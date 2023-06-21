Elektrikli otomobiller için şarj istasyonu kuracağız

Hamide HANGÜL

Turcas CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, elektrikli araçlar konusunu yakından takip ettiklerini, bunun için istasyonlar kuracaklarını açıkladı.

Turcas Petrol’ün 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’un ardından basınla sohbet toplantısı düzenleyen Batu Aksoy, Turcas olarak, 2022 yılında finansal performanslarını geliştirdiklerini söyledi. Aksoy, “Turcas Kuyucak Jeotermal Enerji Santralimizin satışı ile finansal borçluluğumuzu ciddi oranda azalttık” dedi.

Hisse senedi performansı yüzde 500

Shell & Turcas’ın 2022 yılında, 4 milyar TL EBİTTA, 780 milyon TL net kar yaptığına işaret eden Batu Aksoy, “Bunlar bizim şirketimizi iyi etkiledi ve hisse performansı yüzde 500 arttı. Üç küsurdan, 23 küsura çıktı. Şimdi biraz daha dengelendi” dedi.

Hissedarlarının da kendilerini takdir ettiğine işaret eden Aksoy, “Hızla bir şekilde yatırım yapmayı, payınızı artırmayı, azaltmayı bilmeniz lazım” dedi. Shell & Turcas 2022 yılında 6,1 milyon ton otomotiv yakıtı ve madeni yağ satışı gerçekleştirdiğine işaret eden Aksoy, “161 milyar TL net satış hasılatı elde etti ve sektör liderliğini korudu. Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023’te de daha pek çok ilke imza atarak öncü ve lider pozisyonumuzu koruyacağız. Perakende tarafında da bir reform yaptıklarını düşündüklerini dile getiren Turcas CEO 'su Batu Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 milyon kahve, 5 milyon sandviç satacağız"

“Bu yıl hedefimiz akaryakıt dışında 15 milyon kahve, 5 milyon sandviç satmak. Bunları kendimiz üretiyoruz. Biz artık perakende şirketi olarak tanıtıyoruz kendimizi, artık ne kadar akaryakıt sattığımız değil ne kadar kahve, dürüm sattığımıza da bakıyoruz.

Orada önemli bir adım attık. Çift haneli büyüme oranları var” açıklamasında bulundu. Elektrikli araç konusunu da yakından takip ettiklerini açıklayan Batu Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elektrikli araçların gelişimi, Kuzey Avrupa, Batı Amerika’da olduğu gibi hızlı olmayacak. Gelişmesi zaman alacak, ancak biz bu gelişimin bir parçası olacağız.

Biz de bu istasyonları kuracağız ki elektrikli araç kullanımı artsın.” Yeni kabine konusuna değinen Batu Aksoy, şunları söyledi: “Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in atanması, bir değişim olması. Kabinenin kuvvetli ve iyi olmasını ben çok olumlu görüyorum.

Bunun yanında uygulamaları da takip edeceğiz. 18 ay hedefleri var, 2024 sonunda Türkiye daha iyi yerde olacaktır. Enflasyonu aşağı çekersek, faizler aşağı gelecektir diye düşünüyorum” diye konuştu. Batu, Türkiye’nin tüketimden tasarruf etmesi gerektiğini, bir petrol ülkesi olmadığına da işaret etti.

“Asgari ücreti makul buldum”

Batu Aksoy, asgari ücrette açıklanan zam oranını makul bulduğunu söyledi. En son açıklanan enflasyon seviyesine işaret eden Aksoy, "Bence bir denge bulundu. Kollanması gerekiyordu. Yüzde 34 oranı makul buldum. Ancak her seviye için de bunun örnek alınması gerektiğini düşünmüyorum. Buna göre adapte olacağız şimdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 10 yılda 100 milyar dolar turizm geliri hedefini de çok önemli bulduğunu dile getiren Aksoy, “Türkiye’nin petrolü, gazı turizm, buna odaklanmamız lazım” şeklinde konuştu. Bu arada, genel kurulda yapılan oylamada 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmamasına karar verildi.