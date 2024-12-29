6 yılda yüzde 150 kazanç: Sabancı'ların 25 milyon dolarlık yalısı 'satıldı' iddiası

Boğaz'da 30'dan fazla köşk ve yalısı bulunan Sabancı ailesinin üyelerinden Kerem Kamışlı'nın, Kanlıca'daki yalısını sattığı iddia edildi. Kamışlı'nın, Dr. Mazhar Tan Yalısı'ndaki dört daireyi 2021'de tek tek satın alıp birleştirerek ihtişamlı bir saraya dönüştürdüğü kaydedilmişti.

Salur çifti iddiaları yalanladı

Emlakkulisi.com'un haberine göre, Kanlıca'daki yalının yeni sahipleri, bir süredir bu yalının kiracısı olarak yaşayan Getir.com'un sahibi Nazım Salur ve eşi Özlem Salur çiftiydi.

Ancak Salur çifti, yalıyı satın aldıkları iddialarını yalanladı.

Değeri 25 milyon dolar

Yalının satış fiyatı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı, ancak gayrimenkul eksperleri, fiyatın yaklaşık 25 milyon dolar civarında olduğunu öne sürüyor. Kamışlı, yalıyı 10 milyon dolara, Kanlıca'nın eski doktorlarından Mazhar Tan'dan satın almıştı. Eğer satış gerçekleşirse, Kamışlı 6 yıl içinde döviz bazında yüzde 150 kazanç sağlamış olacak.

Boğaz'da en fazla yalı sahipleri Sabancılar

Yalının toplam alanının 550 metrekare olduğu ve 600 metrekare arsada yer aldığı ifade edildi. Sabancı ailesi, Boğaz'da en fazla yalısı olan aile olarak biliniyor. Ailenin ilk yalı alımı, 1940'lı yıllarda Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Prenses İffet'ten Emirgan'daki köşkü satın almasıyla başlamıştı.

Sabancı ailesi, daha sonra Moda'daki bir köşkü alarak Emirgan'a getirmiş ve burayı Atlı Köşk olarak restore etmiştir. Halen Sabancı Müzesi olarak kullanılan bu köşk, ailenin Boğaz'daki yalı ve köşk sayısını 30'dan fazla yapmıştır. Bu satış, Hacı Ömer Sabancı ailesi tarafından yapılan ilk satış olarak kayda geçti.

Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı ailesi ise ilk satışını 2010 yılında gerçekleştirmişti. O dönemde, "Sabancıların ikizleri" olarak bilinen Kandilli'deki yalı satışa sunulmuş ve Kaya Sabancı tarafından satılmıştı.