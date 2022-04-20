Elektrik-elektronik ihracatı ilk çeyrekte yüzde 9,8 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, elektrik-elektronik sektörünün geçen yılın mart ayında 1 milyar 254 milyon dolar olan ihracatı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 1 milyar 370 milyon dolara yükseldi.

Sektör, 2022'nin ilk çeyreğinde ise toplam 3 milyar 528 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 213 milyon dolar olan elektrik-elektronik ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,8 arttı.

Sektör, 2022'nin ilk çeyreğinde en fazla ihracatı ise 408,4 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yaptı. Birleşik Krallık'ı, 319 milyon dolarla Almanya ve 212,8 milyon dolarla Fransa takip etti.

Polonya, yılın ilk çeyreğinde en fazla elektrik-elektronik ihracatı gerçekleştirilen ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,6 artış ve 102 milyon dolarla öne çıktı.

Ortadoğu ve Afrika'ya ihracat arttı

Elektrik-elektronik sektörünün, ülke grupları baz alındığında yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde AB ülkelerine 1 milyar 453 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,5 artışla bölgeye 1 milyar 605 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AB'yi, 527,4 milyon dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti. Sektörün, Orta Doğu ülkelerine ilk çeyrekte yaptığı ihracat yüzde 23,1 artışla 416,2 milyon dolara, Afrika ülkelerine yaptığı ihracat ise yüzde 25,4 artışla 356,2 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 1 milyar 823 milyon dolarla yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 arttı.

Yılın ilk çeyreğinde elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u, 524,4 milyon dolarla Manisa, 212,9 milyon dolarla Kocaeli ve 205,3 milyon dolarla Denizli takip etti.