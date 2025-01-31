Emlak Konut’tan 2024’te 51 milyar liralık satış geliri

Hamide HANGÜL

Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuç­larını ve 2025 strate­jik hedeflerini açıkladı. Em­lak Konut Gayrimenkul Ya­tırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Yasir Yılmaz, serma­ye piyasası temsilcileri, yatı­rımcılar ve paydaşların katı­lımıyla düzenlenen toplantı­da, “Emlak Konut olarak 2024 yılında aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Emlak Konut’un 2024 yılında toplam 51 milyar TL ön satış ve arsa satışı geliri el­de etti ve 4 milyar 200 milyon TL kâr hedefini korudu.

Ayrı­ca, önümüzdeki dönemde, de­vam eden 33 gelir paylaşımı projesinden toplam 44 mil­yar 900 milyon TL tutarında­ki yıllara sâri kârını taahhüt altına almış bulunuyor. Şir­ketimizin temel taşlarından biri olan gelir paylaşımı mo­deliyle hayata geçirdiğimiz projelerde, fiziki ilerlemele­rin tamamlanması ve kısmi geçici kabullerin yapılması, hem satış gelirlerimize hem de kârlılığımıza önemli kat­kılar sağlamıştır” diye ko­nuştu.

Türkiye İstatistik Ku­rumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında yaklaşık 1 mil­yon 500 bin konut satışı ger­çekleştiğine de işaret eden Yılmaz, “Bu rakam, 2023 yı­lına kıyasla yüzde 20,6’lık bir artış anlamına geliyor ve özellikle son aylarda yaşanan bu artış, sektördeki güçlü ta­lebin devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

86 ihalede 5 bin 620 bağımsız bölüm satıldı

Emlak Konut’un 2024 yılın­da 86 ihale gerçekleştirdiği ve 5 bin 620 adet bağımsız bölü­mün satışıyla proje üretim ka­pasitesini ortaya koyduğuna işaret eden Yasir Yılmaz, şir­ketin, arsa geliştirme çalışma­ları sonucunda, 5 milyon met­rekarelik arsa stoğuna ulaşa­rak gelecekteki projeleri için güçlü bir temel oluşturduğu­na dikkat çekti.

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Yılmaz, sözlerini şöyle sür­dürdü: “İhale edilmemiş arsa stoğumuzun ekspertiz değe­ri ise 58 milyar 200 milyon TL olarak belirlenmiştir. Aynı za­manda, bu dönemde yaklaşık 4 bin bağımsız bölümün teslima­tını gerçekleştirdik. Finansal açıdan, 7 milyar 600 milyon TL tutarında kira sertifikası ihra­cı gerçekleştirerek finansman kaynaklarımızı çeşitlendirdik.”

Deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Yasir Yılmaz, sözle­rini şöyle sürdürdü: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli­ği Bakanlığımızın koordinas­yonunda deprem bölgesinde geçici ve kalıcı barınma, sos­yal donatı ve altyapı projele­ri üstlenilmiş ve bakanlığımız tarafından finanse edilmek üzere hayata geçirilmiştir. Ay­nı zamanda kentsel dönüşüm ve deprem bölgesi odaklı iha­lelerde aktif bir rol alınmış, 6 adet kentsel dönüşüm ve 57 adet deprem bölgesi odaklı ihale gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl 102 bin bağımsız bölüm teslim edilecek

Emlak Konut, sadece ko­nut üreticisi değil, aynı za­manda toplumun ihtiyaçları­na duyarlı bir kurum olarak, ülkemizin geleceği için çalış­malarına kararlılıkla devam etmektedir.”

Emlak Konut’un önümüz­deki beş yıllık dönemi kapsa­yan 2025-2029 stratejik plan çalışmalarında, sürdürülebi­lirlik, enerji verimliliği ve çev­re dostu projelerin öncelikleri arasında yer alacağına vurgu yapan Yasir Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Emlak konut olarak 2025 hedeflerimize baktığımızda, aktif büyüklü­ğümüzü 245 milyar TL’ye, yıl­lık kârımızı 12 milyar TL’ye ve ön satış gelirlerimizi 75 mil­yar TL’ye çıkarmayı hedefli­yoruz.

Bu hedeflere ulaşmak için, finansal çeşitliliği artır­maya, yatırımcı ilgisini güç­lendirmeye ve gelirlerimi­zi büyütmeye odaklanacağız. Bu taahhüdümüzü yerine ge­tirirken, aynı zamanda yeni projeler üretmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda, 2025 yılında 45 yeni ihale gerçek­leştirmeyi ve bu ihalelerle bir­likte 3 milyon metrekare ar­sa geliştirmeyi planlıyoruz. Deprem bölgesi başta olmak üzere kentsel dönüşüm pro­jeleri, gelir paylaşımı ve anah­tar teslim modeli projelerin­de yer alan toplamda 102 bin bağımsız bölümü 2025 yılında teslim etmeyi hedefliyoruz.”

Faiz indirimleriyle gayrimenkul stratejik bir seçenek olacak

Merkez Bankası’nın 2024 yılı Kasım ‘Parasal Gelişmeler Raporu’nun, toplam para arzının, yüzde 40,9’luk bir artışla 18 trilyon lirayı aşarak harcama potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ettiğine işaret eden Yasir Yılmaz, “Vadeli ve vadesiz mevduatlardaki artışlar, piyasaya düzenli para akışının sürdüğünü gösterirken, nakit ve vadesiz mevduatlardaki büyüme hızındaki yavaşlama, tüketicilerin daha temkinli davrandığını gösteriyor. Bu yıl beklenen faiz düşüşleriyle, geniş para arzı gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getirecek” değerlendirmesi yaptı.

“Suudi Arabistan’da 1000 konut inşa edeceğiz”

Bu yıl Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF’ler, gayrimenkul sertifikaları gibi finansal enstrümanlarla aktif büyüklüklerini ve gelirlerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, Emlak Konut, özellikle, Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL’lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yurt dışı projelerine değinen Yasir Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: “Farklı ülkelerde yer almak için çalışmalarımız sürüyor. Emlak Konut Global ile Suudi Arabistan’da başlattığımız girişimle, ilk etapta 1000 konut inşa etmeyi planlıyoruz. Ayrıca, iştiraklerimiz arasındaki EPP’nin 2025 yılı içerisinde halka arz çalışmalarına başlıyoruz” dedi.