Aidatlar kiralarla yarışıyor: Yüksek maliyetler 250 bin aileyi yer değiştirmeye zorladı

Toplu yaşam alanlarında aidatlar kira seviyesine yaklaşırken TÜİK, yalnızca İstanbul’da 117 bin ailenin yüksek aidat nedeniyle taşındığını açıkladı.

Aidat artışlarının en yoğun hissedildiği şehir ise Muğla oldu. İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi ilçelerde ise site aidatlarının 10 bin TL’yi aştığı belirtiliyor. Uzmanlar, aidatların kiralarla yarışmasının en önemli nedenlerinden birinin şeffaf yönetim eksikliği ve denetim boşluğu olduğuna işaret ediyor.

"Aidatlar enflasyonun çok üzerinde artıyor"

Haber Global'in haberine göre Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü, aidat artışlarının çoğu yerde enflasyonun çok üzerinde seyrettiğini belirterek hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların bu yükten etkilendiğini vurguladı.

Güllü, yüksek aidatlar nedeniyle ödeme sorunlarının artabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kiracılar kiralarını ödemekte zorlanırken bazı ev sahipleri, ödenmeyen aidatları tahliye gerekçesi yapabiliyor. Aidatların yüzde 75–100’lere varan oranlarda artırılması, birçok kişinin ödeme güçlüğü yaşamasına neden olacak. Yakın dönemde aidata bağlı icra takipleri artabilir.”

Güllü, aidat şikâyetlerinin mutlaka yazılı tutulması, toplantı tutanaklarına itiraz şerhi düşülmesi gerektiğini, aksi halde kararların geçerli sayıldığını hatırlattı.

“Yönetimlerde şeffaflık sorunu var”

Aidat krizinin temel nedenlerinden birinin "şeffaf olmayan ve kontrolsüz yönetimler" olduğunu belirten Güllü, şu uyarılarda bulundu:

* 50 daire üzeri sitelerin profesyonel yönetim şirketlerince yönetilmesi

* Bu şirketlerin bağımsız denetimden geçmesi

* Yöneticiler için sicil kaydı oluşturulması

"Aidatların yüzde 70’i personele gidiyor"

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, fahiş aidatların nedeninin amatör yönetim anlayışı olduğunu belirterek profesyonel hizmetlere yönelmenin şart olduğunu ifade etti.

Sandalcı, sitelerde harcamaların dağılımına ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Aylık giderlerin yüzde 70’i personel, geri kalan ise bakım ve temizlik giderleri. Ocak itibarıyla aidatlarda ortalama yüzde 40 artış bekliyoruz. Bunun üzerinde kalan artışlar fahiş olarak değerlendirilecek.”

Kat maliklerinin genel kurul toplantılarına katılmamasının da aidat artışlarını hızlandırdığını söyleyen Sandalcı, onaylanacak yeni Tesis Yönetim Yasası ile profesyonel yönetim şirketlerinin lisanslanacağını ve yılda en az bir kez zorunlu denetime tabi tutulacağını belirtti.