“Emek yoğun sektörler kaderine terk edilmedi”

Recep ERÇİN

İstanbul Deri ve Deri Ma­mulleri İhracatçıları Bir­liği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ve sek­tör STK’larının başkanları ih­racatta yaşanan gelişmeleri bir basın toplantısı ile gündeme taşıdı.

Dün İstanbul’da düzen­lenen toplantıda konuşan Ka­raca, “Bugün ihracatçılar ola­rak yalnızca ürünlerimizi de­ğil, faiz ve enflasyonu da ihraç etmeye çalışıyoruz. Ürünleri­miz dünya pazarlarında talep görse de, yüksek maliyetler ne­deniyle rekabet etmekte zor­lanıyoruz” ifadelerini kullan­dı. Karaca, “Dolar yılbaşından yıl sonuna kadar TL karşısın­da yüzde 21,4 değer kazanırken enflasyon yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

Bu da bizim raki­bimiz olan Asya ülkeleri hatta Avrupa ülkelerinden daha pa­halı kalmamıza sebep olarak rekabetçiliğimizi düşürdü” de­di. 2021’de 566 milyon dolar, 2022’de 241 milyon dolar dış ticaret fazlası veren sektörün, 2023 yılında 551 milyon dolar, 2024 yılını ise 1,1 milyar dolar ve 2025 yılının Ocak–Kasım döneminde de 1 milyar dolar üzerinde dış ticaret açığı ver­diğini kaydeden Karaca, “İtha­lata teslim olduk” ifadelerini kullandı.

Kargoda istisna, sektörü memnun etti

Türkiye Ayakkabı Sanayici­leri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de, ihracatta 224 milyon çiften 135 milyon çifte düştüklerini belirterek, “2023 yılında 260 milyon çift ihraca­tımız vardı. Kur olumsuz etki­liyor. İç pazarda tükettiğimiz her 4 ayakkabıdan biri ithal. Bitmiş ürüne vergi koyarak değil rekabetçi şekilde üreti­min önünü açmak lazım.

Emek yoğun sektörler olarak ayak­ta kalmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanının açıkladığı 3 bin 500 liralık çalışan deste­ğinin 6 bin liraya çıkarılması­nı istiyoruz. Birçok hammad­de gümrük sıfırlandı veya in­dirim yapıldı. Bunun yurt dışı markalara ülkemizde üretim­lerini artırma avantajı sağla­yacağını düşünüyoruz. Ham­madde fiyatlarında indirim ol­masının maliyetlere olumlu etkisi olacaktır. Emek yoğun sektörlerin kaderine terk edil­diği algısına hiç kapılmadık” diye konuştu.

Karaca da pos­ta yoluyla yapılan ithalatta 30 euronun altında vergi muafi­yetinin kalmasına dikkat çeke­rek, “Alınan karar çok kıymet­li. Biz üretip satarken fiziksel ve kimyasal testlerden geçirip insan sağlığına uygunluğuna dikkat ediyoruz. Kargo ile ge­len ürünlere test yaptık sağlığa zararlı ürünler çıktı. Bu karar için başta Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a ve hükümetimi­ze teşekkür ediyoruz” dedi.

Dört ceketten biri ABD’ye gidiyor

Türkiye’de üretilen her 4 deri ceketten birinin ABD’ye ihraç edildiğini dile getiren Güven Karaca, “AB ülkeleri sektörü­müzün toplam ihracatımızda yüzde 40,7’lik payla birinci sı­rada. Orta Doğu ülkeleri yüzde 12 payla ikinci sırada, eski Do­ğu Bloku ülkeleri yüzde 11,7’lik payla üçüncü sırada, Ameri­ka ülkeleri yüzde 8,4’lük payla dördüncü sırada, Afrika ülke­leri de yüzde 7,6’lık payla beşin­ci sırada yer alıyor” bilgilerini verdi. Berke İçten, İstanbul’da üretim yapan bir Amerikan markasının üretim kapasitesi­ni artırmayı planlarken mali­yetler yüzünden Mısır’ı tercih ettiğini ve Mısır’ın ücretsiz yer tahsis ettiğini söyledi.

“Ucuz işçilik ve nicelik devri artık kapandı”

Toplantıya katılan sektör başkanlarının görüşleri ise şöyle oldu: Saraciye Sanayicileri Derneği Başkanı Turhan Akyüz: Dünyaya baktığımızda sektör itibarıyla rakiplerde de düşüşler var. Ya çok büyük ürünlere ya da çok küçük ürünlere sipariş gelmiş. Orta ürünlerde çok fazla artış olmamış.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner: Bütün deri işleyen ülkelerde benzer durum var. 2024-2025 tabakhane tarafında korkunç bir durum var. Dünyada 300 milyon büyükbaş hayvan kesiliyor. Yüzde 30’u tabakhaneye ulaşmaz ama bu kadar çok deri için bu kadar çok müşteri yok. Z kuşağı deri tüketmek istemiyor. İthal hayvandan dolayı ham deri kalitemizde düşüş var. Bu da müşterilerin talebini karşılayamamaya götürüyor. Bizim yerli hayvanlarımızın derileri kaliteliydi.

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı: Küreselden ulusallaşmaya giden bir dünya düzeni var. Avrupa zamanında üretimi değil üretim biçimini değiştirdi. Buralarda üretim devam ediyor ama katma değer ve tasarıma yöneldiler. Yeni model nicelik değil nitelik. Ucuz işçiliğe dayalı büyüme modeli miadını doldurdu. Değer rekabetinin ön planda olduğu bir döneme giriyoruz.