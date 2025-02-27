Elite World’dan Avrupa hamlesi: Amsterdam’da Türk bayrağını dalgalandıracak

Hayati ARIGAN

Almanya, Belçika, Hollanda gi­bi Türk vatandaşlarının yoğun oldu­ğu lokasyonlarda yeni oteller açmayı planladıklarını belirten Elite Wor­ld Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, 2024’te 4 yeni otel açılışı ve 2 residence anlaşması yaptıklarını, 2025’te de Fildişi, Sapanca ve Ams­terdam‘da otel anlaşmaları yaptık­larını ifade etti.

Türkiye’de ve Avru­pa’da konaklama sektöründe iddia­lı olduklarını belirten Petekçi, 2024 yılının önemli bir büyüme ve gelişim yılı olduğunu söyledi. Petekçi, “Zin­cir, mevcut otellerinin performan­sını artırmayı başarmışve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkar­mıştır. 2025 yılı için belirlenen bü­yüme stratejileri ise yeni otel proje­leri ve franchise işmodeliyle Avru­pa’ya açılma hedefini içeriyor” dedi.

2030’da 50 otele ulaşmayı hedefliyor

Amsterdam’daki otelin önümüz­deki yıl hizmete gireceğini belirten Petekçi, “Avrupa’daki ilk bayrağımızı dalgalandıracağımız otel olması, ay­nı zamanda önemli bir lokasyon ol­masıyla bizim için gurur kaynağı ola­cak. Yatırımcısı farklı ama işletme­sini bizler olacağımız otel, 123 odalı 4 yıldız kategorisinde havaalanı böl­gesine 4 km mesafede otobüste di­rekt ulaşımını sağlayacağınız bir te­sis olacak” diye konuştu. 2030’da 50 otele ulaşmayı hedeflediklerini be­lirten Petekçi, bunların 6’sının yurt dışında olacağını belirtti.

Elite World Hotels & Resorts Yö­netim Kurulu Üyesi Emel Elik Be­zaroğlu ise 2024’te şehir otellerinde yüzde 85 doluluk oranı yakaladıkla­rını belirterek, “Elite World olarak, şu anda hizmet veren ve anlaşması yapılmış imzalanan toplam otel sayı­mız 5 bin yatak kapasitesi ile 18 otel” dedi. Anadolu’nun gizli kalmış po­tansiyeli yüksek illerine odaklandık­larını ifade eden Bezaroğlu, “Bu an­lamda da Anadolu’da birkaç yere za­ten bildiğiniz üzere franchise olarak işletme modelimizi devreye soktuk. Önümüzdeki dönemlerde de farklı yerlerle zaten karşıda çıkıyor olaca­ğız Anadolu’da” ifadelerini kullandı.