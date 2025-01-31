Emlak Konut’tan 2024’te 51 milyar liralık satış geliri
Emlak Konut GYO, 2024 yılında 51 milyar TL satış gerçekleştirerek, 4,2 milyar TL kar hedefini korudu. Bu yıl stratejik hedefleri doğrultusunda, aktif büyüklüğünü 245 milyar TL’ye, yıllık kârını 12 milyar TL’ye ve ön satış gelirlerini de 75 milyar TL’ye çıkarmayı planlayan Emlak Konut, ayrıca, Riyad kentinde de bağımsız birim inşa etmeyi hedefliyor.
Hamide HANGÜL
Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Yasir Yılmaz, sermaye piyasası temsilcileri, yatırımcılar ve paydaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda, “Emlak Konut olarak 2024 yılında aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Emlak Konut’un 2024 yılında toplam 51 milyar TL ön satış ve arsa satışı geliri elde etti ve 4 milyar 200 milyon TL kâr hedefini korudu.
Ayrıca, önümüzdeki dönemde, devam eden 33 gelir paylaşımı projesinden toplam 44 milyar 900 milyon TL tutarındaki yıllara sâri kârını taahhüt altına almış bulunuyor. Şirketimizin temel taşlarından biri olan gelir paylaşımı modeliyle hayata geçirdiğimiz projelerde, fiziki ilerlemelerin tamamlanması ve kısmi geçici kabullerin yapılması, hem satış gelirlerimize hem de kârlılığımıza önemli katkılar sağlamıştır” diye konuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında yaklaşık 1 milyon 500 bin konut satışı gerçekleştiğine de işaret eden Yılmaz, “Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 20,6’lık bir artış anlamına geliyor ve özellikle son aylarda yaşanan bu artış, sektördeki güçlü talebin devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.
86 ihalede 5 bin 620 bağımsız bölüm satıldı
Emlak Konut’un 2024 yılında 86 ihale gerçekleştirdiği ve 5 bin 620 adet bağımsız bölümün satışıyla proje üretim kapasitesini ortaya koyduğuna işaret eden Yasir Yılmaz, şirketin, arsa geliştirme çalışmaları sonucunda, 5 milyon metrekarelik arsa stoğuna ulaşarak gelecekteki projeleri için güçlü bir temel oluşturduğuna dikkat çekti.
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhale edilmemiş arsa stoğumuzun ekspertiz değeri ise 58 milyar 200 milyon TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, bu dönemde yaklaşık 4 bin bağımsız bölümün teslimatını gerçekleştirdik. Finansal açıdan, 7 milyar 600 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirerek finansman kaynaklarımızı çeşitlendirdik.”
Deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Yasir Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda deprem bölgesinde geçici ve kalıcı barınma, sosyal donatı ve altyapı projeleri üstlenilmiş ve bakanlığımız tarafından finanse edilmek üzere hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda kentsel dönüşüm ve deprem bölgesi odaklı ihalelerde aktif bir rol alınmış, 6 adet kentsel dönüşüm ve 57 adet deprem bölgesi odaklı ihale gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl 102 bin bağımsız bölüm teslim edilecek
Emlak Konut, sadece konut üreticisi değil, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir kurum olarak, ülkemizin geleceği için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.”
Emlak Konut’un önümüzdeki beş yıllık dönemi kapsayan 2025-2029 stratejik plan çalışmalarında, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre dostu projelerin öncelikleri arasında yer alacağına vurgu yapan Yasir Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Emlak konut olarak 2025 hedeflerimize baktığımızda, aktif büyüklüğümüzü 245 milyar TL’ye, yıllık kârımızı 12 milyar TL’ye ve ön satış gelirlerimizi 75 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu hedeflere ulaşmak için, finansal çeşitliliği artırmaya, yatırımcı ilgisini güçlendirmeye ve gelirlerimizi büyütmeye odaklanacağız. Bu taahhüdümüzü yerine getirirken, aynı zamanda yeni projeler üretmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda, 2025 yılında 45 yeni ihale gerçekleştirmeyi ve bu ihalelerle birlikte 3 milyon metrekare arsa geliştirmeyi planlıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere kentsel dönüşüm projeleri, gelir paylaşımı ve anahtar teslim modeli projelerinde yer alan toplamda 102 bin bağımsız bölümü 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz.”
Faiz indirimleriyle gayrimenkul stratejik bir seçenek olacak
Merkez Bankası’nın 2024 yılı Kasım ‘Parasal Gelişmeler Raporu’nun, toplam para arzının, yüzde 40,9’luk bir artışla 18 trilyon lirayı aşarak harcama potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ettiğine işaret eden Yasir Yılmaz, “Vadeli ve vadesiz mevduatlardaki artışlar, piyasaya düzenli para akışının sürdüğünü gösterirken, nakit ve vadesiz mevduatlardaki büyüme hızındaki yavaşlama, tüketicilerin daha temkinli davrandığını gösteriyor. Bu yıl beklenen faiz düşüşleriyle, geniş para arzı gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getirecek” değerlendirmesi yaptı.
“Suudi Arabistan’da 1000 konut inşa edeceğiz”
Bu yıl Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF’ler, gayrimenkul sertifikaları gibi finansal enstrümanlarla aktif büyüklüklerini ve gelirlerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, Emlak Konut, özellikle, Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL’lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yurt dışı projelerine değinen Yasir Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: “Farklı ülkelerde yer almak için çalışmalarımız sürüyor. Emlak Konut Global ile Suudi Arabistan’da başlattığımız girişimle, ilk etapta 1000 konut inşa etmeyi planlıyoruz. Ayrıca, iştiraklerimiz arasındaki EPP’nin 2025 yılı içerisinde halka arz çalışmalarına başlıyoruz” dedi.