Elazığ’a, geleceği kodlayacak Ar-Ge merkezi yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye, nitelikli insan kaynağını kaybediyor. Genç, eğitimli ve yük­sek yetkinliklere sahip birey­ler artık kariyerini yurt dı­şında ilerletmeye yöneliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımla­nan son verilere göre Türki­ye’de en fazla beyin göçü ger­çekleşen alanlar arasında bi­lişim ve mühendislik geliyor. Bu nedenle ülkede teknolojiye yapılan yatırımlar, gerek eko­nomik gerekse de kültürel açı­dan stratejik önem taşıyor.

Ülkedeki beyin göçünü ter­sine çevirme hedefiyle 2024 yılında Sabancı Topluluğu ta­rafından başlatılan Sabancı Gençlik Seferberliği, geçtiği­miz 19 Mayıs günü ilk yaşını kutladı. İl il gezerken, öğren­cilerin ihtiyaçlarını sapta­yan seferberlik kapsamın­da, 11’inci Teknoloji ve Etki Merkezi’nin bu seferki dura­ğı ise Elazığ oldu. Topluluğun şirketlerinden AgeSA; yapay zekâdan veri analitiğine, fi­nansal teknolojilerden sigor­tacılığa kadar pek çok alanda üniversite ile sanayi arasında köprü kuran Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Fırat Üniversite­si bünyesinde hayata geçirdi.

7 bin öğrenciye dokunacak

Yalnızca teknolojik üre­timin değil, aynı zamanda gençlerin ülkede kalıp değer yaratmalarının da anahta­rı olmayı amaçlayan Ar-Ge merkezi, ilk etapta Fırat Üni­versitesi’nde bilgisayar mü­hendisliği, yapay zekâ ve ve­ri mühendisliği, yazılım mü­hendisliği ve sigortacılık gibi alanlarda eğitim alan yakla­şık 7 bin öğrenciye doğrudan dokunacak. İlerleyen dönem­de ise hayata geçirilecek fark­lı etkinliklerle tüm fakülte ve disiplinleri kapsayan ortak projelere, eğitimlere ve giri­şimcilik programlarına ev sa­hipliği yapacak.

Merkezin açılışında konu­şan Fırat Üniversitesi Rek­törü Prof. Dr. Fahrettin Gök­taş, “Bu merkezle birlikte öğ­rencilerimiz, sadece teorik bilgilerle değil; gerçek sek­tör verileriyle, yapay zekâ ve veri analitiği gibi güncel tek­nolojilerle iç içe, uygulama­lı bir öğrenme deneyimi ya­şayacak. Sabancı Topluluğu ve AgeSA ile gerçekleştirdi­ğimiz bu iş birliği sayesinde gençlerimiz, finans ve sigor­tacılık gibi dönüşüm yaşa­yan alanlarda, küresel düzey­de rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaklar.

Ülkemizin gelecek hedefle­rine ulaşabilmesinde, özel sektör-akademi iş birlikleri hayati bir öneme sahip. İna­nıyoruz ki, bu merkezde ya­ratılacak sinerji, Elazığ’dan çevre şehirlere ve ülkemizin geneline yayılacak. Özel sek­tör-akademi iş birliklerinde bir başarı örneği olarak diğer şirketlerimize ve üniversite­lerimize de örnek olacak. Bu vizyonu ortaya koyan, genç­lerimize inancın her fırsat­ta gösteren Sabancı Toplulu­ğu’na ve AgeSA’ya yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Beyin göçü çözümüne katkı sunulacak

Konuya ilişkin açıklama­da bulunan AgeSA Genel Mü­dürü Fırat Kuruca da; “Cum­huriyet, gençliğe duyulan bu inanç üzerine inşa edildi. Ne yazık ki bugün ülkemizin en parlak beyinleri kendileri­ne başka ülkelerde alan arı­yor. Bu merkezi de beyin gö­çü çözümüne katkı sunmak için kuruyoruz. Gençlik dö­nemimde gençlerimizin bu­lunduğu yol ayrımında ben de durdum. 9 yıl boyunca farklı ülkelerde çalıştım, farklı in­sanlar tanıdım, başka sistem­lerin nasıl işlediğini gözlem­ledim. İnsan, dünyayı tanıdık­ça büyüyor.

Ama asıl büyüme, öğrendiğin şeyleri, kendini ait hissettiğin zemine taşıyabil­diğinde gerçekleşiyor. Benim için asıl dönüşüm, orada gör­düğüm iyi örnekleri, burada uygulayabildiğimde başladı. Bu merkez, gençlerimizin bu ülkede kalarak da büyük ha­yaller kurabileceğine dair so­mut bir adım. Bizi başka ülke­lere muhtaç bırakmayan, ken­di ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye için atılmış çok değerli bir yatırım. Çünkü öğ­rencilerimiz sadece birer bi­rey değil, aynı zamanda bu ül­kenin geleceği” diye konuştu.

7 farklı şehirde 11 merkez

Mayıs 2024’te duyurusu yapılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında bir yıl geride kalırken, bugüne kadar 19 bin gence ulaşıldı. AgeSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile birlikte toplam 7 farklı şehirde 11 Teknoloji ve Etki Merkezi faal olarak hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Hedef; üç yılda 2 bin 500 gence ulaşmak

Fırat Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi statüsü, güçlü akademik altyapısı ve çok disiplinli öğrenci profili sayesinde bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da önemli katkıda bulunacak merkez, üniversite öğrencilerinin, araştırmacıların, girişimcilerin ve geleceğin liderlerinin erişimine açık olacak. Yapılacak tüm etkinliklerle birlikte, söz konusu merkezin, üç yıllık proje dönemi sonunda 2 bin 500 gence ulaşması hedefleniyor.