20 bin TL aidat mahkemelik oldu

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta yaşanan aidat tartışması mahkeme sürecine taşındı. Site sakinlerinden Hediye Hin, aidatların 13 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması ve ayrıca 100 bin TL'lik ek ödeme talep edilmesi üzerine yönetime dava açtı.

Davacı taraf, yüksek aidat artışının yanı sıra gelir-gider kalemlerinin yeterince açıklanmadığını, bazı borçlu kat maliklerine ayrıcalık tanındığını ve genel kurul süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığını öne sürdü.

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tarafların beyanları alındıktan sonra dosyada yeni bir aşamaya geçildi.

Mahkeme, siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulması için davalı tarafa iki haftalık süre verdi.

Belgelerin teslim edilmesinin ardından dosyanın Kat Mülkiyeti Kanunu konusunda uzman bir bilirkişiye gönderilerek rapor hazırlanmasına karar verildi.

"Bütçe ve bilanço olmadan aidat belirlendi"

Duruşma sonrasında açıklama yapan rezidans sakini Hediye Hin, 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında karar defterinin hazır bulunmadığını iddia etti.

Hin, ocak ayında kişi başı 120 bin TL ödeme toplandığını, sonraki aylarda ise aidatların 20 bin TL olarak belirlendiğini belirterek, bu kararların bütçe ve bilanço sunulmadan alındığını savundu.

Aidat ve ek ödeme tahsilatları sırasında bazı ortak alan hizmetlerinin durdurulduğunu öne süren Hin, asansörlerin, suların, elektriklerin ve klimaların kapatıldığını iddia etti.

Site sakinlerinin mağdur edildiğini belirten Hin, yaşananların video kayıtlarıyla belgelendiğini söyledi.

6 milyon TL'lik borç indirimi iddiası

Davacı tarafın en dikkat çekici iddialarından biri ise aidat borçlarına yönelik alınan karar oldu.

Hin, bazı kat maliklerine ait yaklaşık 6 milyon TL'lik aidat borcunda indirim yapılmasının gündeme geldiğini öne sürerek, bu karara yasal itirazda bulunduğunu ve konuyu mahkemeye taşıdığını ifade etti.

Faiz ve fon iddiaları da yargıda

Site adına toplanan paraların yönetim kararı olmadan çeşitli fonlarda değerlendirildiğini ileri süren Hin, aidat adı altında toplanan kaynakların neden faiz getirisi sağlayan araçlarda tutulduğunun da yargı sürecinde araştırılmasını talep edeceklerini söyledi.

Mahkemenin talep ettiği belgeler ve hazırlanacak bilirkişi raporunun ardından dosyada yeni bir değerlendirme yapılacak.