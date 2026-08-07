6 ayda 10 milyon doların üzerinde 320 ev satıldı

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Dubai, ultra lüks konut pazarındaki yükselişini 2026'nın ilk yarısında da devam ettirdi.

Engel & Völkers Middle East'in yayımladığı analiz, bölgedeki jeopolitik belirsizliklere rağmen yüksek fiyatlı konutlara olan talebin güçlü kaldığını ortaya koydu. Rapora göre, 10 milyon doların üzerindeki konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttı.

Yılın ilk yarısında Dubai'de 10 milyon doların üzerinde değere sahip 320 konut el değiştirdi. Bu satışların toplam değeri 6 milyar dolara ulaşırken, ultra lüks segment tek başına şehirdeki toplam konut satış değerinin yüzde 9,7'sini oluşturdu.

Konut satışları 61,7 milyar dolara ulaştı

Rapora göre Dubai genelinde ocak-haziran döneminde 80 bin 509 konut satışı gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 226,5 milyar BAE dirhemi (yaklaşık 61,7 milyar dolar) oldu. Bunların 320'si, değeri 10 milyon doların üzerindeki konutlardan oluştu. Belirsizlik alımları yavaşlattı, haziranda toparlanma geldi. Yılın ilk iki ayında konut piyasası güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak şubat ayının sonlarından itibaren artan bölgesel belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar satın alma kararlarında daha temkinli davranmaya başladı.

Buna rağmen haziran ayında piyasa yeniden ivme kazanırken, uzmanlar bunun Dubai'deki güçlü temel talebin devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Alıcılar artık kalite ve uzun vadeli değere odaklanıyor

Rapora göre yatırımcılar artık yalnızca lüks değil, aynı zamanda uzun vadeli değer sunan projeleri tercih ediyor.

Satın alma kararlarında öne çıkan kriterler şunlar oldu: Konutun kalitesi, lokasyonu, projeyi geliştiren şirketin itibarı, uzun vadeli yatırım potansiyeli...

Dubai'nin cazibesi sürüyor

Engel & Völkers Middle East CEO'su Daniel Hadi, bölgesel belirsizliklere rağmen talebin güçlü kaldığını belirterek, özellikle uluslararası yatırımcıların ultra lüks konutlara ilgisinin devam ettiğini söyledi.

Raporda; nüfus artışı, uluslararası sermaye girişleri, ekonomik çeşitlenme ve altyapı yatırımlarının Dubai konut piyasasını desteklemeyi sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca deniz kıyısındaki lüks projelere olan talebin hâlâ en yüksek seviyede olduğu ifade edildi.