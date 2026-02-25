30 yıl sonra satışa çıktı, istenen fiyat dudak uçuklattı

Bahamalar’da ultra lüks yatırımlar hız kesmeden sürerken, Exuma takımadalarının “taç mücevheri” olarak anılan Crab Cay satışa sunuldu. Elizabeth limanında konumlanan özel ada; güvenlik, mahremiyet ve yatırım potansiyelini aynı pakette sunmasıyla milyarderlerin radarına girmiş durumda.

Crab Cay, Bahamalar’daki Exuma Cays takımadalarında yer alan 250 dönümlük özel bir ada. Yaklaşık üç mil uzunluğunda kıyı şeridine sahip olan ada, Elizabeth Harbour’da bulunuyor ve Miami’ye sadece 45 dakikalık uçuş mesafesinde.

Yaklaşık 30yıldır aynı aileye ait olan adanı satış fiyatı 125 milyon dolar larak açıklandı.

Mega yatlara uygun marina

Ada; 150 tekne ve 75 metre uzunluğa kadar mega yatları ağırlayabilecek kapasitede özel bir marina havzasına sahip. Bu ölçekte bir marina günümüzde çevresel koruma kuralları nedeniyle yeniden inşa edilemiyor.

Ayrıca ada, Great Exuma Adası’na 10 milyon dolarlık bir köprüyle bağlanmış durumda. Gerekli izinler alınmış, resmi süreçler tamamlanmış ve önemli altyapı yatırımları yapılmış olması, mülkü yatırım açısından benzersiz kılıyor.

1 milyar dolarlık resort planı gerçekleşmedi

Adanın sahipleri Pete ve Lynn Murphy çifti, 2000’li yılların başında yaz aylarında bölgeyi keşfettikten sonra mülkü satın aldı. Başlangıçta kişisel kullanım amacı taşıyan ada için daha sonra 1 milyar dolarlık bir resort projesi planlandı.

Murphy ailesinin oğlu Stratton Murphy’nin öncülük ettiği girişim kapsamında izinler alındı, hükümetle iş birlikleri kuruldu ve altyapı geliştirildi. Ancak resort projesi hayata geçirilemedi.

Elizabeth limanı içinde konumlanan ada, dıştaki bir bariyer ada sayesinde Atlantik’in açık sularından korunuyor. Bölge, 500 mil karelik alanı kapsayan koruma altındaki büyük bir deniz parkının parçası.

Milyarder komşular

Exuma Cays, dünyanın en zengin ve ünlü isimlerini ağırlamasıyla biliniyor. Bölgede yatırım yapan isimler arasında Carlos Slim, Shakira ve Nicolas Cage gibi ünlü isimler bulunuyor.

Murphy ailesi Bahamalar’dan tamamen ayrılmayacak. George Town’da yer alan butik otelleri Augusta Bay Hotel ile bölgedeki varlıklarını sürdürecekler.