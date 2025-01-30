“Elektrifikasyona yönelenler yüksek fatura ödeyecek”

Özlem SARSIN

İlgili güncelleme ile birlikte 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici gru­buna yönelik yıllık 100 milyon ki­lovatsaat (kWh) ve diğer tüketi­ci gruplarına yönelik yıllık 1 mil­yon kWh olarak uygulanan SKTT 2025 yılı itibariyle birlikte konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kWh’a kadar düşürüldü.

Bu düzenlemenin, serbest pi­yasa mekanizması çerçevesinde tüketici maliyetlerinin düşmesi­ni engelleyen bir bariyer oluştur­duğunu ve tüketici mağduriyetini arttırabilecek bir durum yarattı­ğı uyasından bulunan Enerji Sa­nayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, özellikle yüksek tüketimli tüketi­ciler için adil olmayan bir uygula­ma olacağını vurguladı.

Kalaycı yeni düzenleme hak­kında şunları söyledi, “Yeni deği­şikliğin mesken tarafına biraz de­taylı bakmak istersek; ayda 416 kWh elektrik tüketen bir hane yaklaşık aylık 1.030 TL elektrik fa­tura ödemektedir. Ama ayda or­talama 417 kWh değerine çıktığı­nızda, yıllık 5 bin kilovatsaat sınırı geçeceksiniz ve faturanız yaklaşık yüzde 97 artış ile 2.030 TL’ye çıka­cak. Yani tüketimi yüksek olan tü­ketici yeni düzenleme ile cezalan­dırılmaktadır.”