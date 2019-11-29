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Alacalı, 'Japon teknolojisiyle' 50 katlı gökdelen inşa ediyor

Alacalı İnşaat, Japonya’da gökdelenlerde kullanılan ‘Sqrim Sistemini’ Türkiye’ye getirdi. Bu sistemle 50 katlı gökdelenler depreme karşı dayanıklı teknolojiyle inşa edilebiliyor.

Alacalı, 'Japon teknolojisiyle' 50 katlı gökdelen inşa ediyor
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