6 bin 750 taksitle ev alma fırsatı... Site aidatlarından bile ucuz!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları belli oldu. 55 metrekarelik 1+1 bir ev ayda 6 bin 750 TL ödeyerek alınabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

"İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."

Yatay mimari tasarlanacak

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Gençlere yüzde 20 kontenjan

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Hane halkı aylık net gelire bakılacak

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.

Yüzde 10 peşin, 240 ay vade

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Anadolu illeri için ödeme planı şöyle:

55 metrekarelik 1+1

Satış Fiyatı: 1 milyon 800 bin TL

Taksit Tutarı: 6 bin 750 TL

65 metrekarelik 2+1

Satış Fiyatı: 2 milyon 200 bin TL

Taksit Tutarı: 8 bin 250 TL

80 metrekarelik 2+1

Satış Fiyatı: 2 milyon 650 bin TL

Taksit Tutarı: 9 bin 938 TL

İstanbul için ödeme planı şöyle:

55 metrekarelik 1+1

Satış Fiyatı: 1 milyon 950 bin TL

Taksit Tutarı: 7 bin 313 TL

65 metrekarelik 2+1

Satış Fiyatı: 2 milyon 450 bin TL

Taksit Tutarı: 9 bin 188 TL

80 metrekarelik 2+1

Satış Fiyatı: 2 milyon 950 bin TL

Taksit Tutarı: 11 bin 63 TL

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.