temiz enerji konusundaki yorum­larını şu sözlerle dile getirdi: “Ar­tık tüm dünyada küresel iklim de­ğişikliğinin önüne geçmek ve eko­lojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dün­ya bırakmak için yeşil enerjinin bir mecburiyet olduğu anlaşılmış durumda.

Biz de yarınlara miras olarak bırakacağımız ülkemiz ve dünyamız için enerjiyi temize dö­nüştürme miktarını artırmak için çevreye duyduğumuz saygının bir sonucu olarak yorulmak bil­meden çalışıyoruz. Bu kapsam­da geçtiğimiz yıl rüzgar, güneş ve suyun gücüyle ürettiğimiz yeşil enerji ile 1.25 milyon ton karbon salımının önüne geçtik. Bu tasar­ruf, yaklaşık 272 bin benzinli oto­mobilin bir yılda ürettiği karbonu ortadan kaldırmaya eş değerdir.”

Viranşehir GES’te kurulu güç 166.5 MW’a ulaştı

Öte yandan, rüzgar enerjisin­deki başarılarını Şanlıurfa Vi­ranşehir GES projesinde de gös­terdiklerini aktaran Arkın Ak­bay, “Bu projenin 45 MW’lık ilk etabına, bakanlığımızın onayıy­la sadece beş ay içerisinde 121.5 MW daha ekleyerek, kurulu gü­cümüzü 166.5 MW’a çıkardık. Temmuz ayı başında tam kapa­siteye ulaştığımızda, Viranşehir GES’teki kurulu gücümüz 192 MW’a ulaşacak. Böylece yaklaşık 135 bin hanenin ihtiyacına karşı­lık gelen temiz elektriği ülkemize kazandıracağız” dedi.

Kesintisiz enerji için 10 yeni santral atağı

Eksim Enerji, toplam 600 MW’ı aşan bir güçte depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için ön lisans adımlarını başarıyla tamamladı. Şirket; Kırklareli, İstanbul ve Edirne’den Bilecik, Muğla ve Antalya’da inşa edilmesi planlanan 10 yeni santral ile yurdun her bölgesinde enerji kalitesini artıracak, artan ihtiyaca cevap verecek yatırımları hayata geçirme yolunda ilerliyor.

Tüm bunlara ilave şirketin depolamalı santral kapasitesinin yaklaşık 440 MW’lık kısmının rüzgar, 171 MW’lık kısmının ise güneş enerjisinden oluştuğu bilgisini veren Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Resmi makamlardan yapılan son duyuruya göre ön lisans alan projelerden yatırıma başlayabilmek için gerekli izin ve onay süreçlerinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin üretim lisansı başvuruları başladı. Eksim Enerji olarak, üretim lisansı süreçlerini de en kısa sürede tamamlama ve yapım aşamasına geçme yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.