15 bin kiralık sosyal konutta ilk kura eylülde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk kura çekiminin eylül ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda konuşan Erdoğan, projede başvuruların alınmasının ardından hak sahiplerinin noter huzurunda kura yöntemiyle belirleneceğini söyledi.

Erdoğan, kira sözleşmelerinin üç yıllık olacağını belirterek, sürenin sonunda dairelerin bakım ve tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni hak sahiplerine tahsis edileceğini ifade etti. Böylece aynı konut stokundan daha fazla dar gelirli ailenin yararlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Projeden, üzerine kayıtlı konutu bulunmayan ve belirlenen gelir kriterlerini karşılayan vatandaşlar faydalanabilecek. Memurlar, emekliler, engelliler ile evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar için de kontenjan ayrılması planlanıyor.

1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede kira bedellerinin piyasa koşullarındaki emsal kiraların yaklaşık yarısı seviyesinde belirlenmesi öngörülüyor.