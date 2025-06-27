Elektriğin %11.34’ünün rüzgardan elde edilmesi kararlılık göstergesidir

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Dr. İbrahim ERDEN

Mevcut gelişmeler ışığında, bugün itibarıyla rüz­gar enerjisinde kurulu güç 14 bin MW seviyesini aşarak, istikrarlı ve güçlü büyümesini bir kez da­ha ortaya koydu. Yıl boyunca elde edilen verilere göre, 2024 yılında elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 11.34’ü rüzgar kaynaklıy­dı. Bu oranı; yenilenebilir ener­jide geldiğimiz noktayı ve bu ala­na verdiğimiz önemi net biçimde göstermesi açısından değerli bu­luyorum.

Avrupa’nın önemli oyuncuları arasındayız

Avrupa ölçeğinde değerlendi­rildiğinde ise kurulu güç açısın­dan Almanya, Birleşik Krallık, İs­panya, Fransa ve İsveç’in ardın­dan altıncı sırada yer alıyoruz. Bu konum, sektörel anlamda Avru­pa’nın önemli oyuncularından biri olduğumuzu gösteriyor. Ül­ke olarak enerji dönüşümümüzü hızlandırmak adına 2035 yılına kadar rüzgar enerjisinde 48 bin MW’lık bir kapasiteye ulaşma­yı hedefliyoruz.

Her yıl yaklaşık 5 GW’lık yeni rüzgar enerjisi ka­pasitesinin devreye alınması yö­nündeki bu stratejik hedefimiz, hem çevresel sürdürülebilirli­ği hem de enerji arz güvenliğini güçlendirmesi bakımından kri­tik eşikte duruyor. Önümüzde­ki yıllarda adım adım artmasını beklediğimiz yıllık kurulumların 2025 yılında 1.500 MW’ı aşma­sı, daha sonra da artmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu kapsam­da yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı, sektörün her alanında sürdürülebilirliği teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

2024, depolamalı projelerin yoğun olduğu bir dönemdi

2024 yılı, özellikle depolamalı rüzgar enerjisi projeleri açısın­dan yoğun bir dönem oldu. Önce­ki yıllarda tahsisi yapılmış yak­laşık 19 bin MW seviyesindeki projelerle birlikte toplamda 24 bin MW’ı aşkın bir proje stoğu­na ulaşmış bulunuyoruz. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Dü­zenleme Kurumu’nun yürüttüğü bu süreçle ortaya çıkması bekle­nen yüksek depolama kapasite­si önümüzdeki dönemde sistem esnekliği ve enerji arz süreklili­ği açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Bu kapasitenin yurt genelinde ve santral bazında op­timize edilmesine yönelik çe­şitli öneri ve değerlendirmeler de umuyoruz en verimli yatırım stratejisiyle ortaya konacak.

Bölgesel anlamda kurulu güç dağılımına baktığımızda, Mar­mara Bölgesi 6 bin MW’ı aşan kapasitesiyle başı çekerken, Ege Bölgesi de 4 bin MW’ın üzerinde kapasiteyle ikinci sırada geliyor. İl bazında ise İzmir, Balıkesir, Ça­nakkale, İstanbul ve Manisa en yüksek kurulu güce sahip şehir­ler olarak öne çıkıyor. Depolama­lı projelerde ise Tekirdağ, Kırkla­reli, Edirne, Antalya ve Eskişehir ilk sıralarda yer alıyor.

Sektörü ileriye taşıyacak düzenlemeleri takip ettik

2024 yılı boyunca, sektörü ile­riye taşıyacak çeşitli yasal ve ida­ri düzenlemelerin yakından ta­kipçisi olduk. Süper İzin Kanunu dışında, yapı denetimin kaldı­rılması, orman izinlerinin sade­leştirilmesi ve TEA süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik atılan adımlar, sektör açısından olduk­ça değerliydi. 2025 yılında yü­rürlüğe girmesi beklenen yeni kanunun, izin süreçlerinde bü­yük bir kolaylık sağlayacağına ve projelerin hayata geçme süresini önemli ölçüde kısaltacağına ina­nıyoruz.

Bugün itibarıyla Türkiye’nin enerjideki toplam kurulu gücü 118 bin 185 MW seviyesine ulaş­tı; bunun yaklaşık yüzde 60’ı ye­nilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanıyor. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisine daya­lı kurulu gücümüzü 120 bin MW seviyesine taşımayı ve bunun için 80 milyar dolarlık bir yatı­rım gerçekleştirmeyi planlıyo­ruz. Ülkemizin rüzgar enerjisi santrallerinde yerlilik oranının yüzde 70’in üzerine çıkmış ol­ması da bu alandaki milli üretim gücümüzü ve teknolojik kapasi­temizi gözler önüne seriyor. Ku­le, kanat ve jeneratör gibi kritik bileşenlerdeki bu yerlilik oranı, dışa bağımlılığı azaltırken, sek­tördeki rekabetçiliğimizi de ar­tırıyor.

Önümüzdeki dönemde hem kurulu güçte hem de teknolojik altyapıda daha da güçlenmiş bir rüzgar enerjisi sektörüyle Tür­kiye’yi enerji bağımsızlığına bir adım daha yaklaştırmayı hedef­liyoruz.