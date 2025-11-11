500 bin sosyal konuta rekor ilgi: İlk gün 936 bin kişi başvurdu

Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeye ilk günde 936 bin kişi başvurdu.

Projeyle konut arzının artırılarak kira fiyatlarında dengelenme sağlanması hedefleniyor.

Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan proje, e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye ev sahibi oluyor. İlk günde 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başvuru ve koşullar

Yoğunluk yaşanmaması amacıyla başvurular bu hafta kimlik numaralarının son hanesine göre alınıyor. 15 Kasım’dan itibaren sistem tüm vatandaşlara açık olacak. e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

Projeye; 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda evi bulunmayan kişiler başvurabilecek. İstanbul’da aylık hane halkı geliri 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi aşmayanlar projeden yararlanabilecek.

Konut satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunulurken, taksitlerin İstanbul’da 7 bin 313 TL, diğer illerde ise 6 bin 750 TL seviyesinden başlaması planlanıyor.

Teslimatlar 2027’de başlayacak

Konutlar 2+1 ve 1+1 olacak şekilde, yatay mimariye ve yerel dokuya uygun biçimde inşa edilecek. İlk kuraların aralık ayında çekilmesi, ilk teslimatların ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç çocuklu ailelere özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre; şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olanlara yüzde 10, emekliler ile 18–30 yaş aralığındaki gençlere yüzde 20 kontenjan imkânı sağlanacak.

En fazla konutun inşa edileceği ilk beş şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olacak. Toplam konutun beşte biri İstanbul’da yer alacak.