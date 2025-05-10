Milyarder iş insanı Elon Musk, Memorial Day (Anma Günü) haftasında Tesla'nın Austin’deki fabrikasında Model Y ve Cybertruck üretim hatlarını durdurma kararı aldı.

Bussines Insıder'a konuşan 3 işçi, izin sürelerinin alışılmadık derecede uzun olduğunu ve geçen yıl aynı dönemde üretimin faaliyette olduğunu söylediler.

Elektrikli araç üreticisi ayrıca bu hafta başında saatlik ücret alan işçilere ücretli izin alabileceklerini ya da temizlik ve eğitim için gelebilecekleri ancak üretim hattında çalışmayacaklarını söyledi.

İşçiler, şubat ayından bu yana programlarının giderek daha tutarsız hale geldiğini söylerken bazıları ise birçok kez erken eve gönderildiklerini söyledi.

Business İnsider'a konuşan işçiler Austin fabrikasında fazla mesai saatlerine karşı sert önlemler almaya başlandığını söyledi. İşçiler, fabrika yönetimi tarafından fazla mesai yapanların disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacağının söylendiğini belirtti.

Nisan ayında üretim hedefinin düştüğü açıklanmıştı

Tesla, nisan ayında Cybertruck üretim hedeflerini düşürdüğünü ve bazı işçileri bu üretim hattından başka bölümlere kaydırdığını açıklamıştı. Aralık ayında ise Cybertruck üretimi üç gün süreyle durdurulmuştu.

Tesla fabrikasına işçi sağlayan Trigo adlı şirket, Teksas İşgücü Komisyonu tarafından yayınlanan İşçi Uyum ve Yeniden Eğitim Bildirimi'ne göre bu ayın başlarında Austin tesisinde çalışan 50 çalışanı işten çıkardı.

Nisan ayında Elon Musk’ın şirketi, geçen yılın aynı dönemine göre teslimatlarında yüzde 13 düşüş yaşandığını duyurmuştu.

İlk çeyrekte 100 binlik üretim azalışına rağmen, yaklaşık 26 bin araç fazla üretildiği açıklanmıştı.

Tesla'nın hisse değeri ise yılbaşından bu yana yüzde 26 düşüş gösterdi.