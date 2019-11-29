Alacalı, 'Japon teknolojisiyle' 50 katlı gökdelen inşa ediyor
Alacalı İnşaat, Japonya’da gökdelenlerde kullanılan ‘Sqrim Sistemini’ Türkiye’ye getirdi. Bu sistemle 50 katlı gökdelenler depreme karşı dayanıklı teknolojiyle inşa edilebiliyor.
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