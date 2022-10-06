Elmas analiz makinesiyle taşların doğallığı saniyeler içinde tespit edilecek

Türkiye’nin Mücevher Teknolojileri Araştırma Merkezi (JTR) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen elmas analizi makinesi (reveal diamond dedector), mücevher üretiminde kullanılan taşların doğal olup olmadığını saniyeler içinde ve sıfır hata payı ile belirliyor. Reveal diamond dedector, 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Mücevher Fuarı’nda Hall 1 A 18’de görücüye çıkıyor. Reveal diamond dedector, fuarda uygulamalı olarak değerli taşların analizini yapacak.

JTR CEO’su Mehmet Can Özdemir, geliştirdikleri reveal diamond dedector ile binlerce taşın aynı anda analiz edilebildiğini ve bir pırlantanın doğal olup olmadığının saniyeler içinde saptanabildiğini söyledi.

Reveal diamond dedector’ün kendisinin de önemli bir ihracat potansiyeli bulunduğuna işaret eden Özdemir, “Gerek hassasiyet gerekse hız anlamında dünyadaki muadilleriyle kolayca başa çıkabilecek bir cihaz. Reveal Diamond Dedector’ün yurt dışı alıcılar tarafından kullanılması ile Türkiye mücevherinin yurt dışı pazarları satışı daha da kolaylaşacak. Günümüzde hala mücevherler belgelendirilmeden satılabiliyor ancak laboratuvar pırlantalarının yaygınlaşması küresel anlamda mücevher raporlarına olan ihtiyacı ve talebi artırıyor.” şeklinde konuştu.