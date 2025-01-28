Elektriği çok tüketenin faturası 2’ye katlanacak

Hamide HANGÜL

Elektrik tüketiminde ye­ni dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Ku­rumu’nun (EPDK), Resmi Gaze­tede geçen yıl kasım ayında ya­yımlanan, 1 Şubat 2025’te devre­ye girmesi beklenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ile dev­letin bugüne kadar vatandaşlar için yıllık 100 milyon kilovatsa­ate (kWh) kadar elektrik tüke­timine sağladığı sübvansiyon 5,000 (kWh) düşüyor. Yani, lük­se kaçarak çok fazla enerji har­cayanlar ile temel ihtiyacı için kullananlar ayrılacak.

Böylelik­le yıllık 5,000 (kWh) üzerinde elektrik kullananlar ile bu mik­tarın altında enerji harcayanlar için iki farklı fiyatlama yapıla­cak. Boğaz’da, villada oturup faz­la elektrik kullananlar veya buz­dolabı, çamaşır makinesi, ütü, kurutma makinesi, araç şarjı gi­bi elektrikli araçları her gün ça­lıştırıp yıllık 5,000 kilovat saa­tin (kWh) ve aylık yaklaşık 1,200 liranın üzerinde elektrik enerji­si harcayan konut aboneleri ar­tık bir üst piyasadaki serbest pi­yasa tarifesinden fiyatlanacak. Yani, çok tüketenler artık gerçek maliyet üzerinden elektrik fatu­rası ödeyecek. Bu da faturalarda 2-2,5 kat artış getirecek.

1,2 milyon mesken abonesi etkilenebilir

SKTT ile 1 Şubat’tan itibaren sanayi ve ticarethaneler için de sübvansiyon yıllık 1 milyon kWh’tan 15.000 kWh’e düşe­cek. Tarımsal faaliyet değişme­yerek yıllık 100 milyon kWh’da kalacak. Yine konut abonelerin­de 5,000 kWh altında tüketimi olanlar düzenlemeden etkilen­meyecek ve sübvanse fiyattan faturalanacak. Uzmanlar, “Bu bir zam değil, ancak çok tüke­tenin sübvansiyon şansı kalma­yacak.

Yeni düzenlemeyle artık, ‘ne kadar kullanırsam kullana­yım elektrik ucuz’ dönemi artık kapandı” değerlendirmesi yap­tı. Elektrikte yeni dönemin yüz­de 3 elektrik abonesini etkile­mesi bekleniyor. Enerji ve Ta­bii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce SKTT’ye yönelik yaptığı açıklamalarda, Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu, bunun yüzde 3’ü, yani 1,2 milyon abo­nenin etkilenebileceğini belir­terek, “Desteği gerçekten ihti­yaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor” demişti.

"Bu bir zam değil, çok tüketene sübvansiyon yok"

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Vekili Mustafa Karahan, Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) ile yeni bir dö­nemin başladığına işaret ede­rek, şunları söyledi: “Aylık elekt­rik faturası 1,000-1,200 liranın üzerinde olanlar artık sübvan­se tarifeden faydalanamayacak. Ortalama olarak faturalarında bu limiti geçenler ‘Serbest Tü­ketici’ işletmeler gibi ‘Elektrik Tedarik’ firmaları ile pazarlık yaparak elektriklerini tedarik erebilecekler. Tüketiciler anlaş­malarını istedikleri lisanslı te­darik şirketleri ile yapabilecek­ler. Çünkü artık bu tüketiciler de serbest tüketici konumundalar ancak bu hakkını kullanmayan­lar da büyük bir olasılıkla böl­gelerindeki mevcut perakende şirketinden teklif alacaklardır.

Ancak bu teklifler artık tari­fe bazlı değil, büyük ihtimalle sabit ya da spot fiyata endeksli olacaktır. Spot fiyatlar ise EPİ­AŞ’ta yayımlanan piyasa takas fiyatı (PTF) basit ortalaması ile belirlenen bir fiyattır ve EP­DK tarafından tavanı belirlidir. Mevcut tavan MWs (Megawatt/ saat) için 3,000 TL’dir. Mevcut ortalamalar uzunca bir süredir bu tavan fiyatın altında seyret­mektedir. Şu sıralar bir MW/Sa­at elektirk fiyatı ortalama 2,500 TL civarlarında seyrediyor.”

“Ne kadar kullansam da elektrik ucuz” dönemi kapandı

SKTT ile orta ölçekli ve tüke­timi daha düşük hanelerin et­kilenmesini beklemediğini di­le getiren Karahan, şu değerlen­dirmelerde bulundu: “Artık bazı segmentteki tüketiciler için ‘Ne kadar kullanırsam kullanayım nasıl olsa elektrik ucuz’ dönemi kapandı. Ancak küçük tüketici­ler, yani elektrik tüketim fatu­rası 1,000 (Bin) TL altındakiler bu değişiklikten etkilenmeye­cekler ve sübvanse tarifelerden faydalanma­ya devam ede­cekler. Bu uy­gulama esa­sen bir zam değildir. Me­sela, dört ki­şilik bir ailede çamaşır ma­kinesi, kurut­ma makinesi, bulaşık maki­nesini gibi her türlü elekt­rikli ekip­manlar sıkça kullanıyorsa ve faturası bu limiti aşıyor­sa SKTT sınırının üzerine çıka­caktır. Yani, evi büyük, elektrik tüketimi fazla, elektrikli aletleri fazla kullananlar bu limiti geçe­bilir. Orta ölçekli bir evde yaşa­yan bir ailenin bu sınırı çok fazla geçmesini beklemem.”

"Yüksek enerji tüketimi olan haneleri etkileyecektir"

Ennag Kurucusu Erman Top­rak, yeni düzenlemeyle elektrik sübvansiyonlarının yıllık 5.000 kWh ile sınırlandırıldığını be­lirterek, “Türkiye geneli için 100 milyon kWh’a kadar olan destek, artık 5,000 kWh iniyor. Bu, 5,000 kWh üzerindeki tüke­timlerde gerçek piyasa fiyatları­nın ödeneceği anlamına geliyor. Özellikle enerji tüketimi yüksek olan haneler için elektrik mali­yetlerini önemli ölçüde artıra­caktır. Yıllık 5,000 kWh elekt­rik tüketin ortalama bir ev, ayda 1,295 lira elektrik faturası ödü­yor. Ancak bu yeni düzenlemey­le tüketimini 5,000 kWh’in altı­na çekemeyen hanelerin, enerji maliyetlerinin iki katına çıkma­sı bekleniyor. Bu değişiklik özel­likle yüksek enerji tüketimine sahip haneleri etkilemekte” di­ye konuştu.

“5,000 kWh altında sübvansiyon sürüyor”

Söz konusu düzenleme ile iki farklı fiyatlama olacağını, daha fazla elektrik enerjisi kullananların gerçek maliyeti üzerinden elektrik kullanacağına işaret eden Erman Toprak, “Yine tüm Türkiye için 5,000 kWh altı için devlet sübvansiyonu devam ediyor” diye konuştu. Bu değişikliği bir zorluk olarak görmek yerine, fırsatlar üzerinden değerlendirmek gerektiğini dile getiren Toprak, “Bizim bakış açımıza göre bu artış, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak adına bir katalizor gorevi görecektir” değerlendirmesi yaptı.

Depolamalı güneş enerjisi sistemlerinin en sürdürülebilir çözümlerin başında geldiğini söyleyen Toprak, “Bu sistemler, enerji maliyetlerini azaltarak kullanıcıların 5.000 kWh sınırının altında kalmasını sağlayacak. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten ve depolayan bireyler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmeden maliyetlerini uzun vadede kontrol altına alabilecektir” dedi.

“Çok tüketimde gerçek maliyet yansıtılacak”

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkanı Bilal Tuğrul Kaya, Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin (SKTT), Şubat 2025 itibariyle başlamasının beklendiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Elektrikte sübvanse edilen bir tarife vardı. Aylık ortalama 1.200 liranın üzerinde elektrik tüketimi olanları etkiliyor, bu faturanın altında kalanlar etkilenmeyecek. Aşanlar ise serbest piyasadaki elektrik fiyatlarını yansıtan bir tarife ile faturalandırılacak. Aşan kesim için faturalar da yaklaşık 2 katına yakın olacaktır. Bu oran da ciddi bir sübvansiyon sağlandığını gösteriyor” dedi. Serbest piyasanın ise alıcı ile satıcılar arasında elektik fiyatlarının belirlendiği bir piyasa olduğunu söyleyen Kaya, “Beklenen taleple onu karşılayacak arzın kesiştiği bir fiyat, bu piyasada belirleniyor” diye konuştu.