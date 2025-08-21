Altın ve dövizden konuta dönüş var
Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, döviz ve altından konuta dönüş başladığını belirterek, “Özellikle faiz indirim beklentisiyle vadeli mevduat dönüşlerini peşin ödemelerde de görmeye başladık” dedi. Taş, faiz indirimiyle daha canlı bir pazarın 2026’da görülebileceğini söyledi.
Yüksek faiz ortamında krediye erişmekte zorlanan, konut fiyatlarının enflasyonla aynı seyirde gitmesinden yararlanmak ve ev sahibi olmak isteyen konut alıcıları, yastık altındaki birikimlerini konuta çeviriyor.
Vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü altının yanı sıra, döviz ve mevduattan konuta dönüşler yaşandığını açıklayan Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Aslında döviz ve altından konuta dönüş başladı, özellikle faiz indirimi beklentisiyle vadeli mevduat dönüşleri peşinat ödemelerinde de görmeye başladık. Konuta yönelimin ağustos eylül aylarında daha çok olacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.
“2026’da daha canlı döneme girilir”
Sektördeki gelişmeleri ve şirketin yeni hedeflerine yönelik sorularımızı yanıtlayan Ramazan Taş, konut kredisinde her bir puanlık düşüşün satışlara olumlu yansıdığına işaret ederek, “Pazarın tam anlamıyla canlanması için konut kredi faizlerinin gelmesi gereken nokta, eşik değer olarak da kabul edilen yüzde 1 seviyesinin altıdır. 2026 itibarıyla faizlerin düşüş trendine girmesi ve ekonomik stabilizasyonla pazarın daha canlı bir döneme gireceğini öngörüyoruz” dedi.
“Projelere yatırım 2 milyar TL’yi aşacak”
Luxera GYO’nun, Haziran 2024’te GYO dönüşüm sürecini tamamladığını, projelerini yatırım değeri yüksek bölgelerde hayata geçirdiklerini söyleyen Taş, çalışmalarına yönelik şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki dönemde 4 yeni proje hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Topkapı’da inşa edeceğimiz Luxera Topkapı projemizi kısa sürede lanse etmeyi planlıyoruz. Bu projemiz, 68 milyon doları aşan yatırım değerine sahip. İstanbul Havalimanı’na çok yakın bir mesafede yer alan Luxera Airport ile Kayaşehir’deki Luxera Nevbahar Cadde ve Luxera Nevbahar Suites de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projeler arasında. Bu projelerimize de toplam yaklaşık 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmayı öngörüyoruz.”
“Luxera Bahçe Port eylülde teslime hazırlanıyor”
Taş, Basın Ekspres’te inşa edilen Luxera Towers’ta 369 daire ve 87 ticari birim yer alacağına işaret ederek, projelerde daire sayısı ve teslim tarihlerini şöyle açıkladı: “Bu projemizin Temmuz 2026’da tamamlanması hedefleniyor. Bir diğer projemiz olan Luxera Bahçe Port, Arnavutköy’ün Bolluca bölgesinde konumlanıyor. 110 konut ve 32 ticari üniteden oluşan bu projemiz, Eylül 2025’te teslim edilmeye hazırlanıyor. Kayaşehir’de inşa etmekte olduğumuz Luxera Nevbahar Life projesinde ise toplam 193 konut ve 14 ticari ünite yer alıyor. 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.”
Halka arz başvurumuzu yaptık
Halka arz konusuna değinen Ramazan Taş, şu açıklamalarda bulundu: “Luxera GYO olarak halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri ise yeni proje yatırımları, arsa ve GYO portföyü genişletme, finansal gücün artırılması, marka ve dijital yatırımlar için değerlendirmeyi planlıyoruz. Böylelikle, başta Topkapı, Başakşehir, Arnavutköy ve Şamlar-Kayaşehir hattında olmak üzere, yüksek potansiyelli bölgelerde geliştirmeyi planladığımız yeni konut ve karma kullanım projelerine finansman sağlanacak. Stratejik lokasyonlarda arsa yatırımı yaparak, Luxera GYO’nun varlık değerini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyeceğiz.”
Arz sağlanmadan fiyat istikrarı güç
Sektörde yaşanan sıkıntılara da değinen Ramazan Taş, şöyle devam etti: “Şu anda konut sektörünün belli başlı sıkıntılarını; yüksek konut kredi faizleri nedeniyle konuta olan erişimin azalması, yüksek enflasyon ortamında artan maliyetler, arsa kıtlığı ve kısıtlı arsa arzı ile tüm bunlara bağlı olarak bozulan arz-talep dengesi ve artan fiyatlar olarak sıralayabiliriz.
Biz sektörün içinden gelen bir yapıyla şunu çok net görüyoruz; arz yaratılmadıkça fiyat istikrarı sağlanamaz. Bu nedenle imar planlarının güncellenmesi, altyapılı arsa arzının artırılması ve yatırımcının önünü görebileceği makro planlamaların yapılması şart. Ayrıca, faizsiz finansman modelleri gibi alternatif sistemlerin yaygınlaştırılması da hem sektörü genişletir hem yeni yatırımcıları sektöre çeker.”