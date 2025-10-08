11 bin 500 konuta 'bina tamamlama sigortası' yapıldı

Hamide HANGÜL

Konkordatolarda ilk sıralarda gelmesinin yanı sıra, evini alamayan yeni mağdurların da ortaya çıktığı inşaat sektöründe ‘sigorta destekli konut modeline’ talep artmaya başladı. MHR GYO tarafından İstanbul Kurtköy’de hayata geçirilen QFlats projesiyle ‘sigorta destekli güvenli konut’ modeli kamuoyuna duyuruldu. Arsa dâhil toplam 2 milyar TL yatırım bedeline sahip olan proje, baştan sona bina tamamlama sigortasıyla tamamlanacak. Maher Holding Sigorta Başkanı Ahmet Yaşar, bina tamamlama sigortasının yapım maliyetinin %2 ila %4’ü kadar bir maliyete sahip olduğunu söyledi.

Son dönemde bina tamamlama sigortasına talebin arttığına işaret eden Yaşar, bu kapsamda Türkiye’de 11 bin 500 bağımsız bölüme bina tamamlama sigortası yaptıklarını, bunun %98’inin kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu açıkladı. Bitmiş ve teslim edilmiş konutlarının bulunduğuna dikkat çeken Yaşar, “Sigortacılığın işlevi artık önleyici sigortacılık. Biz, bin daireli binaya da, 6-8 daireli konuta da bina tamamlama sigortası yapıyoruz. Hak sahipleri de bu sigortayı istemeli.” dedi.

“Kentsel dönüşümde de kritik bir araç”

Afetlere karşı toplumun direncini artırmak, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve sigorta mekanizmalarını hayata geçirmenin yalnızca bir kamu politikası olmadığına işaret eden Yaşar, “Quick Sigorta ile Türkiye’de ilk kez uygulamaya aldığımız ‘bina tamamlama sigortası’, kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin güvence altına alınmasında kritik bir araçtır.” diye konuştu. Söz konusu sigorta ile vatandaşların sadece ev sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda oturacakları konutun tamamlanacağına dair kesin bir güvence elde ettiklerine dikkat çeken Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin önünde çok büyük bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Bu dönüşümün sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleşebilmesi için bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması artık kaçınılmazdır.”

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz da iki yıl önce gerçekleştirdikleri halka arzın gelirlerinin tamamını yatırımlara ayırdıklarını, MHR GYO’nun bu yıl tamamlanan sermaye artırımı ile şirket sermayesinin 1,24 milyar TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Kaçmaz, “Güçlü özkaynak yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile sigortacılık güvencesini gayrimenkul geliştirme süreçlerine entegre eden, ‘sigortalı proje geliştiricisi’ olma vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı. Kaçmaz, MHR GYO tarafından hayata geçirilen QFlats projesinin yeni nesil bir iş modeliyle hayata geçirildiğine dikkat çekti.

“Yüzde 100 bitirme garantisi var”

MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları ve Proje Geliştirme Komitesi Üyesi Emin Murat Kan, geliştirdikleri ilk konut projesi QFlats’la gayrimenkul sektöründe yeni bir modeli başlattıklarını söyledi. Kan, QFlats projesinde gayrimenkul geliştirme görevini üstlendiklerini; tasarımı Tago Mimarlık’ın, ana yükleniciliği ise Tepe İnşaat’ın yürüttüğünü açıkladı.

Projede, Allianz Teknik’in deprem performans analizlerini gerçekleştirdiğine işaret eden Kan, “Quick Sigorta bina tamamlama sigortasını sağlıyor, Corpus Sigorta ise tüm riskler ve sorumluluk sigortalarını üstleniyor. Denetim hizmetlerimiz ise Entegre Proje Yönetimi tarafından yürütülüyor.” dedi.

Bu yapı sayesinde geliştirici, müteahhit ve denetim mekanizmalarının bağımsız olarak konumlandığı üçlü saç ayağı modelinin hayata geçtiğine dikkat çeken Kan, şunları söyledi:

“Arkamızdaki regüle sigorta şirketleri sayesinde yüzde 100 bitim garantisi sunarak sektörde bir güven ortamı oluşturuyoruz. MHR GYO olarak, QFlats projesiyle Türkiye’de gayrimenkul üretiminde güven temelli, sigorta destekli yeni bir modelin temsilcisi olmayı hedefliyoruz.”

Fiyat yüzde 20 indirimle 5,8 milyon TL’den başlıyor

Kurtköy’de yükselen ve 2 milyar TL yatırım bedeline sahip proje satışa sunuldu. Lansman döneminde yüzde 20 indirimle 1+1 daireler 5 milyon 865 bin TL’den başlarken, 2+1 daireler 8 milyon 102 bin 880 TL’den satışa sunuluyor. Firma bünyesinde yüzde 0,99 vade farkıyla 48 ay taksit imkânı da mevcut. TEM Otoyolu’na 1 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 8 dakika mesafe uzaklıkta yer alan QFlats Kurtköy, 70 adet 1+1 ve 277 adet 2+1 olmak üzere toplam 347 konuttan oluşuyor.