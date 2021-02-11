ABS Alçı, Intreme Fit alçı plakasını tanıttı

ABS Alçı, Intreme Fit ultralight iç mekan alçı plaka ürününü sektöre tanıttı. ABS Alçı tarafından yapılan açıklamada, "Kalitede sürdürülebilir liderlik hedefi doğrultusunda, alçı alanında 60 yıllık deneyimi ve yerli sermayesiyle üretime devam eden ABS Alçı; Intreme Fit ultralight iç mekan alçı plaka ürününü sektöre tanıtıyor" ifadelerine yer verildi.

Intreme Fit alçı plakasının hafif, ergonomik yapısıyla nakliye ve hızlı montaj avantajı sağlayan usta dostu bir yapı malzemesi olduğunu söyleyen ABS Alçı Satış Direktörü Ayhan İlter, ürünün iç mekan tasarımlarında duvarlarda ve tavanlarda yarattığı etkisi sayesinde mekanlara sade ve şık bir görünüm kazandırdığını belirtti.

İlter, sarkmaya karşı mukavemeti sayesinde taşıma ve montaj sırasında oluşabilecek hasarları önleyen Intreme Fit’in, gelişmiş sarkma direnci ve geliştirilmiş güç-ağırlık oranı sağlayan tutarlı jips-mix formül yapısıyla; hem asma tavan hem de duvar uygulamaları için uygun olduğunu kaydetti. Intreme Fit’in hafifliğine vurgu yapan İlter, şunları söyledi: “Yapısal olarak kendisinden ağır plakalardan daha güçlü ve dayanıklı olan Intreme Fit, metrekarede 5,8 kilogram ağırlığıyla sektördeki en hafif alçı plaka olarak dikkat çekiyor. Standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılığa sahip yapı malzemesi Intreme Fit, sektör standardı alçı plakalara göre yüzde 30, piyasadaki diğer alçı plakalara göre yüzde 15 daha hafiftir. Ayrıca, muhteviyatından gelen tüm bileşenleri sayesinde mükemmel sağlamlık ve dayanıklılık gösterdiği için ‘Fit’ olarak isimlendirilmiştir.”

TS EN 520+A1 standartlarına uygun olarak üretilen Intreme Fit’in A2 yangın tepki sınıfında olduğunu dile getiren İlter, “Mukavemet değerleri TS EN 520+A1 standartlarına göre; Paralel mukavemet: 250 Newton > TS EN 520+A1 (210 Newton), Dik Mukavemet: 580 Newton > TS EN 520+A1 (550 Newton)’dur” dedi.

ABS, 1982 senesinden bu yana Bilecik/Bozüyük, Ankara/Gölbaşı, Mersin/Tarsus, Erzurum/Aşkale ve Ukrayna/Çernovtsi tesislerinde üretim yapıyor.