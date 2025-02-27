Elite World’dan Avrupa hamlesi: Amsterdam’da Türk bayrağını dalgalandıracak
Elite World Hotels & Resorts, 50. yılında franchise işmodeliyle büyüme hedefleri çerçevesinde Avrupa’ya açılıyor. Zincir, önümüzdeki yıl Amsterdam’da 4 yıldızlı 123 odalı otelini havaalanı bölgesinde açacak.
Hayati ARIGAN
Almanya, Belçika, Hollanda gibi Türk vatandaşlarının yoğun olduğu lokasyonlarda yeni oteller açmayı planladıklarını belirten Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, 2024’te 4 yeni otel açılışı ve 2 residence anlaşması yaptıklarını, 2025’te de Fildişi, Sapanca ve Amsterdam‘da otel anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.
Türkiye’de ve Avrupa’da konaklama sektöründe iddialı olduklarını belirten Petekçi, 2024 yılının önemli bir büyüme ve gelişim yılı olduğunu söyledi. Petekçi, “Zincir, mevcut otellerinin performansını artırmayı başarmışve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmıştır. 2025 yılı için belirlenen büyüme stratejileri ise yeni otel projeleri ve franchise işmodeliyle Avrupa’ya açılma hedefini içeriyor” dedi.
2030’da 50 otele ulaşmayı hedefliyor
Amsterdam’daki otelin önümüzdeki yıl hizmete gireceğini belirten Petekçi, “Avrupa’daki ilk bayrağımızı dalgalandıracağımız otel olması, aynı zamanda önemli bir lokasyon olmasıyla bizim için gurur kaynağı olacak. Yatırımcısı farklı ama işletmesini bizler olacağımız otel, 123 odalı 4 yıldız kategorisinde havaalanı bölgesine 4 km mesafede otobüste direkt ulaşımını sağlayacağınız bir tesis olacak” diye konuştu. 2030’da 50 otele ulaşmayı hedeflediklerini belirten Petekçi, bunların 6’sının yurt dışında olacağını belirtti.
Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu ise 2024’te şehir otellerinde yüzde 85 doluluk oranı yakaladıklarını belirterek, “Elite World olarak, şu anda hizmet veren ve anlaşması yapılmış imzalanan toplam otel sayımız 5 bin yatak kapasitesi ile 18 otel” dedi. Anadolu’nun gizli kalmış potansiyeli yüksek illerine odaklandıklarını ifade eden Bezaroğlu, “Bu anlamda da Anadolu’da birkaç yere zaten bildiğiniz üzere franchise olarak işletme modelimizi devreye soktuk. Önümüzdeki dönemlerde de farklı yerlerle zaten karşıda çıkıyor olacağız Anadolu’da” ifadelerini kullandı.