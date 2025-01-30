“Elektrifikasyona yönelenler yüksek fatura ödeyecek”
16 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK Kurul Kararı ile birlikte 01 Şubat 2025 tarihi itibariyle Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitleri güncellendi.
Özlem SARSIN
İlgili güncelleme ile birlikte 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat (kWh) ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kWh olarak uygulanan SKTT 2025 yılı itibariyle birlikte konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kWh’a kadar düşürüldü.
Bu düzenlemenin, serbest piyasa mekanizması çerçevesinde tüketici maliyetlerinin düşmesini engelleyen bir bariyer oluşturduğunu ve tüketici mağduriyetini arttırabilecek bir durum yarattığı uyasından bulunan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, özellikle yüksek tüketimli tüketiciler için adil olmayan bir uygulama olacağını vurguladı.
Kalaycı yeni düzenleme hakkında şunları söyledi, “Yeni değişikliğin mesken tarafına biraz detaylı bakmak istersek; ayda 416 kWh elektrik tüketen bir hane yaklaşık aylık 1.030 TL elektrik fatura ödemektedir. Ama ayda ortalama 417 kWh değerine çıktığınızda, yıllık 5 bin kilovatsaat sınırı geçeceksiniz ve faturanız yaklaşık yüzde 97 artış ile 2.030 TL’ye çıkacak. Yani tüketimi yüksek olan tüketici yeni düzenleme ile cezalandırılmaktadır.”