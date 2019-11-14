4.2 milyarlık Merkez Ankara projesi satışa çıktı

14 Kasım 2019

Leyla İLHAN

Pasifik İnşaat’ın Emlak Konut GYO’dan ihaleyle 2015 yılında aldığı Merkez Ankara projesi satışa çıktı. Eski EGO Garajı’nın yerine yapılacak olan 4.2 milyar liralık yatırım bedeli taşıyan projede 1425 konut, 240 bin metrekare ofis alanı ve 300 odalı bir otel yer alıyor. Konut fiyatlarının 500 bin TL’den başladığı projede ilk etabın teslimi ise 2021 yılında yapılacak. Lansman toplantısında konuşan Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, AKM Millet Bahçesi’ne komşu olarak yapılan Merkez Ankara projesinin tek parselde 1 milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanında yapıldığını belirtti. İnşaatının yüzde 30’u tamamlanan projede, 10 blokta 1475 konut, açık alışveriş caddesi ile 240 bin metrekarelik 3 ofis bloku bloku ve 300 odalı otelin yer alacağını aktaran Erdoğan, “Konutlarda 1+1 ve 2+1 tipi 601 adet suit daireler ile 2+1’den başlayıp 6+1’e kadar uzanan 824 adet aile tipi daireler alışveriş caddesi ile ayrılıyor. Metrekare satış fiyatlarımız 5 bin 500 TL’den başlarken, 1+1 konutlarımızın fiyatı ise 500 bin TL’den, 5+1 konutların fiyatı ise 1 milyon 250 bin TL’den başlıyor” dedi. Ön lansman döneminde sa tışa çıkan bölümde satış oranlarının yüzde 30’u bulduğunu aktaran Erdoğan, 3 fazdan oluşacak projede ilk teslimlerin 2021 yılında yapılacağını duyurdu.

Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gedikli,Merkez Ankara projesinden toplam 4 milyar 195 milyon TL satış geliri beklediklerini aktararak, “Tabii ki dileğimiz, projenin yapımı sürecinde öngörülen rakamların üstünde bir sonuç elde edilmesidir” dedi. Düşen faizlerin 2019’un ikinci yarısında tüketici eğilimlerinin ivme kazandırdığını kaydeden Gedikli,“Özellikle son 3-4 aylık periyottaki ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluk sektörümüzdeki olumlu yöndeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini ispatlamaktadır” dedi.