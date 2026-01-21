EMITT 2026'da en güncel turizm trendleri sergilenecek
Turizm sektöründe bu yıl 29’uncu kez düzenlenecek olmasıyla köklü etkinlikler arasında yer alan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı; nitelikli iş eşleşmeleri oluşturarak, ticari değerini artırma hedeflerinin yanı sıra yeni destinasyonları ve en güncel turizm trendlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.
Uluslararası firmaları, bölgenin üst düzey temsilcilerini ve ekonominin tüm alanlarını kapsayan 50’den fazla fuar ve konferansa imza atan ICA Events, turizm sektörünün en güçlü buluşmaları arasında gösterilen 29. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını düzenliyor. 5–7 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuar, yeni destinasyonları ve en güncel turizm trendlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.
Yenilenen organizasyon yapısıyla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşındı
29’uncu kez kapılarını açacak olması nedeniyle köklü bir geçmişe sahip fuar, turizm dünyası için bir buluşma noktası oluşturuyor. Önceki edisyonda 39 ülkeden 656 katılımcı ve 23 bin 725 ziyaretçiyi ağırlayan EMITT, küresel ölçekte de etkisini gösteriyor. 2026 yılına da iddialı şekilde hazırlanan etkinlik, iş üreten, hatırlanan ve değer yaratan bir platform olarak dünyanın dört bir yanından profesyonelleri aynı çatı altında bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi oranının yüksekliği, sunduğu güçlü B2B iş ortamı ve yarattığı ticari hacimle turizm sektörüne yön veren EMITT’in önemine dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, “EMITT’in 29 yıllık köklü geçmişini bu yıl stratejik bir adımlarla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşıyoruz. Amacımız sadece bir mekân değişikliği değil; sektör profesyonellerine çok daha erişilebilir, merkezi ve verimli bir ticaret platformu sunmak. Geçtiğimiz yıl katılımcı başına ortalama 734 bin euro, toplamda ise 482 milyon euro üzeri iş hacmi yaratarak rüştümüzü ispatladık. 2026’da hedefimiz, nicelikten ziyade ‹nitelikli bağlantıya› odaklanarak, her katılımcının somut iş anlaşmalarıyla döneceği bir ekosistem yaratmak” dedi.
“2025’te sektör için 482 milyon euro üzerinde iş hacmi yarattı”
Bir önceki edisyonu 39 ülkeden toplam 656 katılımcıyla geride bırakan EMITT’in yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatlarını sunduğunu ifade eden Banu Keskin, “Geçtiğimiz yıl katılımcıların yüzde 87’si fuar süresince gerçekleştirdikleri görüşmeleri sipariş ve ön anlaşmalarla sonuçlandırdı” dedi.
Ayrıca 2025 yılı katılımcılarının yüzde 89’unun 2026 yılında da fuara katılmayı planladıklarını belirten Banu Keskin, “Katılımcı başına ortalama 734 bin euro olmak üzere toplamda 482 milyon euronun üzerinde iş hacmi yaratan EMITT, sektör profesyonelleri ve tatil tüketicilerinden yoğun ilgi gördü. Fuar kapsamında toplam 8 bin sipariş ve ön anlaşma yapılırken, katılımcı başına ortalama 12 iş anlaşmasına imza atıldı” ifadelerini kullandı.
“Değer yaratan bir buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyoruz”
Fuarın yüksek ticaret hacmi ve güçlü B2B görüşmeleriyle sektörün 2026 yol haritasını şekillendireceğini vurgulayan Banu Keskin, “EMITT, katılımcılarına iş hacimlerini artırma fırsatı sunarken; ülke pavilyonları, tatil ve turizm destinasyonları, oteller, sağlık ve spor turizmi temsilcileri, tur operatörleri ile acenteler gibi sektörün tüm aktörlerini bir araya getiriyor” dedi.
EMITT kapsamında bu yıl da konaklama, MICE, sağlık turizmi, seyahat acenteleri, turizm kurulları, kamu kuruluşları ve ulaştırma hizmetlerinin fuarda yer alacağı bilgisini veren Banu Keskin; Almanya, BAE, Çin, Japonya, İtalya, Maldivler, Mısır ve Seyşeller başta olmak üzere birçok ülkeden milli katılımlar gerçekleşeceğini ilave etti.
Uluslararası satın almacı ve profesyonel ziyaretçi sayısını artırarak daha nitelikli iş eşleşmeleri yaratma ve fuarın ticari değerini güçlendirme hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Banu Keskin, “Bizim için sayıdan çok etki, kalabalıktan çok doğru bağlantılar önemli. EMITT’i yalnızca ziyaret edilen bir fuar değil; iş üreten, hatırlanan ve değer yaratan bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.