“Elektromobilite şirketlere önemli fırsatlar sunuyor”

Sürdürülebilir ulaşıma kat­kı sağlayarak herkes için erişilebilir, kullanışlı ve doğa dostu alternatif bir ulaşım çözümü sunma hedefiyle kuru­lan Tripy, 3 şehirde faaliyet gös­teren paylaşımlı elektrikli bisik­let ağı ve 7 şehirdeki elektrikli şarj istasyonu ağıyla elektromo­bilite ekosistemindeki gücünü her geçen gün artırıyor.

“Elektrikli araçlar dünyayı değiştirecek”

Tripy Genel Müdürü Ali Onu­ralp Ünal, şirketin ana misyo­nunun kent insanını çevre dos­tu ve sağlıklı ulaşıma teşvik ede­rek gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek oldu­ğunu söyledi. Elektromobilite­nin tüm dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanan bir alan olduğunu ifade eden Ünal, “Biz Tripy olarak elektrikli araçların dünyayı değiştireceğine inanı­yoruz. Her geçen gün artan elekt­rikli araç kullanımı, kullanıcıla­rın da en az bizim kadar bu ko­nuda hassas ve kararlı olduğunu gösteriyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın ‘Küresel EV Görünü­mü 2024 Raporu’na göre, elekt­rikli araç satışları 2023 yılın­da 2022’ye göre yüzde 35 artışla neredeyse 14 milyona ulaştı. Bu büyüme, küresel elektrikli filo­nun 2023’te 40 milyona çıkması anlamına geliyor. 2024’te ise bu eğilimin devam edeceği öngörül­dü. Çünkü yılın ilk çeyreğinde sa­tışlar 2023’ün aynı dönemine gö­re yüzde 25 arttı” dedi.

“Türkiye’de EV payı yüzde 7,7’ye yükseldi”

Türkiye’de elektrikli araç sa­tışlarının dünya genelindeki sa­tışlara kıyasla hacim olarak ha­la düşük seviyerlerde görünse de çok daha hızlı bir büyüme kaydet­tiğini ifade eden Ünal, “Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Der­neği verilerine göre, bu yılın ilk yarısında tam elektrikli otomobil satışları yüzde 223,1 artarak 35 bin 636 adede çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre tam elektrik­li otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2,6’dan yüz­de 7,7’ye yükseldi” bilgisini verdi.

7 ilde 60 istasyon

Tüm bu talebin elektromobi­lite ekosisteminde faaliyet gös­teren şirketlere önemli bir mis­yon yüklemekle birlikte büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çe­ken Ali Onuralp Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Biz de hızla bü­yüyen bu ekosistemin bir parça­sı olarak Tripy şarj istasyonları kurulumu için, 2023 yılı başında Enerji Piyasası Denetleme Ku­rumu’ndan (EPDK) Elektrikli Araç Şarj Ağı Lisansı aldık ve bu pazarda önemli bir rol üstlendik.

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Gaziantep, Elazığ, Karabük, Ço­rum, Rize ve Zonguldak’ta 15’i DC olarak tabir edilen yüksek hızlı, 45’i AC olarak tabir edilen normal hızlı olmak üzere toplam 60 şarj istasyonuna ulaştık. Bu istasyonların tamamında kendi geliştirdiğimiz yazılımlar kulla­nılıyor. Şu anda Türkiye’de elekt­rikli şarj işletme ağı yetkisine sa­hip 168 şirketten biriyiz. Önü­müzdeki dönemde de elektrikli şarj istasyon ağımızı hızla geniş­letmeyi planlıyoruz.”

“Şehirlerdeki algıyı değiştirmek istiyoruz”

Tripy elektrikli bisiklet ağının ise Sakarya, Eskişehir ve İzmir’de yaygın olarak kullanılan bir ulaşım alternatifi haline geldiğine dikkat çeken Ali Onuralp Ünal, “Tripy ile şehirlerimizde ulaşım algısını değiştirmek istiyoruz. Bu nedenle Tripy’e farklı modları da ekleyeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz çeşitli projeler ve iş birlikleriyle sektörde fark yaratarak Avrupa’nın bisiklet paylaşım sistemlerinden daha fazla sürüş sayısı olan bir şirket konumuna yükseliyoruz” diye konuştu.