125 yıldır kimsenin yaşamadığı ada 65 milyon TL'ye satışta

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İngiltere'nin en ıssız adalarından biri olarak gösterilen Wiay Adası, 125 yıl sonra yeni sahibini bekliyor. Bir zamanlar küçük bir topluluğa ev sahipliği yapan ada, bugün terk edilmiş bir taş evin kalıntıları ve el değmemiş doğasıyla öne çıkıyor.

Özel bir inziva yeri

The Sun'da yer alan habere göre İskoçya'nın batısındaki Dış Hebridler takımadalarında yer alan Wiay Adası, emlak şirketi Bell Ingram tarafından 995 bin sterlin (65 milyon TL) bedelle satışa sunuldu.

Şirket, adayı korunaklı demirleme alanlarına ve mutlak sessizliğe sahip, özel bir inziva yeri olarak tanıtıyor.

Yaklaşık 3,93 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip adada geçmişte tarımla uğraşan yaklaşık altı kişilik küçük bir topluluk yaşıyordu. Ancak 1901 yılından itibaren adanın ıssız olduğu belirtiliyor.

Tarihinde bir prensin kaçış hikâyesi var

Wiay Adası'nın geçmişinde dikkat çekici bir tarihi olay da bulunuyor. Bonnie Prince Charlie olarak tanınan Prens Charles Edward Stuart, 1746 yılında Culloden Muharebesi'nde yenilgiye uğramasının ardından kaçarken adaya sığındı.

Prensin daha sonra Fransa'ya dönüş yolculuğuna devam ettiği belirtiliyor. Adanın geçmişinden günümüze ulaşan en belirgin yapı ise batı kıyısındaki korunaklı Bagh na Murla Koyu'na bakan eski bir taş evin kalıntıları.

1980 yılında kaçan ayı için üç hafta arama yapıldı

Adanın geçmişindeki ilginç olaylardan biri de 1980 yılında yaşandı. İskoçya'da oldukça tanınan Hercules adlı boz ayı, kaçışının ardından Wiay Adası'na ulaştı. Ayıyı bulmak için karadan, denizden ve havadan üç hafta süren geniş kapsamlı bir arama operasyonu düzenlendi.

Kartalların yuvalandığı doğal yaşam alanı

Wiay Adası, yalnızca tarihiyle değil, zengin doğal yaşamıyla da dikkat çekiyor. Adada kaya kartalları ve ak kuyruklu deniz kartallarının yuva yaptığı biliniyor.

Kumlu plajlar, korunaklı koylar, tatlı su gölleri ve engebeli arazi, adanın öne çıkan doğal özellikleri arasında yer alıyor. Uzun yıllardır yerleşim bulunmaması nedeniyle ada, büyük ölçüde doğal yapısını koruyor.

Wiay Adası'na nasıl gidilir?

Adaya ulaşım için öncelikle Benbecula Havalimanı'na düzenlenen günlük uçuşlardan yararlanılabiliyor. Buradan Kuzey Uist veya Güney Uist üzerinden feribot bağlantıları ve Petersport'tan hareket eden özel teknelerle bölgeye ulaşmak mümkün. Wiay Adası'na son ulaşım aşamasında ise deniz yolunun kullanılması gerekiyor.