1 milyondan fazla dairede kiralar donduruldu

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ABD'nin en pahalı şehirlerinden biri olan New York'ta kiracıları yakından ilgilendiren tarihi bir karar alındı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim döneminde verdiği en önemli vaatlerden birini hayata geçirerek şehirdeki 1 milyondan fazla kira korumalı dairede kira artışlarını durdurdu. 1 Ekim 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama, New York'taki konut piyasasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

7'ye karşı 1 oyla kabul edildi

New York Belediyesi Kira Düzenleme Kurulu (RGB), yapılan oylamada 7'ye karşı 1 oyla şehir genelindeki yaklaşık 1 milyon kira korumalı (rent-stabilized) dairede kira artışlarının dondurulmasını kabul etti.

Karar, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra yenilenecek 1 ve 2 yıllık kira sözleşmelerinde herhangi bir zam yapılamayacak. Düzenleme, New York'taki tüm konutların yüzde 40'tan fazlasını kapsıyor.

Kiracılar gelirlerinin büyük bölümünü kiraya harcıyor

New York Şehri Konut ve Boşluk Araştırması'nın 2023 verilerine göre kentte yaşayan kiracıların yüzde 43'ü gelirlerinin üçte birinden fazlasını kiraya ayırıyor. Hanelerin yüzde 25'i ise kazançlarının yarısından fazlasını kira ödemelerine harcıyor.

Bu nedenle kira korumalı konutlar, özellikle orta ve düşük gelir grubundaki milyonlarca kişi için büyük önem taşıyor.

Yeni hedefi uygun fiyatlı konut

Zohran Mamdani, kira artışlarını durdurmanın yanı sıra önümüzdeki 10 yıl içinde daha fazla uygun fiyatlı konut inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Ancak kira korumalı dairelerden yalnızca düşük gelirli vatandaşlar yararlanmıyor. Resmi verilere göre bu konutların yaklaşık yüzde 30'unda yıllık geliri 100 bin doların üzerinde olan haneler de yaşıyor.

Karar emlak sektörünü ikiye böldü

Kira dondurma kararı kiracılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, emlak sektörü ve mülk sahiplerinden eleştiriler geldi.

Kira Düzenleme Kurulu'nun ret oyu veren tek üyesi olan NYU Stern Finans Profesörü Arpit Gupta, uygulamanın kira korumalı dairelerin arzını azaltabileceğini savundu. Gupta, bunun kiracıları daha pahalı serbest piyasa konutlarına yöneltebileceğini belirterek New York konut piyasasının "tek akciğerle nefes aldığını" söyledi.

Tepki gösterip istifa ettiler

Oylama öncesinde kurul üyelerinden Christina Smyth görevinden istifa ederek karara tepki gösterdi. Smyth, araştırma yöntemlerini eleştirirken Belediye Başkanı Mamdani'nin kurul üyelerinin büyük bölümünü kendisinin atadığına dikkat çekti.

Mamdani ise eleştirilere karşılık tüm verilerin ayrıntılı şekilde incelendiğini belirterek, kira dondurma kararını "New York kiracıları için tarihi bir zafer" olarak değerlendirdi. Belediye Başkanı ayrıca bina işletme maliyetlerini düşürmeye ve kiracı haklarını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.