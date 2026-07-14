Emlak Konut'tan Suudi Arabistan'da yeni proje
Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi iş birliğiyle Hayat Mekke Projesi kapsamında Mekke ve Cidde satış ofislerini hizmete açtı. 400 milyon dolarlık projeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin yüzde 25’inin yabancılara satılmasında mutabakata varmıştı.
Emlak Konut GYO ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı National Housing Company (NHC) iş birliğiyle Suudi Arabistan’da hayata geçirilen Hayat Mekke Projesi kapsamında Mekke ve Cidde satış ofisleri düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Emlak Konut GYO’nun uluslararası projesi Hayat Mekke, Türkiye’nin gayrimenkul geliştirme, proje yönetimi ve şehircilik alanındaki tecrübesini Suudi Arabistan’a taşıyor.
Açılış törenlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakan Yardımcısı Abdulrahman Al-Tawil, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, National Housing Company (NHC) yöneticileri ile iki ülkenin kamu kurumları, iş dünyası ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri katıldı.
Projenin yüzde 25’i yabancılara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Riyad temasları sırasında projeye değinmiş, projenin yüzde 25’inin yabancılara satılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.
Bakan Kurum, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Emlak Konut’un Suudi Arabistan’da kurduğu Emlak Konut Global Şirketinin Mekke’de inşasına başladığı Hayat Mekke projesinin de çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Projemizin ülkemiz kamuoyuna duyurulmasının ardından, ülkemiz vatandaşlarından yoğun talep gördü” ifadelerini kullanmıştı. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Hayat Mekke Projesi’nin Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda güçlenen dostluğun, karşılıklı güvenin ve stratejik ortaklığın sahadaki en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.
Yılmaz ayrıca, gerçekleştirilen görüşmelerde Emlak Konut iştiraki EKA Asansör A.Ş.’nin Suudi Arabistan’da planladığı üretim yatırımı ile NHC iş birliğiyle yürütülen Hayat Mekke Projesi’nin kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.
5 milyon metrekarelik planı kapsıyor
Yaklaşık 400 milyon dolar yatırım büyüklüğüne sahip Hayat Mekke Projesi, 5 milyon metrekarelik Mekke Kapısı Master Planı içerisinde toplam 255 bin metrekarelik alanda geliştiriliyor. Toplam 1.014 villadan oluşan proje kapsamında, imzalanan “Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı” doğrultusunda, villaların yaklaşık yüzde 25’lik bölümünü oluşturan 254 villanın başta ülkemiz olmak üzere uluslararası yatırımcılara satışına imkân tanınması konusunda mutabakata varıldı.
Yılmaz, Mekke ve Cidde’de hizmete açılan satış ofisleriyle yatırımcıların proje hakkında ayrıntılı bilgi alabileceklerini belirterek, örnek villaların inşa çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacağını söyledi.
Yılmaz, NHC ile Hayat Mekke Projesi kapsamında başlatılan iş birliğini Riyad, Medine ve Cidde başta olmak üzere Suudi Arabistan’ın farklı şehirlerinde geliştirilecek yeni projelerle daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti. Emlak Konut GYO’nun 73 yıllık şehircilik ve proje geliştirme tecrübesiyle bugüne kadar 448 proje ve 261 bini aşkın bağımsız bölüm geliştirdiğini belirten Yılmaz, bu bilgi birikimini NHC ile yürütülen Hayat Mekke Projesi aracılığıyla uluslararası alana taşıdıklarını söyledi.
“Yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Hayat Mekke Projesi’nin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda güçlenen ilişkilerin şehircilik ve konut alanındaki en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.
Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El- Hukeyl arasında Riyad’da imzalanan “Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı”nın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye taşıdığını belirterek, mutabakat kapsamında ortak proje geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ile yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.