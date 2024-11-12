“Elektromobilite şirketlere önemli fırsatlar sunuyor”
Paylaşımlı elektrikli bisiklet ve elektrikli şarj istasyonu ağlarıyla elektromobilite ekosisteminde güçlendiklerinin altını çizen Tripy Genel Müdürü Ali Onuralp Ünal, “Elektrikli araç dönüşümü ile oluşan ekosistem, faaliyet gösteren şirketlere büyük fırsatlar sunuyor” dedi.
Sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlayarak herkes için erişilebilir, kullanışlı ve doğa dostu alternatif bir ulaşım çözümü sunma hedefiyle kurulan Tripy, 3 şehirde faaliyet gösteren paylaşımlı elektrikli bisiklet ağı ve 7 şehirdeki elektrikli şarj istasyonu ağıyla elektromobilite ekosistemindeki gücünü her geçen gün artırıyor.
“Elektrikli araçlar dünyayı değiştirecek”
Tripy Genel Müdürü Ali Onuralp Ünal, şirketin ana misyonunun kent insanını çevre dostu ve sağlıklı ulaşıma teşvik ederek gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek olduğunu söyledi. Elektromobilitenin tüm dünyada her geçen gün daha fazla önem kazanan bir alan olduğunu ifade eden Ünal, “Biz Tripy olarak elektrikli araçların dünyayı değiştireceğine inanıyoruz. Her geçen gün artan elektrikli araç kullanımı, kullanıcıların da en az bizim kadar bu konuda hassas ve kararlı olduğunu gösteriyor.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın ‘Küresel EV Görünümü 2024 Raporu’na göre, elektrikli araç satışları 2023 yılında 2022’ye göre yüzde 35 artışla neredeyse 14 milyona ulaştı. Bu büyüme, küresel elektrikli filonun 2023’te 40 milyona çıkması anlamına geliyor. 2024’te ise bu eğilimin devam edeceği öngörüldü. Çünkü yılın ilk çeyreğinde satışlar 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 25 arttı” dedi.
“Türkiye’de EV payı yüzde 7,7’ye yükseldi”
Türkiye’de elektrikli araç satışlarının dünya genelindeki satışlara kıyasla hacim olarak hala düşük seviyerlerde görünse de çok daha hızlı bir büyüme kaydettiğini ifade eden Ünal, “Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, bu yılın ilk yarısında tam elektrikli otomobil satışları yüzde 223,1 artarak 35 bin 636 adede çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2,6’dan yüzde 7,7’ye yükseldi” bilgisini verdi.
7 ilde 60 istasyon
Tüm bu talebin elektromobilite ekosisteminde faaliyet gösteren şirketlere önemli bir misyon yüklemekle birlikte büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Ali Onuralp Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Biz de hızla büyüyen bu ekosistemin bir parçası olarak Tripy şarj istasyonları kurulumu için, 2023 yılı başında Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’ndan (EPDK) Elektrikli Araç Şarj Ağı Lisansı aldık ve bu pazarda önemli bir rol üstlendik.
İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Gaziantep, Elazığ, Karabük, Çorum, Rize ve Zonguldak’ta 15’i DC olarak tabir edilen yüksek hızlı, 45’i AC olarak tabir edilen normal hızlı olmak üzere toplam 60 şarj istasyonuna ulaştık. Bu istasyonların tamamında kendi geliştirdiğimiz yazılımlar kullanılıyor. Şu anda Türkiye’de elektrikli şarj işletme ağı yetkisine sahip 168 şirketten biriyiz. Önümüzdeki dönemde de elektrikli şarj istasyon ağımızı hızla genişletmeyi planlıyoruz.”
“Şehirlerdeki algıyı değiştirmek istiyoruz”
Tripy elektrikli bisiklet ağının ise Sakarya, Eskişehir ve İzmir’de yaygın olarak kullanılan bir ulaşım alternatifi haline geldiğine dikkat çeken Ali Onuralp Ünal, “Tripy ile şehirlerimizde ulaşım algısını değiştirmek istiyoruz. Bu nedenle Tripy’e farklı modları da ekleyeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz çeşitli projeler ve iş birlikleriyle sektörde fark yaratarak Avrupa’nın bisiklet paylaşım sistemlerinden daha fazla sürüş sayısı olan bir şirket konumuna yükseliyoruz” diye konuştu.