“Emek yoğun sektörler kaderine terk edilmedi”
Hammadde ithalatında vergi indirimi, çalışan başına devlet desteği ve kargo ile ithalatta istisnanın kaldırılması sektörleri memnun etti. İDDMİB çatısı altındaki sektör temsilcileri, “Kaderimize terk edildiğimiz algısına kapılmadık” mesajı verdi.
Recep ERÇİN
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ve sektör STK’larının başkanları ihracatta yaşanan gelişmeleri bir basın toplantısı ile gündeme taşıdı.
Dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Karaca, “Bugün ihracatçılar olarak yalnızca ürünlerimizi değil, faiz ve enflasyonu da ihraç etmeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz dünya pazarlarında talep görse de, yüksek maliyetler nedeniyle rekabet etmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Karaca, “Dolar yılbaşından yıl sonuna kadar TL karşısında yüzde 21,4 değer kazanırken enflasyon yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.
Bu da bizim rakibimiz olan Asya ülkeleri hatta Avrupa ülkelerinden daha pahalı kalmamıza sebep olarak rekabetçiliğimizi düşürdü” dedi. 2021’de 566 milyon dolar, 2022’de 241 milyon dolar dış ticaret fazlası veren sektörün, 2023 yılında 551 milyon dolar, 2024 yılını ise 1,1 milyar dolar ve 2025 yılının Ocak–Kasım döneminde de 1 milyar dolar üzerinde dış ticaret açığı verdiğini kaydeden Karaca, “İthalata teslim olduk” ifadelerini kullandı.
Kargoda istisna, sektörü memnun etti
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de, ihracatta 224 milyon çiften 135 milyon çifte düştüklerini belirterek, “2023 yılında 260 milyon çift ihracatımız vardı. Kur olumsuz etkiliyor. İç pazarda tükettiğimiz her 4 ayakkabıdan biri ithal. Bitmiş ürüne vergi koyarak değil rekabetçi şekilde üretimin önünü açmak lazım.
Emek yoğun sektörler olarak ayakta kalmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanının açıkladığı 3 bin 500 liralık çalışan desteğinin 6 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz. Birçok hammadde gümrük sıfırlandı veya indirim yapıldı. Bunun yurt dışı markalara ülkemizde üretimlerini artırma avantajı sağlayacağını düşünüyoruz. Hammadde fiyatlarında indirim olmasının maliyetlere olumlu etkisi olacaktır. Emek yoğun sektörlerin kaderine terk edildiği algısına hiç kapılmadık” diye konuştu.
Karaca da posta yoluyla yapılan ithalatta 30 euronun altında vergi muafiyetinin kalmasına dikkat çekerek, “Alınan karar çok kıymetli. Biz üretip satarken fiziksel ve kimyasal testlerden geçirip insan sağlığına uygunluğuna dikkat ediyoruz. Kargo ile gelen ürünlere test yaptık sağlığa zararlı ürünler çıktı. Bu karar için başta Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a ve hükümetimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Dört ceketten biri ABD’ye gidiyor
Türkiye’de üretilen her 4 deri ceketten birinin ABD’ye ihraç edildiğini dile getiren Güven Karaca, “AB ülkeleri sektörümüzün toplam ihracatımızda yüzde 40,7’lik payla birinci sırada. Orta Doğu ülkeleri yüzde 12 payla ikinci sırada, eski Doğu Bloku ülkeleri yüzde 11,7’lik payla üçüncü sırada, Amerika ülkeleri yüzde 8,4’lük payla dördüncü sırada, Afrika ülkeleri de yüzde 7,6’lık payla beşinci sırada yer alıyor” bilgilerini verdi. Berke İçten, İstanbul’da üretim yapan bir Amerikan markasının üretim kapasitesini artırmayı planlarken maliyetler yüzünden Mısır’ı tercih ettiğini ve Mısır’ın ücretsiz yer tahsis ettiğini söyledi.
“Ucuz işçilik ve nicelik devri artık kapandı”
Toplantıya katılan sektör başkanlarının görüşleri ise şöyle oldu: Saraciye Sanayicileri Derneği Başkanı Turhan Akyüz: Dünyaya baktığımızda sektör itibarıyla rakiplerde de düşüşler var. Ya çok büyük ürünlere ya da çok küçük ürünlere sipariş gelmiş. Orta ürünlerde çok fazla artış olmamış.
Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner: Bütün deri işleyen ülkelerde benzer durum var. 2024-2025 tabakhane tarafında korkunç bir durum var. Dünyada 300 milyon büyükbaş hayvan kesiliyor. Yüzde 30’u tabakhaneye ulaşmaz ama bu kadar çok deri için bu kadar çok müşteri yok. Z kuşağı deri tüketmek istemiyor. İthal hayvandan dolayı ham deri kalitemizde düşüş var. Bu da müşterilerin talebini karşılayamamaya götürüyor. Bizim yerli hayvanlarımızın derileri kaliteliydi.
Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı: Küreselden ulusallaşmaya giden bir dünya düzeni var. Avrupa zamanında üretimi değil üretim biçimini değiştirdi. Buralarda üretim devam ediyor ama katma değer ve tasarıma yöneldiler. Yeni model nicelik değil nitelik. Ucuz işçiliğe dayalı büyüme modeli miadını doldurdu. Değer rekabetinin ön planda olduğu bir döneme giriyoruz.