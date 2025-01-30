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“Elektrifikasyona yönelenler yüksek fatura ödeyecek”

16 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK Kurul Kararı ile birlikte 01 Şubat 2025 tarihi itibariyle Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitleri güncellendi.

Dünya Gazetesi
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Özlem SARSIN

İlgili güncelleme ile birlikte 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici gru­buna yönelik yıllık 100 milyon ki­lovatsaat (kWh) ve diğer tüketi­ci gruplarına yönelik yıllık 1 mil­yon kWh olarak uygulanan SKTT 2025 yılı itibariyle birlikte konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kWh’a kadar düşürüldü.

Bu düzenlemenin, serbest pi­yasa mekanizması çerçevesinde tüketici maliyetlerinin düşmesi­ni engelleyen bir bariyer oluştur­duğunu ve tüketici mağduriyetini arttırabilecek bir durum yarattı­ğı uyasından bulunan Enerji Sa­nayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, özellikle yüksek tüketimli tüketi­ciler için adil olmayan bir uygula­ma olacağını vurguladı.

Kalaycı yeni düzenleme hak­kında şunları söyledi, “Yeni deği­şikliğin mesken tarafına biraz de­taylı bakmak istersek; ayda 416 kWh elektrik tüketen bir hane yaklaşık aylık 1.030 TL elektrik fa­tura ödemektedir. Ama ayda or­talama 417 kWh değerine çıktığı­nızda, yıllık 5 bin kilovatsaat sınırı geçeceksiniz ve faturanız yaklaşık yüzde 97 artış ile 2.030 TL’ye çıka­cak. Yani tüketimi yüksek olan tü­ketici yeni düzenleme ile cezalan­dırılmaktadır.”