Eksim, Sakarya Geyve’deki kurulu güç artışını sürdürüyor
Eksim Enerji, yenilenebilir enerjide 890 MW’a ulaşan kurulu gücünü istikrarlı yatırımlarla büyütmeye devam ediyor. 2024 yılında 1,9 milyon MW’lık elektrik üreten şirket, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki toplam 195 milyon euro’ya ulaşmış olan RES yatırımında kurulu güç artışını sürdürüyor.
Eksim Enerji Doğu ve Batı arasında enerji koridoru kurulması hedefleri kapsamında Ukrayna ve Gürcistan’daki yeni RES yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Yüzde yüz yenilenebilir enerji alanında yatırımlar gerçekleştiren Eksim Enerji, rüzgar ve güneş odaklı yatırımlarla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor. Türkiye’nin her bölgesinde yer alan RES, HES ve GES tesisleri, gerçekleştirdiği kapasite artırımları ve yurtdışı yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, geçtiğimiz yıl 1.9 milyon MW’lık elektrik üretimiyle 4.3 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda enerjiyi sağladı.
“Rüzgar enerjisinde ilk sıralardayız!”
Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, Sakarya Geyve’deki yatırım tutarının bugüne kadar 195 milyon euro’ya ulaştığını anımsatarak, en güçlü yatırımlarının RES alanında sürdüğünü dile getirdi. Akbay, “Rüzgar enerjisinde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alıyoruz. Sakarya Geyve’de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz açılışın ardından 80 milyon euro yatırımla kurulu rüzgar gücümüzü 150 MW seviyesine çıkardık. 129 MW kurulu güce ulaştıracağımız Silivri RES’te ise montaj ve devreye alma faaliyetlerimiz devam ediyor. Rüzgar santrallerimizle aynı alanda enerji üretim verimliliğini artıracak Balıkesir Susurluk’tan sonra Ovacık Hibrit GES yatırımlarımıza da diğer yandan devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli elektrik üretimine dönüştürerek, büyümesine vurgu yapan Akbay, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “TEİAŞ’ın paylaştığı veriler ışığında, 2025’in Haziran ayına kadar yenilenebilir enerjinin toplam kWh elektrik üretimi içindeki payının yaklaşık yüzde 40 olduğu görülüyor. Bu rakam, yenilenebilir enerjinin önümüzdeki dönemde ülkemizin enerji stratejisinde belirleyici bir rol oynayacağını net bir biçimde ortaya koyuyor. Biz de geçtiğimiz yıla kıyasla kurulu gücümüzü bugün için yaklaşık 194 MW daha artırarak 890 MW’a ulaştık. Yılın sonunda 1.000 MW hedefimizi aşma yolunda soluksuz ilerliyoruz.”
Gürcistan’dan Ukrayna’ya uzanan yeşil yatırım ağı
Eksim Enerji’nin global vizyonuna ilişkin “Doğu ile Batı arasında elektrik enerjisinin akabileceği bir köprü kurabilmeyi hedefliyoruz” diyen Arkın Akbay, “20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin yeşil dönüşümünde lokomotif bir rol üstlenirken küresel ölçekte de stratejik öneme sahip projeler geliştiriyoruz. Ukrayna’daki ilk rüzgar santralimizi devreye almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gürcistan’da ise HES gücümüze GES ve RES’leri ekleme yolunda önemli adımlar attık, ilk GES’imizin yapım aşamasına başlıyoruz, gelecek yıl ilk RES’imizin temelini atarak bölgenin temiz enerji kapasitesine ve ülkemizin enerji sektöründeki atılımlarına kayda değer bir katkı sunacağız” şeklinde konuştu. Akbay, önümüzdeki beş yıl içinde, toplamda 2.200 MW’ı aşan kurulu güce ulaşma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ekledi.
“1,25 milyon ton karbon salımının önüne geçtik”
Enerji üretiminde yalnızca karbon emisyonlarını azaltan yenilenebilir kaynaklara yatırım yaptıklarını kaydeden Arkın Akbay, temiz enerji konusundaki yorumlarını şu sözlerle dile getirdi: “Artık tüm dünyada küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin bir mecburiyet olduğu anlaşılmış durumda.
Biz de yarınlara miras olarak bırakacağımız ülkemiz ve dünyamız için enerjiyi temize dönüştürme miktarını artırmak için çevreye duyduğumuz saygının bir sonucu olarak yorulmak bilmeden çalışıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl rüzgar, güneş ve suyun gücüyle ürettiğimiz yeşil enerji ile 1.25 milyon ton karbon salımının önüne geçtik. Bu tasarruf, yaklaşık 272 bin benzinli otomobilin bir yılda ürettiği karbonu ortadan kaldırmaya eş değerdir.”
Viranşehir GES’te kurulu güç 166.5 MW’a ulaştı
Öte yandan, rüzgar enerjisindeki başarılarını Şanlıurfa Viranşehir GES projesinde de gösterdiklerini aktaran Arkın Akbay, “Bu projenin 45 MW’lık ilk etabına, bakanlığımızın onayıyla sadece beş ay içerisinde 121.5 MW daha ekleyerek, kurulu gücümüzü 166.5 MW’a çıkardık. Temmuz ayı başında tam kapasiteye ulaştığımızda, Viranşehir GES’teki kurulu gücümüz 192 MW’a ulaşacak. Böylece yaklaşık 135 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelen temiz elektriği ülkemize kazandıracağız” dedi.
Kesintisiz enerji için 10 yeni santral atağı
Eksim Enerji, toplam 600 MW’ı aşan bir güçte depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için ön lisans adımlarını başarıyla tamamladı. Şirket; Kırklareli, İstanbul ve Edirne’den Bilecik, Muğla ve Antalya’da inşa edilmesi planlanan 10 yeni santral ile yurdun her bölgesinde enerji kalitesini artıracak, artan ihtiyaca cevap verecek yatırımları hayata geçirme yolunda ilerliyor.
Tüm bunlara ilave şirketin depolamalı santral kapasitesinin yaklaşık 440 MW’lık kısmının rüzgar, 171 MW’lık kısmının ise güneş enerjisinden oluştuğu bilgisini veren Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Resmi makamlardan yapılan son duyuruya göre ön lisans alan projelerden yatırıma başlayabilmek için gerekli izin ve onay süreçlerinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin üretim lisansı başvuruları başladı. Eksim Enerji olarak, üretim lisansı süreçlerini de en kısa sürede tamamlama ve yapım aşamasına geçme yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.