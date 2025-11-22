8 daire sahibi Orhan Pamuk komşularıyla davalık oldu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un pek çok eserini yazdığı, Cihangir’deki 18 daireli Taray Apartmanı, bölge sakinleri için artık ciddi bir endişe kaynağına dönüşmüş durumda.

Taşıyıcı kolonlarında oluşan büyük çatlaklar nedeniyle binada çökme tehlikesi bulunuyor ve yapı bir süre önce “riskli bina” olarak tespit edilerek kentsel dönüşüm sürecine dahil edildi.

Ancak binanın sağlam olmadığı resmi raporlarla belirlenmiş olmasına rağmen, apartman sakinleri arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden yıkım işlemi gerçekleştirilemiyor.

İhtiyati tedbir kararı aldırdı

Orhan Pamuk, Taray Apartmanı’nın yıkılıp yeniden inşa edilmesini istiyor. Fakat bazı daire sahipleri, “Güçlendirilmesi yeterli” diyerek binanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Pamuk bu nedenle komşularıyla 3 yıldır davalık.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, 53 yıllık binayla ilgili yeni gelişmeyi aktardı:

“Apartmanda 6 dairesi olan Orhan Pamuk komşularıyla bir toplantı yapmış. ‘Dairesini satmak isteyen olursa bir kat fazla ödeyip alırım. Benim daireleri almak isterseniz, size düşük fiyata satayım. Ama yeter ki bina yıkılıp yapılsın’ teklifinde bulunmuş.”

Yüzde 54 hissesine sahip

“İki kişi dairesini Orhan Pamuk’a satmış. Böylece ünlü yazarın apartmandaki ev sayısı 8’e yükselmiş. Şu an 3 kat ona ait. Satışlarla 18 dairelik apartmanın yüzde 54 hissesine sahip olmuş. Daireleri neden topladığına gelince, komşulara ‘Burayı Orhan Pamuk Müzesi yapacağım’ diyormuş.”

“Evini satmayan ve yıkımı istemeyen diğer 10 ev sahibi ise şöyle söylüyor: ‘Bize sormadan gidip karot aldırdı’, ‘Apartmanı ele geçirmeye çalışıyor, burayı müze yapacak’, ‘Mülk ihtirası başımıza büyük işler açtı. Onun yüzünden yapılan tahliye sonrası evlerimize hırsız girdi’.”

İhtiyati tedbir kararı nedeniyle kapısına mühür vurulan apartmanda şu an kimse yaşamıyor.

Mahallede ise şu yorumlar yapılıyor: “Orhan Pamuk’un apartmandaki 6 dairesinde 20-30 bin kitabı varmış, hepsini başka evlerine dağıtmış, yani paraya ihtiyacı yok.” “Orhan Pamuk müteahhitlere taş çıkartacak ticari zekâya sahip, kentsel dönüşüm ondan sorulur.” “Bu dava 3-4 yıl daha sürer.”