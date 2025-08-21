Altın ve dövizden konuta dönüş var

Yüksek faiz ortamında krediye erişmekte zor­lanan, konut fiyatları­nın enflasyonla aynı seyirde gitmesinden yararlanmak ve ev sahibi olmak isteyen konut alıcıları, yastık altındaki bi­rikimlerini konuta çeviriyor.

Vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü altının yanı sı­ra, döviz ve mevduattan konu­ta dönüşler yaşandığını açık­layan Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Aslında döviz ve altından ko­nuta dönüş başladı, özellikle faiz indirimi beklentisiyle va­deli mevduat dönüşleri peşi­nat ödemelerinde de görmeye başladık. Konuta yönelimin ağustos eylül aylarında daha çok olacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

“2026’da daha canlı döneme girilir”

Sektördeki gelişmeleri ve şirketin yeni hedeflerine yö­nelik sorularımızı yanıtlayan Ramazan Taş, konut kredi­sinde her bir puanlık düşüşün satışlara olumlu yansıdığına işaret ederek, “Pazarın tam anlamıyla canlanması için ko­nut kredi faizlerinin gelmesi gereken nokta, eşik değer ola­rak da kabul edilen yüzde 1 se­viyesinin altıdır. 2026 itiba­rıyla faizlerin düşüş trendine girmesi ve ekonomik stabili­zasyonla pazarın daha canlı bir döneme gireceğini öngö­rüyoruz” dedi.

“Projelere yatırım 2 milyar TL’yi aşacak”

Luxera GYO’nun, Haziran 2024’te GYO dönüşüm sü­recini tamamladığını, proje­lerini yatırım değeri yüksek bölgelerde hayata geçirdikle­rini söyleyen Taş, çalışmala­rına yönelik şu bilgileri ver­di: “Önümüzdeki dönemde 4 yeni proje hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Topkapı’da in­şa edeceğimiz Luxera Topka­pı projemizi kısa sürede lan­se etmeyi planlıyoruz. Bu pro­jemiz, 68 milyon doları aşan yatırım değerine sahip. İstan­bul Havalimanı’na çok yakın bir mesafede yer alan Luxe­ra Airport ile Kayaşehir’de­ki Luxera Nevbahar Cadde ve Luxera Nevbahar Suites de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projeler arasın­da. Bu projelerimize de top­lam yaklaşık 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmayı ön­görüyoruz.”

“Luxera Bahçe Port eylülde teslime hazırlanıyor”

Taş, Basın Ekspres’te inşa edilen Luxera Towers’ta 369 daire ve 87 ticari birim yer alacağına işaret ederek, pro­jelerde daire sayısı ve teslim tarihlerini şöyle açıkladı: “Bu projemizin Temmuz 2026’da tamamlanması hedefleniyor. Bir diğer projemiz olan Luxe­ra Bahçe Port, Arnavutköy’ün Bolluca bölgesinde konum­lanıyor. 110 konut ve 32 ticari üniteden oluşan bu projemiz, Eylül 2025’te teslim edilmeye hazırlanıyor. Kayaşehir’de in­şa etmekte olduğumuz Luxera Nevbahar Life projesinde ise toplam 193 konut ve 14 ticari ünite yer alıyor. 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlan­ması hedefleniyor.”

Halka arz başvurumuzu yaptık

Halka arz konusuna değinen Ramazan Taş, şu açıklamalarda bulundu: “Luxera GYO olarak halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri ise yeni proje yatırımları, arsa ve GYO portföyü genişletme, finansal gücün artırılması, marka ve dijital yatırımlar için değerlendirmeyi planlıyoruz. Böylelikle, başta Topkapı, Başakşehir, Arnavutköy ve Şamlar-Kayaşehir hattında olmak üzere, yüksek potansiyelli bölgelerde geliştirmeyi planladığımız yeni konut ve karma kullanım projelerine finansman sağlanacak. Stratejik lokasyonlarda arsa yatırımı yaparak, Luxera GYO’nun varlık değerini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyeceğiz.”

Arz sağlanmadan fiyat istikrarı güç

Sektörde yaşanan sıkıntılara da değinen Ramazan Taş, şöyle devam etti: “Şu anda konut sektörünün belli başlı sıkıntılarını; yüksek konut kredi faizleri nedeniyle konuta olan erişimin azalması, yüksek enflasyon ortamında artan maliyetler, arsa kıtlığı ve kısıtlı arsa arzı ile tüm bunlara bağlı olarak bozulan arz-talep dengesi ve artan fiyatlar olarak sıralayabiliriz.

Biz sektörün içinden gelen bir yapıyla şunu çok net görüyoruz; arz yaratılmadıkça fiyat istikrarı sağlanamaz. Bu nedenle imar planlarının güncellenmesi, altyapılı arsa arzının artırılması ve yatırımcının önünü görebileceği makro planlamaların yapılması şart. Ayrıca, faizsiz finansman modelleri gibi alternatif sistemlerin yaygınlaştırılması da hem sektörü genişletir hem yeni yatırımcıları sektöre çeker.”