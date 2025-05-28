Elazığ’a, geleceği kodlayacak Ar-Ge merkezi yatırımı
Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi, AgeSA’nın yatırımıyla Elazığ’da hayata geçirildi. Fırat Üniversitesi’ne kurulan merkez ile tersine beyin göçü hedefleniyor. Farklı bölümlerde toplam 7 bin öğrenciye dokunacak proje ile 3 yılın sonunda 2 bin 500 gence ulaşılması hedefleniyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Türkiye, nitelikli insan kaynağını kaybediyor. Genç, eğitimli ve yüksek yetkinliklere sahip bireyler artık kariyerini yurt dışında ilerletmeye yöneliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye’de en fazla beyin göçü gerçekleşen alanlar arasında bilişim ve mühendislik geliyor. Bu nedenle ülkede teknolojiye yapılan yatırımlar, gerek ekonomik gerekse de kültürel açıdan stratejik önem taşıyor.
Ülkedeki beyin göçünü tersine çevirme hedefiyle 2024 yılında Sabancı Topluluğu tarafından başlatılan Sabancı Gençlik Seferberliği, geçtiğimiz 19 Mayıs günü ilk yaşını kutladı. İl il gezerken, öğrencilerin ihtiyaçlarını saptayan seferberlik kapsamında, 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi’nin bu seferki durağı ise Elazığ oldu. Topluluğun şirketlerinden AgeSA; yapay zekâdan veri analitiğine, finansal teknolojilerden sigortacılığa kadar pek çok alanda üniversite ile sanayi arasında köprü kuran Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Fırat Üniversitesi bünyesinde hayata geçirdi.
7 bin öğrenciye dokunacak
Yalnızca teknolojik üretimin değil, aynı zamanda gençlerin ülkede kalıp değer yaratmalarının da anahtarı olmayı amaçlayan Ar-Ge merkezi, ilk etapta Fırat Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği, yapay zekâ ve veri mühendisliği, yazılım mühendisliği ve sigortacılık gibi alanlarda eğitim alan yaklaşık 7 bin öğrenciye doğrudan dokunacak. İlerleyen dönemde ise hayata geçirilecek farklı etkinliklerle tüm fakülte ve disiplinleri kapsayan ortak projelere, eğitimlere ve girişimcilik programlarına ev sahipliği yapacak.
Merkezin açılışında konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bu merkezle birlikte öğrencilerimiz, sadece teorik bilgilerle değil; gerçek sektör verileriyle, yapay zekâ ve veri analitiği gibi güncel teknolojilerle iç içe, uygulamalı bir öğrenme deneyimi yaşayacak. Sabancı Topluluğu ve AgeSA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde gençlerimiz, finans ve sigortacılık gibi dönüşüm yaşayan alanlarda, küresel düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaklar.
Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesinde, özel sektör-akademi iş birlikleri hayati bir öneme sahip. İnanıyoruz ki, bu merkezde yaratılacak sinerji, Elazığ’dan çevre şehirlere ve ülkemizin geneline yayılacak. Özel sektör-akademi iş birliklerinde bir başarı örneği olarak diğer şirketlerimize ve üniversitelerimize de örnek olacak. Bu vizyonu ortaya koyan, gençlerimize inancın her fırsatta gösteren Sabancı Topluluğu’na ve AgeSA’ya yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Beyin göçü çözümüne katkı sunulacak
Konuya ilişkin açıklamada bulunan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca da; “Cumhuriyet, gençliğe duyulan bu inanç üzerine inşa edildi. Ne yazık ki bugün ülkemizin en parlak beyinleri kendilerine başka ülkelerde alan arıyor. Bu merkezi de beyin göçü çözümüne katkı sunmak için kuruyoruz. Gençlik dönemimde gençlerimizin bulunduğu yol ayrımında ben de durdum. 9 yıl boyunca farklı ülkelerde çalıştım, farklı insanlar tanıdım, başka sistemlerin nasıl işlediğini gözlemledim. İnsan, dünyayı tanıdıkça büyüyor.
Ama asıl büyüme, öğrendiğin şeyleri, kendini ait hissettiğin zemine taşıyabildiğinde gerçekleşiyor. Benim için asıl dönüşüm, orada gördüğüm iyi örnekleri, burada uygulayabildiğimde başladı. Bu merkez, gençlerimizin bu ülkede kalarak da büyük hayaller kurabileceğine dair somut bir adım. Bizi başka ülkelere muhtaç bırakmayan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye için atılmış çok değerli bir yatırım. Çünkü öğrencilerimiz sadece birer birey değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceği” diye konuştu.
7 farklı şehirde 11 merkez
Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile birlikte toplam 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.
Hedef; üç yılda 2 bin 500 gence ulaşmak
Fırat Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi statüsü, güçlü akademik altyapısı ve çok disiplinli öğrenci profili sayesinde bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da önemli katkıda bulunacak merkez, üniversite öğrencilerinin, araştırmacıların, girişimcilerin ve geleceğin liderlerinin erişimine açık olacak. Yapılacak tüm etkinliklerle birlikte, söz konusu merkezin, üç yıllık proje dönemi sonunda 2 bin 500 gence ulaşması hedefleniyor.