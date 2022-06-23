144 gayrimenkul, İnanlar mağdurlarını güldürecek

Leyla İLHAN

Bir dönem sektörün önde gelen markalı konut üreticileri arasında yer alan İnanlar İnşaat’tan ev alıp, şirketin bankalara olan borcu nedeniyle tapularını alamayan mağdurlara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) sevindirici haber geldi. Sayıları 500 ila 600 arasında olduğu ifade edilen mağdurların sorunlarının çözümü için kayyım olarak görevlendirilen TMSF, İnanlar İnşaat’a ait 144 gayrimenkulü paket halinde satacak. Kurum satıştan elde edilen geliri tapu mağdurlarının gayrimenkulleri üzerindeki ipotek ve hacizleri kaldırılmada kullanacak.

Gayrimenkuller paket halinde satılacak

TMSF İnanlar İnşaat’ın sahibi olduğu villa, daire, işyeri, arsa ve tarladan oluşan 144 gayrimenkulü portföy paket olarak ihaleyle satılacak. İhalenin 5 Temmuz’da yapılacağı, paket kapsamında taşınmazlara tek tek teklif verilemeyeceği kaydedildi. İhaleye özellikle büyük fonların ve inşaat şirketlerinin ilgi göstermesi bekleniyor. İnanlar İnşaat’ın “144 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlük” ihalesinde 22 villa, 79 daire, 23 iş yeri, 18 tarla ve 2 yurt binası topluca satılacak. Satışa konu olan mülkler ise İnanlar İnşaat’ın bugüne kadar Sarıyer, Şişli, Büyükada, Çekmeköy, Halkalı ve Esenyurt’ta hayata geçirdiği projelerde yer alıyor.

İhale geliriyle ipotek ve hacizler kaldırılacak

İhaleden elde edilecek gelirin, şirketin bankalara olan borcunun kapatılarak tapu mağdurlarının gayrimenkulleri üzerindeki ipotek ve hacizlerin kaldırılması için kullanılacağı belirtiliyor. Banka ödemelerinden sonra kalan bedel ile tapular üzerinde haczi bulunan taşeron, tedarikçi, işçi alacakları ile kamu ve diğer alacakların borç tasfiyesine gidilecek. Tüm ipotek ve hacizlerin kaldırılmasına yönelik eksik kalan tutarlar ise tapusunu alamamış olan vatandaşların yapacağı ek ödeme ile karşılanarak tüm mağduriyetlerin giderilmesinin yolu açılacağı kaydedildi.

İlk uygulama Uğur İnşaat'a yapıldı

TMSF İnanlar İnşaat’ta yapması beklenen uygulamayı bu yılın başında Gaziantepli Uğur İnşaat için mağdurları için uyguladı. TMSF kayyımlığına devredilen Uğur İnşaat’ta, banka, kamu ve taşeron alacakları sebebiyle sahiplerine devredilemeyen taşınmazların üzerindeki haciz ve ipotekler varılan mutabakatlar neticesinde kaldırıldı. Banka ve fi nans kurumları ile yapılan görüşmelerde, teminat değerlerine göre garameten hesaplanan ve 250 milyon TL anapara borç tutarının yaklaşık yüzde 40’ına tekabül edecek şekilde mutabakata sağlandı. Bankalara olan borcun değerleme çalışmalarındaki rakamlara göre oranlanarak pay edilmesiyle tespit edilen tutarı, 693 konut sahibi ödeyerek taşınmazlar üzerindeki haciz ve ipoteklerin ödeme yapanlar yönünden fekki sağlandı. Geriye kalan 168 konut sahibi ise ödeme yapmayarak çalışmaya iştirak etmedi.

İstanbul'da 16 arsa var

Şirketin satılacak 20 adet arsasının 16’sı İstanbul’da yer alıyor. Sarıyer’de 6 adet, Sancaktepe’de 6 adet, Beyoğlu’nda 1 adet, Büyükçekmece’de 1 adet, Zeytinburnu’nda 1 adet, Çatalca’da 1 adet arsa satışa konu olurken, Kocaeli’de 2 adet, Diyarbakır’da 1 adet arsa üzeri yurt binası, Van’da 1 adet arsa üzeri yurt binası olarak dikkat çekiyor.