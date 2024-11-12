Eksim'den yeşil dönüşüme OtoPriz ile bir katkı daha...

Yenilenebilir enerji kaynakları­nı kullanarak gerçekleştirdikle­ri yatırımlar ile sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya için çalış­tıklarını belirten Eksim Holding İş Geliştirme Başkanı Mutluhan Oruncak, “Türkiye’nin her köşe­sinde elektrikli araç kullanıcı­larına 7/24 kesintisiz ve güvenli hizmet sunmayı amaçlayan yay­gın ve yüksek hızlı şarj ağımızı devreye aldık. Hedefimiz bu alt­yapıyla Türkiye genelinde elekt­rikli araç kullanımını daha erişi­lebilir hale getirmek ve üstün bir kullanıcı deneyimi sunarak sek­törün lider operatörü olmak” di­ye konuştu.

Enerji dağıtımı ve yenilenebi­lir enerji üretimi yatırımlarıy­la Türkiye’nin yeşil enerji dö­nüşümünde rol üstlenen Eksim Holding, bu tecrü­besini elektrikli araç şarj istasyonu sektörüne ta­şıyor. Elektrikli araç eko­sistemine giriş yapan Ek­sim’in yeni markası OtoP­riz, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj çö­zümleri sunma he­defiyle erişim ağını hızla genişletme­ye devam ediyor. Hakkâri’den Tekir­dağ’a, ülkenin dört bir yanında kurduğu yüksek hızlı şarj istas­yonlarında soket sayısı 250’yi aşan OtoPriz, bu alanda Türki­ye’nin en büyük operatörü olma­yı hedefliyor.

İstasyonların yüzde 95’inde hızlı şarj hizmeti sunuyor

Eksim olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdikleri yatırımlar ile sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya için çalış­tıklarını belirten Mut­luhan Oruncak, “Elekt­rikli araç hızlı şarj is­tasyonu markamız OtoPriz ile hem karbon salımının azaltılmasına hem de çevre bilinci­nin yaygınlaştı­rılmasına kat­kısunmayıhe­defliyoruz.

Şu an 250 şarj soketinin bulunduğu bir alt­yapı kurmuş durumdayız ve bu altyapının yüzde 95’i yüksek hız­lı şarj kapasitesine sahip” bilgi­sini verdi. Yüksek hızlı ve çevre dostu şarj teknolojilerini ülke genelinde daha erişilebilir kıla­rak Türkiye’nin karbon net sıfır geleceğinde önemli bir rol üst­lendiklerini dile getiren Orun­cak, “Elektrikli araç kullanıcıla­rına en modern, çevre dostu ve yenilikçi şarj çözümlerini sun­maya kararlıyız” açıklamasını yaptı.

Elektrikli araç kullanıcıları­nın yolda kalma endişesini or­tadan kaldıran OtoPriz Mo­bil Hızlı Şarj İstasyonu, İs­tanbul’daki müşterilerinin bulundukları lokasyonda hızlı ve pratik şarj hizmeti almasını sağlıyor. Ayrıca OtoPriz mobil uygulaması, kullanıcılarını en yakın şarj istasyonuna yönlen­dirme seçeneği sunarken 7/24 müşteri desteği sağlıyor.