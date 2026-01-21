EMITT 2026'da en güncel turizm trendleri sergilenecek

Uluslararası firmaları, bölgenin üst düzey tem­silcilerini ve ekonomi­nin tüm alanlarını kapsayan 50’den fazla fuar ve konferansa imza atan ICA Events, turizm sektörünün en güçlü buluş­maları arasında gösterilen 29. EMITT – Doğu Akdeniz Ulus­lararası Turizm ve Seyahat Fua­rını düzenliyor. 5–7 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Mer­kezi’nde gerçekleşecek fuar, ye­ni destinasyonları ve en güncel turizm trendlerini sektör pro­fesyonelleriyle buluşturacak.

Yenilenen organizasyon yapısıyla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşındı

29’uncu kez kapılarını aça­cak olması nedeniyle köklü bir geçmişe sahip fuar, turizm dün­yası için bir buluşma noktası oluşturuyor. Önceki edisyon­da 39 ülkeden 656 katılımcı ve 23 bin 725 ziyaretçiyi ağırlayan EMITT, küresel ölçekte de et­kisini gösteriyor. 2026 yılına da iddialı şekilde hazırlanan etkin­lik, iş üreten, hatırlanan ve de­ğer yaratan bir platform olarak dünyanın dört bir yanından pro­fesyonelleri aynı çatı altında bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Uluslararası katılımcı ve ziya­retçi oranının yüksekliği, sun­duğu güçlü B2B iş ortamı ve ya­rattığı ticari hacimle turizm sektörüne yön veren EMITT’in önemine dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Banu Keskin, “EMITT’in 29 yıllık köklü geç­mişini bu yıl stratejik bir adım­larla İstanbul Fuar Merkezi’ne taşıyoruz. Amacımız sadece bir mekân değişikliği değil; sektör profesyonellerine çok daha eri­şilebilir, merkezi ve verimli bir ticaret platformu sunmak. Geç­tiğimiz yıl katılımcı başına orta­lama 734 bin euro, toplamda ise 482 milyon euro üzeri iş hacmi yaratarak rüştümüzü ispatla­dık. 2026’da hedefimiz, nicelik­ten ziyade ‹nitelikli bağlantıya› odaklanarak, her katılımcının somut iş anlaşmalarıyla döne­ceği bir ekosistem yaratmak” dedi.

“2025’te sektör için 482 milyon euro üzerinde iş hacmi yarattı”

Bir önceki edisyonu 39 ülke­den toplam 656 katılımcıyla ge­ride bırakan EMITT’in yeni sa­tın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatlarını sunduğunu ifade eden Banu Keskin, “Geç­tiğimiz yıl katılımcıların yüzde 87’si fuar süresince gerçekleş­tirdikleri görüşmeleri sipariş ve ön anlaşmalarla sonuçlandırdı” dedi.

Ayrıca 2025 yılı katılımcı­larının yüzde 89’unun 2026 yı­lında da fuara katılmayı planla­dıklarını belirten Banu Keskin, “Katılımcı başına ortalama 734 bin euro olmak üzere toplamda 482 milyon euronun üzerinde iş hacmi yaratan EMITT, sektör profesyonelleri ve tatil tüketi­cilerinden yoğun ilgi gördü. Fu­ar kapsamında toplam 8 bin si­pariş ve ön anlaşma yapılırken, katılımcı başına ortalama 12 iş anlaşmasına imza atıldı” ifade­lerini kullandı.

“Değer yaratan bir buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyoruz”

Fuarın yüksek ticaret hac­mi ve güçlü B2B görüşmeleriy­le sektörün 2026 yol haritasını şekillendireceğini vurgulayan Banu Keskin, “EMITT, katılım­cılarına iş hacimlerini artırma fırsatı sunarken; ülke pavilyon­ları, tatil ve turizm destinasyon­ları, oteller, sağlık ve spor turiz­mi temsilcileri, tur operatörleri ile acenteler gibi sektörün tüm aktörlerini bir araya getiriyor” dedi.

EMITT kapsamında bu yıl da konaklama, MICE, sağlık turizmi, seyahat acenteleri, tu­rizm kurulları, kamu kuruluşla­rı ve ulaştırma hizmetlerinin fu­arda yer alacağı bilgisini veren Banu Keskin; Almanya, BAE, Çin, Japonya, İtalya, Maldivler, Mısır ve Seyşeller başta olmak üzere birçok ülkeden milli katı­lımlar gerçekleşeceğini ilave et­ti.

Uluslararası satın almacı ve profesyonel ziyaretçi sayısını artırarak daha nitelikli iş eşleş­meleri yaratma ve fuarın ticari değerini güçlendirme hedefleri­nin bulunduğunu kaydeden Ba­nu Keskin, “Bizim için sayıdan çok etki, kalabalıktan çok doğ­ru bağlantılar önemli. EMITT’i yalnızca ziyaret edilen bir fuar değil; iş üreten, hatırlanan ve de­ğer yaratan bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz” ifa­delerini kullandı.