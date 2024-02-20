Elektral satış otomatı yelpazesini genişleterek dünyaya yayılıyor

Özlem SARSIN

Elektral Başkanı Sayıl Dinçsoy, 1978-80 yıllarında çay satış otomatı Çayomat ile yola çıktıklarını belirterek, bugün dondurmadan sıcak içeceğe, iş güvenliği malzemelerinden hijyen ürünlerine kadar pek çok ürün için satış otomatı geliştirdiklerini belirtti.

“Global bir dondurma markası ile anlaştık”

Elektral’ın yüksek teknolojiye sahip ürünlerinin özellikle Avrupalı markalar başta olmak üzere global tüketim markalarının dikkatini çektiğini ifade eden Dinçsoy, “Çok büyük bir global dondurma markasına dondurma otomatı üretmek için anlaşma yaptık. Yüksek teknolojili ve benzeri olmayan dondurma otomatı için çalışmalara başladık, prototipleri ürettik. Öte yandan yine Norveç’e atık dönüşümü sağlayacak bir otomat üretmek için görüşmeler yapıyoruz. Üst düzey özel bir makine olacak, hedefimiz bütün Avrupa için üretmek” dedi.

“60’a yakın çeşide sahibiz”

Yine fabrikalardaki işçilerin kullanımı için iş güvenliği malzemeleri otomatı ürettiklerini de ifade eden Dinçsoy, “Almanya’dan talepler alıyoruz. Bu otomatlar iş güvenliğinin sağlanmasında önemli bir role sahip.

İşçiler maskesini, eldivenini, gerekli başka malzemeleri bu otomatlardan karşılıyor” diye konuştu. Pandemi döneminde Maskematik fikrini ortaya çıkaran ve üreten ilk ve tek kuruluş olduklarını da hatırlatan Dinçsoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi döneminde kentin pek çok noktasında maskematikleri insanların hizmetine sunduğunu söyledi.

İlgi gören maskematiklere talebin gün geçtikçe arttığını ifade eden Dinçsoy, Türkiye’nin pek çok ilinden maskematik siparişi aldıklarını vurguladı. Elektral’ın 60’a yakın otomat çeşidine sahip olduğunu, üretim süreçlerinin hemen hemen tüm aşamasının kendi bünyelerinde gerçekleştirildiğinin altını çizen Dinçsoy, 2024 yılının Elektral için verimli ve hareketli…

“Güvenlik ekipmanları da üretiyoruz”

Sayıl Dinçsoy, Elektral’ın büyümesini iki alanda sürdürdüğünü, satış otomatları pazarının yanı sıra güvenlik ekipmanları da ürettiklerini söyledi. Dinçsoy, bu alanda da ihracat odaklı çalıştıklarını ve özellikle Avrupa’ya güvenlik kapıları ihraç ettiklerini kaydetti.

Katma değeri yüksek ve yüksek teknolojiye sahip üretim yaptıklarını belirten Dinçsoy, Elektral’ın gerek güvenlik ürünlerinde gerekse satış otomatlarında kendi patentlerine sahip olduğunu söyledi. Eelektral’ın hem güvenlik hem de satış otomatlarında dünyanın 66 ülkesine ihracat yaptığını belirten Dinçsoy, Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Kuzey Afrika’da yer aldıklarının, yeni hedeflerinin ise özellikle satış otomatlarında ise Güney Afrika pazarına girmek olduğunu sözlerine ekledi.