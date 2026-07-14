Emlak Konut'tan Suudi Arabistan'da yeni proje

Emlak Konut GYO ile Su­udi Arabistan Belediye­ler ve Konut Bakanlığı’na bağlı National Housing Company (NHC) iş birliğiyle Suudi Ara­bistan’da hayata geçirilen Hayat Mekke Projesi kapsamında Mek­ke ve Cidde satış ofisleri düzen­lenen törenlerle hizmete açıldı. Emlak Konut GYO’nun uluslara­rası projesi Hayat Mekke, Türki­ye’nin gayrimenkul geliştirme, proje yönetimi ve şehircilik ala­nındaki tecrübesini Suudi Ara­bistan’a taşıyor.

Açılış törenleri­ne Çevre, Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye’nin Suudi Arabis­tan Büyükelçisi Prof. Dr. Emrul­lah İşler, Suudi Arabistan Beledi­yeler ve Konut Bakan Yardımcı­sı Abdulrahman Al-Tawil, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, National Hou­sing Company (NHC) yöneticile­ri ile iki ülkenin kamu kurumları, iş dünyası ve gayrimenkul sektö­rünün temsilcileri katıldı.

Projenin yüzde 25’i yabancılara

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanı Murat Kurum, geç­tiğimiz günlerde Riyad temasları sırasında projeye değinmiş, pro­jenin yüzde 25’inin yabancılara satılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Bakan Ku­rum, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdul­lah El-Hukeyl ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Emlak Konut’un Su­udi Arabistan’da kurduğu Emlak Konut Global Şirketinin Mekke’de inşasına başladığı Hayat Mekke projesinin de çok önemli olduğu­nu belirtmek isterim. Projemizin ülkemiz kamuoyuna duyurulma­sının ardından, ülkemiz vatandaş­larından yoğun talep gördü” ifade­lerini kullanmıştı. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Ha­yat Mekke Projesi’nin Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıl­larda güçlenen dostluğun, karşı­lıklı güvenin ve stratejik ortaklığın sahadaki en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz ayrı­ca, gerçekleştirilen görüşmelerde Emlak Konut iştiraki EKA Asan­sör A.Ş.’nin Suudi Arabistan’da planladığı üretim yatırımı ile NHC iş birliğiyle yürütülen Hayat Mek­ke Projesi’nin kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.

5 milyon metrekarelik planı kapsıyor

Yaklaşık 400 milyon dolar ya­tırım büyüklüğüne sahip Hayat Mekke Projesi, 5 milyon metreka­relik Mekke Kapısı Master Planı içerisinde toplam 255 bin metre­karelik alanda geliştiriliyor. Top­lam 1.014 villadan oluşan proje kapsamında, imzalanan “Bele­diye ve Konut Sektörleri Alanın­da Mutabakat Zaptı” doğrultu­sunda, villaların yaklaşık yüzde 25’lik bölümünü oluşturan 254 villanın başta ülkemiz olmak üze­re uluslararası yatırımcılara satı­şına imkân tanınması konusun­da mutabakata varıldı.

Yılmaz, Mekke ve Cidde’de hizmete açı­lan satış ofisleriyle yatırımcıla­rın proje hakkında ayrıntılı bil­gi alabileceklerini belirterek, ör­nek villaların inşa çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından zi­yaretçilere açılacağını söyledi.

Yılmaz, NHC ile Hayat Mekke Projesi kapsamında başlatılan iş birliğini Riyad, Medine ve Cid­de başta olmak üzere Suudi Ara­bistan’ın farklı şehirlerinde ge­liştirilecek yeni projelerle daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti. Emlak Konut GYO’nun 73 yıllık şehircilik ve proje geliş­tirme tecrübesiyle bugüne kadar 448 proje ve 261 bini aşkın ba­ğımsız bölüm geliştirdiğini be­lirten Yılmaz, bu bilgi birikimini NHC ile yürütülen Hayat Mekke Projesi aracılığıyla uluslararası alana taşıdıklarını söyledi.

“Yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Hayat Mekke Projesi’nin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda güçlenen ilişkilerin şehircilik ve konut alanındaki en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El- Hukeyl arasında Riyad’da imzalanan “Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı”nın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye taşıdığını belirterek, mutabakat kapsamında ortak proje geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ile yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.