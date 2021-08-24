ABD'de yeni konut satışları toparlanma gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yeni konut satışları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 708 bin yeni konut satıldı. Konut satışlarının, bu dönemde 700 bin olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

Yeni konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,2 azaldı.

Öte yandan önce yüzde 6,6 düşüşle 676 bin olarak gerçekleştiği açıklanan haziran ayı yeni konut satışları yüzde 2,6 azalarak 701 bin olarak revize edildi.

ABD'de temmuzda satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 18,4 artışla 390 bin 500 dolara yükseldi.