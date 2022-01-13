Elektrik zammı Babadağ’da 4 bin tezgahı durdurdu

Osman Nuri BOYACI

Denizli’nin dokuma merkezlerinden Babadağ’da elektrik fiyatlarına yılbaşında yapılan yüksek zamlar nedeniyle yaklaşık 4 bin dokuma tezgahında üretim durduruldu. 660 üyesi bulunan Babadağ Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Karaçoban, bir dokuma tezgahının ayda yaklaşık 1000 TL elektrik tükettiğini belirterek, “Dokumacı esnafının elektrik faturası yüzde 127 artacak. Yapılan fiyat artışıyla zarar edeceğimiz için ilçede 4 bine yakın tezgahta üretim durdu” dedi. İlçe merkezi ve mahallerinde fason dokumacılık yapan çok sayıda esnaf, elektrik fiyatlarına yapılan zamların geri çekilmesini istiyor. 660 üyesi bulunan Babadağ Dokumacılar Esnaf Odası Başkanı Ekrem Karaçoban, dokumacılığın ilçe ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirterek, elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 52-127 zamların dokumacı esnafını üretim yapamaz duruma getirdiğini söyledi.

“Firmalar, elektrik fiyatını bile karşılayamayacak”

İlçede 4 bin dokuma tezgahının bulunduğunu söyleyen Ekrem Karaçoban, “Bir tezgah ayda ortalama 1000 TL tutarında elektrik kullanıyor. Dokuma fiyatları atkı sayısına göre 60 kuruş, 1 TL arasında değişiyor. Yeni tarifeyle kullandığımız elektriğin fiyatı yüzde 127 artacak. Üretim yaptığımız firmalar henüz dokuma fiyatlarında artış yapmadı. Bu koşullarda üretim yapan dokumacılar elektrik giderini bile karşılayamayacak. 660 üyemiz var, birçoğu 5-6 tezgahla üretim yapıyor. Esnafın neredeyse tamamı üretimi durdurdu, tezgahı kapattı. Elektrik fiyatlarında düzenleme yapılmaz veya üretim fiyatları artırılmaz ise dokumacı esnafı tezgahını çalıştırmayacak” diye konuştu.

“Dokuma fiyatının %100 artmasını talep ettik”

Denizli Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Tuna da, elektrik fiyatlarına yapılan artışın dokumacı esnafını olumsuz etkilediğini söyledi. Hafta başından bu yana üyelerinin fason dokumacılık yaptığı işverenlerle görüştüklerini söyleyen Tuna, “Elektrik fiyatlarına yapılan artış maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı. 750 üyemiz var. Bazı üyelerimiz tezgahlarını durdurup üretime ara verdi. Bazıları ise çalışmaya devam ediyor. Hafta başından bu yana üyelerimizin fason dokuma yaptığı işverenlerle görüşüyoruz. Dokuma ücretlerinin yüzde 100 artırılmasını talep ettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Belli bir noktaya geldik. Gelecek hafta içinde belli bir rakamda uzlaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Karaca, Babadağ’a gidip sorun dinledi

Babadağ’da dokuma üretiminin büyük ölçüde durması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ilçeye giderek Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ile birlikte dokumacı esnafının sorunlarını dinledi. Görüşmede Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, “Artan emtia fiyatları, motor yağındaki, tezgah parçalarındaki ve en büyük gider kalemimiz olan elektrik fiyatlarındaki artış dokumacı esnafımızı bu işi yapamaz noktaya getirdi” dedi.

20 tezgahını kapattı, 3 çalışanı işsiz kaldı

Dokumacı Şahin Çetin, 35 yıldır dokumacılık yaptığını, son dönemde yaşanan fiyat artışları üzerine tezgahlarını durdurmak zorunda kaldığını söyledi. Çetin, “İşlerimiz iyi gidiyordu. Elektrik fiyatının artması üzerine, yılbaşından itibaren makinelerimizi kapattık. 20 tane makinem, 3 tane çalışanım vardı. Onlar da işsiz şu anda. Daha önce elektrik faturamız 25 bin lira geliyordu . Gelen zamlarla 50-55 bin lirayı geçecek diye düşünüyorum. 35 senedir bu işi yapıyorum, böyle bir artış görmedim” diye konuştu