‘Alya 4 Mevsim’ projesinde iki bloğun inşaatı tamamlandı

Toplam dört blokta 217 daireden meydana gelen projede dairelerin yüzde 35’inin de satışı gerçekleşti. BOSS4 Gayrimenkul, toplam dört blok olarak planlanan ‘Alya 4 Mevsim’ projesinde iki bloğun inşaatını tamamladı.

Bloklarda ince işler devam ederken projenin yüzde 35’inin de satışı gerçekleşti. Toplam 100 milyon TL’lik yatırımla hayata geçen proje ve geldiği son durum ile ilgili bilgi veren BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, projenin yatırıma ve oturuma uygun olarak planlandığını belirtti.

Akkuş “Aile konseptinde tasarladığımız projemizde binalar 11’er katlı dört adet bloktan meydana geliyor. İki bloğun kaba inşaatı bitti. Toplam 217 daireden oluşan ‘Alya 4 Mevsim’, 6 bin 579 m2 arsa alanı ve 39 bin 695 m2 toplam inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Yüzde 35’i satılan projemizin metrekare fiyatları 30 bin TL’den, daire fiyatları ise 3 milyon TL’den başlıyor. Projemizi 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi planlıyoruz ancak erken teslim geleneğimize uygun olarak, bu tarihi daha da öne çekebiliriz” dedi.